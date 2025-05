Najslabšie mužstvo jari odolalo najlepšej ofenzíve. Na horúcej pôde získalo cenný bod

„Dnes sme nepodali dobrý výkon, nehrali sme svoju hru. Spokojný som iba s výkonom Cortesa a Cadua, ostatným to teraz nešlo,“ povedal po zápase športový riaditeľ Rimavskej Soboty Jozef Pisár.

V 52. minúte sa domáci ujali vedenia: brankár hostí po centri Jána Ferleťáka vyrazil loptu akurát pred Matheusa Saturnina a ten ju poslal do siete.

„Mali sme v tomto zápase aj šťastie. Presne toto som hovoril pred výkopom chlapcom, že možno to bude zápas, v ktorom súper trikrát trafí žrď a dvakrát trafí brankára do hlavy. Paradoxne sme inkasovali práve po chybe brankára,“ uviedol staronový tréner Fiľakova Eugen Bari.

Mužstvo prebral v priebehu týždňa, na lavičke striedal Ivana Ádáma. Niekdajší ligový futbalista naposledy trénoval práve Rimavskú Sobotu, kde skončil približne pred rokom, v závere minulej sezóny.

„Vždy sa cítim v Rimavskej Sobote dobre, zažil som tu pekné a úspešné obdobie, hoci na konci môjho pôsobenia to nebolo ideálne, ale stále som presvedčený, že to nebola len moja chyba. Rád som sa sem vrátil,“ priznal Bari, ale so smiechom dodal, že kabíny si nepomýlil. „Zase nie som až taký starý,“ poznamenal.