Dánsko



Dáni majú odohraté na šampionáte zatiaľ dva zápasy. V prvom remizovali vo výbornom zápase so Slovinskom 1:1. V druhom zápase si zmerali sily s favorizovaným Anglickom. Aj v tomto zápase sa zrodila remíza 1:1. Dánskym futbalistom bude možno stačiť aj remíza v dnešnom zápase na udržanie druhého miesta v skupine. Ak Slovinci neporazia Anglicko. Skupina sa môže ešte zamotať.



Srbsko



Hráči Srbska majú po dvoch odohratých zápasoch na konte jediný bod. Remizovali so Slovinskom 1:1. V piatej nadstavenej minúte vyrovnával na konečných 1:1 Luka Jovič. Ak chcú Srbi pomýšľať na postup musia dnes bezpodmienečne zvíťaziť. Uvidíme či sa im to podarí.