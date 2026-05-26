Päť postupov za päť rokov. V okresnej súťaži začínali od nuly, teraz vyhrali tretiu ligu

Pred piatimi rokmi vypadli do okresnej súťaže a mužskému futbalu v meste hrozil zánik. Teraz oslavujú víťazstvo v tretej lige.
Futbalisti MFK Bytča napísali rozprávkový príbeh – za päť rokov päťkrát vyhrali súťaž a po prvý raz v histórii si môžu zahrať druhú ligu.
Spanilá jazda
Bytča si prvé miesto zabezpečila domácim víťazstvom 2:1 nad Kysuckým Novým Mestom v predposlednom, 25. kole III. ligy Stred. Druhé Námestovo iba remizovalo v Lučenci a tak pred posledným kolom má už Bytča päťbodový náskok.
„Mali sme podrobné informácie z Lučenca. Od začiatku sa to vyvíjalo dobre,“ vravel pre Sportnet tréner Bytče Stanislav Lojdl.
Mužstvo prevzal po ročníku 2020/2021, keď sa pre Covid odohrala iba polovica sezóny. Bytča bola posledná v skupine A V. ligy SsFZ a vypadla z krajskej do okresnej súťaže.
Lojdl pôvodne prišiel do klubu, aby pracoval s mládežou a v tej chvíli hrozilo, že áčko minimálne na rok zanikne.
VIDEO: Radosť hráčov Bytče po zápase s Kysuckým Novým Mestom
Desať dní pred začiatkom súťaže boli v tíme dvaja hráči a napokon ešte jeden z nich išiel preč.
Situácia bola takmer beznádejná, no nenechali klub padnúť na kolená. Tréner vďaka kontaktom dal dokopy mužstvo, ktoré vyhralo okresnú súťaž s päťbodovým náskokom.
Nasledovala nevídaná spanilá jazda v podobe piatich postupov za sebou.
Vyvrcholilo to prvým miestom v tretej lige Stred.
„Pri predchádzajúcich postupoch boli oslavy spontánnejšie. Teraz mi hráči vraveli: tréner, ja sa nedokážem ani radovať, lebo som v šoku,“ prezradil Lojdl.
Na jar boli suverénni
Bytča bola jedným z troch nováčikov súťaže. Kým Oravské Veselé a Kysucké Nové Mesto sa pohybovali v spodnej časti tabuľky, Bytča sa etablovala na vyšších priečkach.
„Po prvom zápase v Rimavskej Sobote, kde sme remizovali 2:2, mi chalani vraveli, že to je iný level, tu budú strašne ťažké zápasy. No postupne si zvykali a na jar sme už boli suverénni,“ skonštatoval tréner.
Jeho tím dosiahol prvé víťazstvo v 5. kole a odvtedy stratil body už len v štyroch zápasoch.
Bytča v jarnej časti z doterajších 12 zápasov desať vyhrala a dvakrát remizovala.
Prvá deľba bodov prišla práve u posledného mužstva tabuľky v Bánovej. „Ale Námestovo tam prehralo! Niekedy zvonku aj bod je dobrý,“ upozorňoval Lojdl.
Jeho mužstvo v treťom jarnom kole zdolalo Námestovo 2:0. „Vtedy sme ešte neboli pod takým tlakom. Išli sme si zahrať, buď to dáme, alebo nie.
Najťažšie boli posledné domáce zápasy, s béčkom Ružomberka, s Kalinovom a aj s Kysuckým Novým Mestom. Vtedy sme už boli na čele a tlak bol na nás,“ prezradil.
Hráči Bytče sú však zvyknutí na to, že hrajú o postup. Navyše vždy postupovali z prvého miesta, ako víťaz súťaže.
Chémia, bojovnosť, pracovitosť
V sezóne 2022/2023 Bytča skončila prvá v skupine A VI. ligy SsFZ (po reorganizácii to bola najnižšia krajská súťaž), druhé Višňové predbehla o šesť bodov. V tejto sezóne triumfovala aj v Prezidentskom pohári.
V ďalšom ročníku dominovala Bytča aj v V. lige Sever SsFZ, a znovu vyhrala súťaž, mala štvorbodový náskok pred Bobrovom a získala aj Move Trophy pre najlepší amatérsky celok v Slovnaft Cupe.
V minulej sezóne ovládla IV. ligu Stred, keď v poslednom kole zdolala v šesťbodovom zápase Kysucké Nové Mesto.
A teraz prišiel triumf v III. lige Stred. „Hráči boli úplne vykoľajení, že to vyšlo,“ poznamenal tréner.
„Je tu skvelá partia chlapcov, funguje chémia v kabíne, bojovnosť, pracovitosť. Niektorí mladí chlapci mi ešte pomáhali v okrese. Niektorí hovorili, že tam nemôžu hrať, nemajú na to. Teraz sa tým ľuďom smejem, lebo tí hráči idú hrať druhú ligu,“ vravel Lojdl.
Jakub Hrtánek, Matej Pavlík a Samuel Kaštan boli v sezóne 2021/2022 ešte v dorasteneckom veku, ale nastúpili na niekoľko zápasov v I. triede ObFZ Žilina za mužov Bytče. Momentálne patria k oporám treťoligistu.
Pozitívna energia vybuchla
Bytča získala za päť rokov sedem pohárov. „Už to nemáme kde dávať,“ smial sa tréner.
„Vezieme sa na víťaznej vlne. Veria systému, trénerovi, ja zase verím im. Mali sme výbornú zimnú prípravu, máme tu vytvorené celkom dobré podmienky, primátora, ktorý rozumie futbalu. Ak sa vám pozitívna energia naakumuluje, tak to niekde vybuchne,“ doplnil Lojdl.
Jeho filozofiou je, že najprv musí fungovať obrana. V šiestej lige fanúšikovia mu vyčítali, že mužstvo hráč príliš defenzívne, ale na dlhodobý úspech je potrebná stabilná obrana.
„Ako sa hovorí: obrana vyhráva tituly a útok predáva vstupenky,“ podčiarkol.
Jeho mužstvo počas jari dostalo päť gólov, z toho iba dva z hry. Okrem toho dvakrát inkasovalo z jedenástky a raz z rohu.
„Chalani veľmi dobre zvládajú systém, hráme dlho spolu,“ poznamenal.
Stanislav Lojdl vyhral v minulosti tretiu ligu aj s Tepličkou nad Váhom. „Terajšia tretia liga je silnejšia. Vtedy taká silná nebola. Vyhrali sme ju suverénne, už po jeseni sme mali osembodový náskok,“ pripomenul.
Vtedy sa postupovalo do rozdelenej druhej ligy, ktorá mala skupinu Východ a Západ.
Kuriozitou bolo, že takzvaná „demarkačná čiara“, ktorú určil zväz, išiel pri Žiline a tak vznikla situácia, že béčko Žiliny hralo v skupine Západ, kým Teplička nad Váhom bola zaradená do skupiny Východ.
Strávila tam jednu sezónu a hoci nevypadla, do ďalšej sezóny sa už neprihlásila.
Historická šanca
Bytča vo svojej histórii ešte nikdy druhú ligu nehrala. Uzávierka prihlášok do MONACObet ligy je v stredu 27. mája o polnoci.
Prezidentom klubu je primátor Miroslav Minárčik, ktorý ako delegát dôverne pozná futbalové prostredie.
„Som úplne dojatý. Päť rokov dozadu sme hrali prvú triedu a futbal bol v rozklade, ale zomkli sme sa a postupne sme prechádzali súťažami,“ vravel primátor pre oficiálnu stránku klubu na sociálnej sieti.
„Je to historický úspech pre naše malé mestečko. Urobíme všetko pre to, aby tu bola druhá liga. Z organizačného hľadiska by sme všetko zvládli, druhá vec je ekonomická stránka, tam sú prísnejšie podmienky. Teraz musíme osloviť správnych ľudí, aby sme tu mohli v prvom kole privítať účastníka druhej ligy,“ vravel Minárčik.
Druhá liga znamená zase vyšší level a tak doplnenie kádra bude kľúčové. „Nebudem klamať, budeme potrebovať posily. buď hráčov, ktorí už majú skúsenosť s touto súťažou, alebo nejakých mimoriadnych hráčov zo zahraničia,“ skonštatoval tréner Lojdl.
Na jeseň nemal v tíme žiadneho cudzinca, na jar jedného. „Konkurencia väčšinou využívala viacerých. U nás je osem hráčov odchovancov,“ skonštatoval.