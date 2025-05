Už len šesť kôl zostáva do konca. Ako by vyzerali tretie ligy po reorganizácii?

BRATISLAVA. Do konca sezóny III. líg ostáva šesť kôl. Po skončení súťaže nastáva reorganizácia.

Ligové tímy a kluby so štatútom akadémie môžu vytvoriť B-mužstvo, ktoré môžu prihlásiť do tretej ligy.

Do stanoveného februárového termínu avizovalo záujem o prihlásenie svojho béčka do tretej ligy osem klubov:

Otázne sú najmä ligové celky, ktoré bojujú o záchranu a v prípade vypadnutia do II. ligy môžu svoje plány prehodnotiť.

Kluby, ktoré nepotvrdili záujem o vytvorení B-mužstva, si už nemôžu rozmyslieť, že by ho predsa postavili. Môže sa však stať, že niektorý z klubov napriek avizovaného záujmu napokon svoje béčko do tretej ligy neprihlási.

V súčasnosti má druhá liga iba 14 účastníkov, takže z nej zostupuje iba posledný. Podľa aktuálnej tabuľky je to Humenné, ktoré vypadáva do III. ligy Východ.

Zloženie tretej najvyššej súťaže bude ovplyvnené aj zostupom z II. ligy a postupmi do nej.

Druhá najvyššia súťaž je pre mnohé kluby finančne veľmi náročná , keďže náklady sú porovnateľne vysoké s Niké ligou, no kluby majú oveľa menšie príjmy z televíznych práv, marketingu či dotácií.

Z III. líg postupujú obaja víťazi. Na východe vedie s pomerne veľkým náskokom Slávia TU Košice.

Na západe je situácia stále zamotaná, prvé štyri tímy delia iba dva body. Na čele je momentálne Lehota pod Vtáčnikom.

Ak by II. liga mala mať zase 16 účastníkov, mal by postúpiť aj tretí klub. Postúpiť do druhej najvyššej súťaže môže okrem víťazov iba mužstvá z druhého miesta.

Tu však môže vstúpiť do hry aj výklad pravidiel. Ak totiž nejde o "postup", ale o "zaradenie klubu do súťaže", otvorí to možnosti aj klubom z tretích, prípadne aj nižších priečok.