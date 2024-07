Allianz Arena v Mníchove bude hostiť prvé semifinále ME, v ktorom sa predstavia Španielsko a Francúzsko. Úvodný výkop je naplánovaný na 21:00.



Španieli prešli v osemfinále cez domáce Nemecko. Nemci si gólom Wirtza z 89. minúty vynútili predĺženie, už sa zdalo, že zápas vyústi do penált, no v 119. minúte rozhodol o postupe Španielska Merino.



Francúzsko hralo s Portugalskom v riadnom hracom čase bez gólov, tých sme sa nedočkali ani v predĺžení. Rozhodnúť tak musel penaltový rozstrel, v ktorom boli úspešnejší Francúzi, premenili všetkých päť penált. Portugalci sa zo štyroch pokusov jedenkrát pomýlili, keď Joao Felix trafil žrď.