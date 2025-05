Šláger na východe rozhodla sporná penalta. Šťuka jari poskočila na druhé miesto

„Po bežnej nakopnutej lopte Robo Dický krásne sklepol Erikovi Pačindovi a ten sa nemýlil. Dovolím si tvrdiť, že 90 percent našich hráčov by sa v takej situácii poplašilo a netrafilo by bránu,“ poznamenal Kočan.

Nálada v kabíne hostí bola po zápase na bode mrazu. „Chlapci to znášali veľmi zle. Ak by sme prehrali 0:5, nič nepoviem, stiahnem uši. Ale my sme odohrali dobrý zápas. Rozhodca musí vedieť odolať tlaku divákov,“ dodal tréner Popradu.

„Nezdar v Bardejove nám pomohol uvedomiť si zodpovednosť za výsledky. Vyhrávali sme 2:0 v 90. minúte, rozhodca pridal dve minúty a my sme za ten čas dostali dva góly. To sa nedá v žiadnom športe a my sme to dokázali. Neviem, čo sa stalo v našich hlavách, ale možno to bol ten zlom, že sme si tam prešli peklom,“ podčiarkol tréner.

Kočan je pri áčku v Snine už šesť rokov a takú úspešnú sériu ešte nezažil. „Mali sme 11 zápasov bez prehry, ale boli tam aj remízy. Ale sedem vyhratých zápasov po sebe a ešte v takej kvalitnej lige sme ešte nemali,“ zdôraznil.

Tabuľka III. ligy Východ