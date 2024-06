Škótsko



Škóti odohrali na ME v Nemecku zatiaľ dva zápasy. Dokázali nazbierať jediný bod za remízu so Švajčiarskom 1:1. V prvom zápase si zmerali sily s domácou reprezentáciou a podľahli jej vysoko 1:5. Ak by dnes Škóti vyhrali postup zo skupiny by im s najväčšou pravdepodobnosťou neušiel.



Maďarsko



Maďari majú na svojom konte zatiaľ 0 bodov. V prvom zápase podľahli Švajčiarsku 1:3 a v druhom zápase padli s domácim Nemeckom 0:2. Ak chcú Maďari mať ešte akú takú šancu na postup musia dnes jednoznačne zvíťaziť. Uvidíme či sa im to podarí.