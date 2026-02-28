Komárno stále čaká na prvú jarnú výhru. Ružomberok stratil vedenie v závere

Komárno - Ružomberok
Komárno - Ružomberok (Autor: KFC Komárno)
Sportnet, TASR|28. feb 2026 o 17:21
Bod pre domácich zachránil Mashike.

Niké liga - 22. kolo

KFC Komárno - MFK Ružomberok 1:1 (0:0)

Góly: 88. Mashike - 50. Selecký

Rozhodcovia: Glova - Jekkel, Ferenc, ŽK: Jones, Rudzan - Selecký

Komárno: Dlubáč - Krčík, Pillár, Šimko, Rudzan - Mustafič (76. Kiss), Gamboš (65. Szucs) - Ganbold, Tamás (54. Jones) - Bayemi (65. Ožvolda) - Boďa (54. Mashike)

Ružomberok: Húska - Luterán, Král, Mojžiš, Selecký - Chobot (66. Fila), Múdry, Grygar, Tučný (75. Jackuliak) - Murgaš (66. Bačík), Hladík

Futbalisti Komárna nezvíťazili v jarnej časti Niké ligy ani na štvrtý pokus. V sobotnom záverečnom kole základnej časti remizovali s Ružomberkom 1:1.

ä Bod pre Komárno, ktoré pôjde do nadstavby z 10. miesta, zariadil v 88. minúte Elvis Mashike. Ružomberok odštartuje skupinu o udržanie zo siedmej priečky.

Liptáci išli v stretnutí do vedenia zásluhou Alexandra Seleckého, ktorý sa presadil z tesnej blízkosti po rýchlej krídelnej akcii a prihrávke Mariána Chobota.

Útočník Mashike prišiel na ihrisko v 54. minúte a v závere duelu najlepšie odsledoval situáciu po rohovom kope Komárna.

Hlasy po zápase

Mikuláš Radványi, tréner Komárna: „Nemali sme ideálny vstup do zápasu, všade sme boli neskoro, prehrávali sme osobné súboje a nezbierali sme dvojky. Keď prehrávate súboje a nezbierate odrazené lopty, tak nemôžete mať loptu, a keď nemáte loptu, tak nemôžete hrať. Preto úvod vyzeral z našej strany tak, ako vyzeral. Som veľmi rád, že sme to prežili bez inkasovaného gólu, lebo súper tam mal 200-percentné šance. Potom od 25.-30. minúty sme boli kľudnejší na lopte, vedeli sme si 3-4 krát prihrať po sebe a vytvorili sme si aj nebezpečnú situáciu. Ale bolo to veľmi hektické. Moji hráči chceli kombinovať, no na tomto teréne jednoducho kombinovať nemôžete, potrebujete dva-tri dotyky, aby ste tú loptu dali pod kontrolu, lebo to tak skákalo. V polčase som trochu zvýšil hlas, lebo jednoducho som niektorých mojich hráčov nespoznával. Očakával som zase takú reakciu, ako to bolo proti Dunajskej Strede, bohužiaľ, to neprišlo. Príliš sme sa presúvali do ťažiska hry, prehrali sme súboj 1 na 1 a dostali sme gól. Potom som to prestriedal, očakával som, že tí hráči, ktorí prídu na ihrisko, prinesú väčší ´drive´, ale tiež to nebolo ono. Podľa priebehu zápasu a našich mnohých podpriemerných výkonov musíme ten bod brať. Budúci týždeň musíme podať úplne iný výkon, ako sme podali dnes.“

Jaroslav Köstl, tréner Ružomberka: „Bol to zápas na veľmi ťažkom teréne proti dobre organizovanému súperovi. Myslím si, že na počet šancí by sme vyhrali. Začiatok nám vyšiel, Adam Tučný a Marián Chobot mali veľké príležitosti. Potom sa hra vyrovnala a do konca polčasu bolo Komárno o niečo možno kvalitnejšie s loptou. V druhom polčase sme prevzali iniciatívu, mali sme množstvo nebezpečných situácií, ktoré boli nedotiahnuté. Našťastie sa nám podarilo skórovať v situácii, kde Majo Chobot urobil akciu a Selecký zavrel zadnú tyč. Bola to jedna zo situácií, na ktoré sme sa pripravovali. Bohužiaľ, nedotiahli sme to, nedokázali sme zápas ukončiť druhým gólom a nechali sme z obranného rohu súpera skórovať. Mali sme víťazstvo na dosah, mrzí nás to a je to nepríjemné.“

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
22
14
4
4
47:30
46
V
R
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
22
12
7
3
39:20
43
R
V
R
P
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
22
11
7
4
45:27
40
R
R
R
V
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
22
11
4
7
35:28
37
P
P
R
R
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
22
11
3
8
46:29
36
V
V
V
V
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
22
8
5
9
32:36
29
P
V
P
R
V
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
22
6
7
9
24:34
25
R
R
P
V
R
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
22
7
3
12
18:37
24
V
P
V
P
R
9
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
22
7
3
12
35:42
24
V
R
V
V
V
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
22
5
7
10
24:34
22
R
R
R
P
P
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
22
4
9
9
22:35
21
P
R
P
P
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
22
3
7
12
20:35
16
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

