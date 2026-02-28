Slovan po derby zvýšil náskok na čele. V Žiline gól nepadol a Podbrezová ďalej dominuje

Futbalisti Slovana Bratislava sú stali víťazmi základnej časti Niké ligy v sezóne 2025/26. Získali 46 bodov, o tri viac ako druhá Dunajská Streda a o šesť viac ako tretia Žilina.
Pred sobotňajším záverečným 22. kolom sa už nemohli zmeniť účastníci oboch šesťčlenných nadstavbových skupín.
Vedúcu trojicu v skupine o titul doplnili Trnava, Podbrezová a Michalovce. O záchranu budú bojovať Ružomberok, Trenčín, Košice, Komárno, Prešov a Skalica.
„Belasí“ potvrdili prvú priečku presvedčivým triumfom 4:0 v derby s Trnavou. V prípade zaváhania ich mohol ešte na čele vystriedať DAC, no Dunajskostredčania remizovali v Žiline 0:0.
Košice zvíťazili v Michalovciach 2:0 a pokračujú v úspešných záchranárskych prácach. Naplno zabodovali už v piatom z uplynulých šiestich stretnutí. Dôležité body v súboji o záchranu získal aj Trenčín, keď uspel na pôde Skalice 1:0.
Záhoráci vstúpia do bojov o záchranu z najhoršej pozície. Na predposledný Prešov strácajú päť bodov. Na desiate Komárno a priečku zaisťujúcu istotu účasti v budúcom ročníku súťaže majú stratu šesť bodov.
Program 1. kola nadstavbovej časti
Skupina o titul
Zemplín Michalovce - Slovan Bratislava
DAC Dunajská Streda - Železiarne Podbrezová
MŠK Žilina - Spartak Trnava
Skupina o udržanie sa
KFC Komárno - MFK Ružomberok
FC Košice - AS Trenčín
MFK Skalica - Tatran Prešov
Niké liga - 22. kolo:
Slovan Bratislava - Trnava 4:0 (1:0)
Góly: 6. a 62. Šporar (druhý z 11 m) , 85. Barseghjan, 87. Marcelli.
Žilina - Dunajská Streda 0:0
Podbrezová – Prešov 4:1 (3:0)
Góly: 6. Silagadze (z 11 m), 35. Kováčik, 42. Galčík (z 11 m), 90.+2 Palumets – 82. Sipľak (z 11 m).
Michalovce - Košice 0:2 (0:2)
Góly: 3. Perišič, 21. Rehuš.
Komárno - Ružomberok 1:1 (0:0)
Góly: 88. Mashike - 50. Selecký.
Skalica - Trenčín 0:1 (0:1)
Gól: 11. Rocha Soares (z 11 m)
