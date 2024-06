Online futbal: Turecko - Portugalsko na EURO 2024 (LIVE, dnes)

Portugalsko Portugalci narazili ve svém prvním vystoupení na EURO 2024 na český výběr a první půle ukázala, kdo je na hřišti jasným favoritem nejen zápasu, ale také celého evropského šampionátu. Portugalci prakticky neslezli z poloviny národního týmu a zatápěli Čechům z mnoha střeleckých pozic. Gólman Staněk ale podržel a střely, které na něho mířily, zlikvidoval. První poločas tak skončil bezbrankovou remízou. Do druhé půle nastoupil český tým s odhodláním zlepšit hru dopředu a už se více tlačil před soupeřovu bránu, ale Portugalci měli stále nad českým týmem převahu. Ve dvaašedesáté minutě pak pro Ronaldovu partu přišel pořádný šok, když dělovka Lukáše Provoda mířená k pravé tyči portugalského brankáře, skončila s odrazem o tyč v brance a Češi vedli 1:0. O sedm minut později však bylo vyrovnáno, i když Portugalci neskórovali. Po jejich šanci vyrazil míč Staněk před sebe a ten trefil nešťastně nohu Robina Hranáče a skončil za bezmocným českým brankářem. Vlastní gól Česka poté hodně mrzel, protože se Portugalci dostali do většího tlaku a z něj přišla vedoucí branka, jenže ta později nebyla uznána pro ofsajd. Už to vypadalo, že by Češi mohli s Portugalci odehrát fantastickou remízu, ale ve druhé nastavené minutě se po zákroku Hranáče v malém vápně dostal k míči Francisco Conceição , který prostřelil Staňka. Portugalci tak nakonec zvítězili 2:1 a slavili první tři body. V tabulce jsou na druhém místě, díky horšímu skóre za Tureckem.

