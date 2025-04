Do klubu dal státisíce, náklady sú neúnosné. Hamšík prehovoril o budúcnosti svojej akadémie

Namiesto akadémie ÚTM

K dianiu v klube sa v utorok vyjadril aj Marek Hamšík.

„Posledné mesiace v klube, ale aj v médiách boli náročné a doteraz som sa k nim nevyjadroval takmer vôbec. Povedalo sa príliš veľa rečí, aj zbytočných a to len preto že tento klub nosí moje meno. Napriek tomu, že veľa klubov na Slovensku má podobné problémy ako ten môj, dočítali sme sa veľa vecí, ktoré boli veľakrát zbytočne nafúknuté,“ uviedol Hamšík.

Všetky mládežnícke tímy klubu pôsobia v najvyššej súťaži, niektoré majú aj béčka. V klube momentálne hrá vyše 300 detí. Dospelí hrajú v III. lige Západ.

„Tento, ale aj minulý rok mi ukázali, ako finančne náročný je futbal a to kvôli tomu, že som chcel mať klub so štatútom akadémie. Bohužiaľ režijné náklady s tým spojené sú neúnosné. Musel som klub dotovať státisícmi eur z vlastného vrecka a to už robiť jednoducho ďalej nechcem,“ vyhlásil bývalý reprezentant.