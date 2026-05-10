Niké liga mieri do finále. V hre je druhé miesto a záchranársky súboj o prežitie

Vpravo Sebastian Kóša (Košice) a vľavo Martin Boďa (Komárno) (Autor: TASR)
TASR|10. máj 2026 o 22:47
Pozrite si súhrn 9. kola nadstavbovej časti Niké ligy.

Futbalisti Spartaka Trnava si domácim víťazstvom 1:0 nad Žilinou v nedeľnom zápase Niké ligy zabezpečili miestenku v 2. predkole Konferenčnej ligy.

Pred záverečným duelom sa posunuli v tabuľke na druhé miesto o bod pred Dunajskú Stredu a v poslednom kole ich ešte čaká vzájomný súboj práve s DAC.

Na štvrtú Žilinu majú štvorbodový náskok, takže „šošoni“ ich už nemôžu predstihnúť.

Žilina, ktorá si už triumfom v Slovenskom pohári zabezpečila účasť v 1. predkole Európskej ligy, uzavrie nadstavbu domácim duelom proti Podbrezovej.

Hráči DAC prehrali v sobotu v Michalovciach 1:2 po dvoch góloch v záverečnej desaťminútovke. Už istý majster Slovan Bratislava rozhodol o víťazstve 2:1 nad Podbrezovou v úplnom závere stretnutia.

V skupine o udržanie sa videli diváci v Ružomberku až sedem gólov. Z výhry 4:3 nad Trenčínom sa napokon tešili domáci.

Dôležité tri body v boji o záchranu získali v ďalšom sobotnom dueli hráči Prešova. Po výhre 3:0 nad Skalicou sa odlepili z dna tabuľky a sú o bod pred Komárnom.

To v nedeľu prehralo v Košiciach 1:2 a v poslednom kole si Prešov a Komárno zmerajú sily v priamom súboji. Košice si zabezpečilo 7. miesto a s ním aj miestenku v prípadnom play off.

V sobotu 16. mája je na programe záverečné kolo. Všetkých šesť duelov odštartuje zhodne od 17.00 h.

Niké liga - 9. kolo nadstavbovej časti

Skupina o titul:

FC Spartak Trnava - MŠK Žilina 1:0 (0:0)

FK Železiarne Podbrezová - ŠK Slovan Bratislava 1:2 (0:0)

MFK Zemplín Michalovce - FC DAC 1904 Dunajská Streda 2:1 (0:0)

Skupina o udržanie sa:

FC Košice - KFC Komárno 2:1 (2:0)

FC Tatran Prešov - MFK Skalica 3:0 (2:0)

MFK Ružomberok - AS Trenčín 4:3 (3:3)

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
31
21
5
5
62:35
68
V
V
V
V
R
2
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
31
17
5
9
51:34
56
V
V
P
V
V
3
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
31
16
7
8
52:34
55
P
P
V
P
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
31
15
7
9
59:39
52
P
V
P
P
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
31
12
5
14
42:52
41
V
P
P
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
31
12
3
16
53:51
39
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
31
13
4
14
51:52
43
V
P
V
P
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
31
12
3
16
31:51
39
P
P
V
P
V
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
31
8
11
12
34:49
35
V
R
P
V
R
4
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
31
8
8
15
33:45
32
P
V
V
V
R
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
31
6
12
13
29:42
30
V
R
P
V
P
6
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
31
7
8
16
33:46
29
P
V
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body


    Gólová radosť hráčov Košíc počas zápasu 9. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa FC Košice - KFC Komárno.
    Košičania pomohli aj Prešovu. Komárno chce v zápase o všetko zmobilizovať fanúšikov
    Titanilla Bőd|dnes 00:00
