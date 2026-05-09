Prešov nevzdáva boj o záchranu. Na domácej pôde nedal Skalici žiadnu šancu

Niké liga - 9. kolo skupiny o záchranu
FC Tatran Prešov - MFK Skalica 3:0 (2:0)
Góly: 26. Regáli, 32. Bernát, 47. Barbosa
Rozhodovali: Gemzický - Jekkel, Poláček, ŽK: Medvedev, Bajza - Mášik, Onyedika, Daniel
Diváci: 5425
Prešov: Bajza - Medvedev, Taraduda, Menich, Sipľak – Souček (81. Bondarenko), Simon (81. Sihejev), Begala – Bernát (81. Revenco), Barbosa (73. Wolsztynski), Regáli (73. Masaryk)
Skalica: Junas - Suľa, Šuver, Ujlaky, Morong (45. Černek) - Nagy (46. Mášik) - Abdullahi, Bariš (60. Šimko), Pudhorocký (81. Smejkal), Daniel - Potočný (46. Onyedika)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti FC Tatran Prešov zdolali v zápase 9. kola nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o udržanie sa Skalicu 3:0.
„Koňare“ získali dôležité tri body v boji o záchranu, vďaka ktorým sa dostali z poslednej priečky tabuľky o bod pred Komárno, ktoré však má o duel menej.
Pre Skaličanov išlo o prvú stratu bodov po sérii troch víťazstiev, no v tabuľke zostávajú na desiatom mieste s náskokom dvoch bodov na dnešného súpera.
Prvú príležitosť stretnutia mali domáci, no Souček z uhla neprekonal Junasa. V 26. minúte sa už Prešovčania radovali, keď Ujlaky netrafil loptu v šestnástke pri pokuse o prihrávku svojmu brankárovi a jeho chybu využil Regáli.
O šesť minút už bol náskok Tatrana dvojgólový, Simonovu individuálnu akciu zakončil presnou strelou spoza pokutového územia Bernát. Ešte v závere prvého polčasu mohol pridať ďalší presný zásah Sipľak, no jeho volej mieril nad bránu.
Aj úvod druhého dejstva vyšiel lepšie Prešovu, keď si na Bernátov center najvyššie vyskočil Barbosa, ktorý presnou hlavičkou k žrdi zvýšil na 3:0. Skalica ešte v záverečnej polhodine ofenzívne ožila, no Bajzovu bránu nedokázala výraznejšie ohroziť.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Skupina o udržanie sa: