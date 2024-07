Pekný večer všetkým futbalovým fanúšikom. Dnes pokračujeme posledným dňom osemfinálových stretnutí ME a odštartujeme ho zápasom Rumunsko – Holandsko.



Rumuni sa predstavili v základnej skupine E, ktorú dokázali vyhrať. Do bojov vstúpili víťazstvom 3:0 nad Ukrajinou, podľahli Belgicku 2:0 a v záverečnom stretnutí skupiny remizovali so Slovenskom 1:1. Rumuni sú posledným zástupcom skupiny E na turnaji, keďže Slováci aj Belgičania sa už z turnajom rozlúčili.



Holanďania začali svoju púť tesným víťazstvom nad Poliakmi 2:1, potom remizovali s Francúzskom po bezgólovom výsledku a v treťom súboji skupiny podľahli Rakúsku 2:3. Obsadili v skupine tak až tretiu pozíciu, za čo si tréner Koeman vyslúžil v krajine tulipánov kritiku.



Posledný vzájomný zápas týchto tímov sa datuje na rok 2017. 14. novembra vtedy v priateľskom stretnutí podľahli Rumuni Holanďanom 0:3. Duel má naplánovaný výkon na 18:00 a sprevádzať vás ním bude Tomáš Hládek.