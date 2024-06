Rakousko Stejně jako Polsko je na tom momentálně také Rakousko. To je totiž také zatím bez jediného bodu a bojuje o první úspěch na probíhajícím turnaji. Ve svém prvním duelu vyzvali těžkého soupeře v podobě Francie a dalo se očekávat, že právě Francouzi budou svého soka zatěžovat více gólovými příspěvky. Ovšem nestalo se tak. Dokonce hráči ze země galského kohouta nevsítili ani jeden gól. byť vyhráli těsně 1:0. V osmatřicáté minutě totiž po nahrávce Kyliana Mbappého si balon do vlastní sítě nešťastně srazil Maximilian Wober a Rakousko muselo dohánět manko. Nakonec už do závěrečného hvizdu žádná branka nepadla a Francouzi si připsali díky vlastnímu gólu Rakouska vítězství 1:0 a zapsali tři body. V tomto duelu se jim ale zranila největší hvězda, a sice Kylian Mbappé, který si zlomil nos a čeká ho operace. Spekuluje se, že turnaj dohraje v obličejové masce. Rakušané tak dnes budou chtít vyzrát na polské reprezentaci, ale nic lehkého je rozhodně nečeká.

Rakousko Stejně jako Polsko je na tom momentálně také Rakousko. To je totiž také zatím bez jediného bodu a bojuje o první úspěch na probíhajícím turnaji. Ve svém prvním duelu vyzvali těžkého soupeře v podobě Francie a dalo se očekávat, že právě Francouzi budou svého soka zatěžovat více gólovými příspěvky. Ovšem nestalo se tak. Dokonce hráči ze země galského kohouta nevsítili ani jeden gól. byť vyhráli těsně 1:0. V osmatřicáté minutě totiž po nahrávce Kyliana Mbappého si balon do vlastní sítě nešťastně srazil Maximilian Wober a Rakousko muselo dohánět manko. Nakonec už do závěrečného hvizdu žádná branka nepadla a Francouzi si připsali díky vlastnímu gólu Rakouska vítězství 1:0 a zapsali tři body. V tomto duelu se jim ale zranila největší hvězda, a sice Kylian Mbappé, který si zlomil nos a čeká ho operace. Spekuluje se, že turnaj dohraje v obličejové masce. Rakušané tak dnes budou chtít vyzrát na polské reprezentaci, ale nic lehkého je rozhodně nečeká.