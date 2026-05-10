Niké liga mieri do finále. V hre je druhé miesto a záchranársky súboj o prežitie

Futbalisti Spartaka Trnava si domácim víťazstvom 1:0 nad Žilinou v nedeľnom zápase Niké ligy zabezpečili miestenku v 2. predkole Konferenčnej ligy.
Pred záverečným duelom sa posunuli v tabuľke na druhé miesto o bod pred Dunajskú Stredu a v poslednom kole ich ešte čaká vzájomný súboj práve s DAC.
Na štvrtú Žilinu majú štvorbodový náskok, takže „šošoni“ ich už nemôžu predstihnúť.
Žilina, ktorá si už triumfom v Slovenskom pohári zabezpečila účasť v 1. predkole Európskej ligy, uzavrie nadstavbu domácim duelom proti Podbrezovej.
Hráči DAC prehrali v sobotu v Michalovciach 1:2 po dvoch góloch v záverečnej desaťminútovke. Už istý majster Slovan Bratislava rozhodol o víťazstve 2:1 nad Podbrezovou v úplnom závere stretnutia.
V skupine o udržanie sa videli diváci v Ružomberku až sedem gólov. Z výhry 4:3 nad Trenčínom sa napokon tešili domáci.
Dôležité tri body v boji o záchranu získali v ďalšom sobotnom dueli hráči Prešova. Po výhre 3:0 nad Skalicou sa odlepili z dna tabuľky a sú o bod pred Komárnom.
To v nedeľu prehralo v Košiciach 1:2 a v poslednom kole si Prešov a Komárno zmerajú sily v priamom súboji. Košice si zabezpečilo 7. miesto a s ním aj miestenku v prípadnom play off.
V sobotu 16. mája je na programe záverečné kolo. Všetkých šesť duelov odštartuje zhodne od 17.00 h.
Niké liga - 9. kolo nadstavbovej časti
Skupina o titul:
FC Spartak Trnava - MŠK Žilina 1:0 (0:0)
FK Železiarne Podbrezová - ŠK Slovan Bratislava 1:2 (0:0)
MFK Zemplín Michalovce - FC DAC 1904 Dunajská Streda 2:1 (0:0)
Skupina o udržanie sa:
FC Košice - KFC Komárno 2:1 (2:0)
FC Tatran Prešov - MFK Skalica 3:0 (2:0)
MFK Ružomberok - AS Trenčín 4:3 (3:3)
