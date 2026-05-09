Prešov nevzdáva boj o záchranu. Na domácej pôde nedal Skalici žiadnu šancu

Futbalisti Prešova sa tešia z gólu (Autor: Facebook/FC Tatran Prešov﻿)
Sportnet, TASR|9. máj 2026 o 22:21
Skalica prišla o trojzápasovú víťaznú sériu.

Niké liga - 9. kolo skupiny o záchranu

FC Tatran Prešov - MFK Skalica 3:0 (2:0)

Góly: 26. Regáli, 32. Bernát, 47. Barbosa

Rozhodovali: Gemzický - Jekkel, Poláček, ŽK: Medvedev, Bajza - Mášik, Onyedika, Daniel

Diváci: 5425

Prešov: Bajza - Medvedev, Taraduda, Menich, Sipľak – Souček (81. Bondarenko), Simon (81. Sihejev), Begala – Bernát (81. Revenco), Barbosa (73. Wolsztynski), Regáli (73. Masaryk)

Skalica: Junas - Suľa, Šuver, Ujlaky, Morong (45. Černek) - Nagy (46. Mášik) - Abdullahi, Bariš (60. Šimko), Pudhorocký (81. Smejkal), Daniel - Potočný (46. Onyedika)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti FC Tatran Prešov zdolali v zápase 9. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa Skalicu 3:0.

„Koňare“ získali dôležité tri body v boji o záchranu, vďaka ktorým sa dostali z poslednej priečky tabuľky o bod pred Komárno, ktoré však má o duel menej.

Pre Skaličanov išlo o prvú stratu bodov po sérii troch víťazstiev, no v tabuľke zostávajú na desiatom mieste s náskokom dvoch bodov na dnešného súpera.

Prvú príležitosť stretnutia mali domáci, no Souček z uhla neprekonal Junasa. V 26. minúte sa už Prešovčania radovali, keď Ujlaky netrafil loptu v šestnástke pri pokuse o prihrávku svojmu brankárovi a jeho chybu využil Regáli.

O šesť minút už bol náskok Tatrana dvojgólový, Simonovu individuálnu akciu zakončil presnou strelou spoza pokutového územia Bernát. Ešte v závere prvého polčasu mohol pridať ďalší presný zásah Sipľak, no jeho volej mieril nad bránu.

Aj úvod druhého dejstva vyšiel lepšie Prešovu, keď si na Bernátov center najvyššie vyskočil Barbosa, ktorý presnou hlavičkou k žrdi zvýšil na 3:0. Skalica ešte v záverečnej polhodine ofenzívne ožila, no Bajzovu bránu nedokázala výraznejšie ohroziť.

Tabuľky Niké ligy

Skupina o titul:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
31
21
5
5
62:35
68
V
V
V
V
R
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
31
16
7
8
52:34
55
P
P
V
P
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
30
16
5
9
50:34
53
V
P
V
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
30
15
7
8
59:38
52
V
P
P
V
P
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
31
12
5
14
42:52
41
V
P
P
P
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
31
12
3
16
53:51
39
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Skupina o udržanie sa:

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
30
12
4
14
49:51
40
P
V
P
V
V
2
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
31
12
3
16
31:51
39
P
P
V
P
V
3
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
31
8
11
12
34:49
35
V
R
P
V
R
4
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
31
8
8
15
33:45
32
P
V
V
V
R
5
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
31
6
12
13
29:42
30
V
R
P
V
P
6
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
30
7
8
15
32:44
29
V
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

