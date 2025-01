Belgičania odvolali zahraničného trénera. Na jeho konci majú podiel aj Slováci

Tedesco, ktorý mal zmluvu do roku 2026, odchádza po tom, čo Belgicko na EURO 2024 neuspelo v osemfinále a následne v druhej polovici ročníka skončilo v skupine Ligy národov na treťom mieste, keď vyhralo iba raz.

Toto rozhodnutie sa očakávalo už niekoľko týždňov, najmä po tom, ako Tedesco chýbal na decembrovom žrebe kvalifikácie MS 2026, ale podľa správ to bolo formálne prijaté až po zasadnutí belgického futbalového zväzu.

"Vždy som bol veľmi hrdý na to, že som koučom Red Devils, spolu sme dokázali veľké veci. Tento tím je stále na začiatku vývoja a v najbližších rokoch dosiahne senzačné výsledky. Prajem hráčom, zamestnancom asociácie aj fanúšikom len to najlepšie, to všetko z hĺbky svojho srdca," uviedol Tedesco.