V skupine C proti sebe nastúpia Anglicko a Slovinsko. Stretnutie sa začína o 21:00.



Angličania sú prví v skupine so štyrmi bodmi. Na úvod zdolali Srbsko 1:0, potom remizovali s Dánskom 1:1. O postup do ďalšej fázy sa ešte budú musieť pobiť.



Slovinci sa nachádzajú na treťom mieste, doposiaľ získali dva body. S Dánskom aj Srbskom remizovali zhodne 1:1.