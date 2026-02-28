Slovan po derby zvýšil náskok na čele. V Žiline gól nepadol a Podbrezová ďalej dominuje

Na snímke radosť hráčov Slovana po strelení druhého gólu v záverečnom 22. kole základnej časti Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava.
Fotogaléria (25)
Na snímke radosť hráčov Slovana po strelení druhého gólu v záverečnom 22. kole základnej časti Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava. (Autor: TASR)
TASR|28. feb 2026 o 18:49
ShareTweet0

Pozrite si súhrn 22. kola Niké ligy.

Futbalisti Slovana Bratislava sú stali víťazmi základnej časti Niké ligy v sezóne 2025/26. Získali 46 bodov, o tri viac ako druhá Dunajská Streda a o šesť viac ako tretia Žilina.

Pred sobotňajším záverečným 22. kolom sa už nemohli zmeniť účastníci oboch šesťčlenných nadstavbových skupín.

Vedúcu trojicu v skupine o titul doplnili Trnava, Podbrezová a Michalovce. O záchranu budú bojovať Ružomberok, Trenčín, Košice, Komárno, Prešov a Skalica. 

„Belasí“ potvrdili prvú priečku presvedčivým triumfom 4:0 v derby s Trnavou. V prípade zaváhania ich mohol ešte na čele vystriedať DAC, no Dunajskostredčania remizovali v Žiline 0:0.

Košice zvíťazili v Michalovciach 2:0 a pokračujú v úspešných záchranárskych prácach. Naplno zabodovali už v piatom z uplynulých šiestich stretnutí. Dôležité body v súboji o záchranu získal aj Trenčín, keď uspel na pôde Skalice 1:0.

Záhoráci vstúpia do bojov o záchranu z najhoršej pozície. Na predposledný Prešov strácajú päť bodov. Na desiate Komárno a priečku zaisťujúcu istotu účasti v budúcom ročníku súťaže majú stratu šesť bodov.

Program 1. kola nadstavbovej časti

Skupina o titul

Zemplín Michalovce - Slovan Bratislava

DAC Dunajská Streda - Železiarne Podbrezová

MŠK Žilina - Spartak Trnava

Skupina o udržanie sa

KFC Komárno - MFK Ružomberok

FC Košice - AS Trenčín

MFK Skalica - Tatran Prešov

Niké liga - 22. kolo:

Slovan Bratislava - Trnava 4:0 (1:0)

Góly: 6. a 62. Šporar (druhý z 11 m) , 85. Barseghjan, 87. Marcelli.

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Fotogaléria zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava (Niké liga - 22. kolo)
Na snímke vľavo Guram Kašia (Slovan) a vpravo Idjessi Metsoko (Trnava) v záverečnom 22. kole základnej časti Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava 28. februára 2026 v Bratislave.
Na snímke v popredí Jakub Paur (Trnava) a vľavo Kenan Bajrič (Slovan) v záverečnom 22. kole základnej časti Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava 28. februára 2026 v Bratislave.
Na snímke vľavo Tigran Barseghjan (Slovan) a vpravo Martin Mikovič (Trnava) v záverečnom 22. kole základnej časti Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava 28. februára 2026 v Bratislave.
Na snímke vpravo tréner tímu Slovana Vladimír Weiss st. v záverečnom 22. kole základnej časti Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava 28. februára 2026 v Bratislave.
18 fotografií
Na snímke fanúšikovia Slovana v záverečnom 22. kole základnej časti Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava 28. februára 2026 v Bratislave.Na snímke zľava Cesar Blackman (Slovan) a Stefan Skrbo (Trnava) v záverečnom 22. kole základnej časti Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava 28. februára 2026 v Bratislave. Na snímke vpravo strelec gólu Andraž Šporar (Slovan) a vľavo Nino Marcelli (Slovan) sa radujú v záverečnom 22. kole základnej časti Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava 28. februára 2026 v Bratislave. Na snímke uprostred Andraž Šporar (Slovan) strieľa gól v záverečnom 22. kole základnej časti Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava 28. februára 2026 v Bratislave. Momentka zo zápasu Slovan - Bratislava - Spartak TrnavaMomentka zo zápasu Slovan - Bratislava - Spartak TrnavaMomentka zo zápasu Slovan - Bratislava - Spartak TrnavaMomentka zo zápasu Slovan - Bratislava - Spartak TrnavaMomentka zo zápasu Slovan - Bratislava - Spartak TrnavaMomentka zo zápasu Slovan - Bratislava - Spartak TrnavaMomentka zo zápasu Slovan - Bratislava - Spartak TrnavaMomentka zo zápasu Slovan - Bratislava - Spartak TrnavaMomentka zo zápasu Slovan - Bratislava - Spartak TrnavaMomentka zo zápasu Slovan - Bratislava - Spartak Trnava

Žilina - Dunajská Streda 0:0

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Fotogaléria zo zápasu MŠK Žilina - DAC Dunajská Streda (Niké liga - 22. kolo)
V popredí sprava Marko Roginič (Žilina) a Tsotne Kapanadze (Dunajská Streda) bojujú o loptu
V popredí zľava Marko Roginič (Žilina) a Tsotne Kapanadze (Dunajská Streda) bojujú o loptu
Sprava Marko Roginič (Žilina) a Alejandro Mendez Garcia (Dunajská Streda) bojujú o loptu
Uprostred zľava Xavier Adang (Žilina) a Pa Assan Corr (Dunajská Streda) bojujú o loptu
7 fotografií
Uprostred sprava Kristián Bari (Žilina) a Matúš Kmeť (Dunajská Streda) bojujú o loptuV popredí sprava Michal Faško (Žilina) a Tsotne Kapanadze (Dunajská Streda) bojujú o loptuZľava Kristián Bari (Žilina) a Matúš Kmeť (Dunajská Streda) bojujú o loptu

Podbrezová – Prešov 4:1 (3:0)

Góly: 6. Silagadze (z 11 m), 35. Kováčik, 42. Galčík (z 11 m), 90.+2 Palumets – 82. Sipľak (z 11 m).

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Michalovce - Košice 0:2 (0:2)

Góly: 3. Perišič, 21. Rehuš. 

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Komárno - Ružomberok 1:1 (0:0)

Góly: 88. Mashike - 50. Selecký.

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Skalica - Trenčín 0:1 (0:1)

Gól: 11. Rocha Soares (z 11 m)

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
22
14
4
4
47:30
46
V
R
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
22
12
7
3
39:20
43
R
V
R
P
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
22
11
7
4
45:27
40
R
R
R
V
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
22
11
4
7
35:28
37
P
P
R
R
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
22
11
3
8
46:29
36
V
V
V
V
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
22
8
5
9
32:36
29
P
V
P
R
V
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
22
6
7
9
24:34
25
R
R
P
V
R
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
22
7
3
12
18:37
24
V
P
V
P
R
9
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
22
7
3
12
35:42
24
V
R
V
V
V
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
22
5
7
10
24:34
22
R
R
R
P
P
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
22
4
9
9
22:35
21
P
R
P
P
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
22
3
7
12
20:35
16
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Na snímke radosť hráčov Slovana po strelení druhého gólu v záverečnom 22. kole základnej časti Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava.
    Na snímke radosť hráčov Slovana po strelení druhého gólu v záverečnom 22. kole základnej časti Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava.
    Slovan po derby zvýšil náskok na čele. V Žiline gól nepadol a Podbrezová ďalej dominuje
    dnes 18:49
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Slovan po derby zvýšil náskok na čele. V Žiline gól nepadol a Podbrezová ďalej dominuje