Kmotrík karhal, dnes sa Slovan chváli. To sme tu nemali viac ako tridsať rokov

Keď pred troma rokmi generálny riaditeľ Slovana Bratislava Ivan Kmotrík mladší hodnotil fungovanie klubu, jednu tému opakoval neustále. Napriek športovým úspechom ho trápili prázdnejšie tribúny na ligových zápasoch.
„Záujem? Je zarážajúce, že nie sme u nás prví. Takto si hviezdy nekúpime,“ ťažkal si vtedy.
Neskôr pridal ďalšiu výzvu.
„Stále sa nám nepodarila jediná vec, a budem sa opakovať, nepodarilo sa nám zvýšiť návštevnosť na ligových zápasoch. Musíme si to všetci uvedomiť. Ľudia sa musia ešte viac zomknúť,“ apeloval Kmotrík.
Slovan Bratislava sa po skončení sezóny 2025/26 pochválil historickým rekordom.
„Najvyššia návštevnosť za 33 rokov. Na domáce ligové zápasy ŠK Slovan Bratislava chodilo v sezóne 2025/26 na Tehelné pole priemerne 7575 fanúšikov. Belasí zaznamenali najvyššiu priemernú návštevnosť na ligové zápasy v histórii samostatnej slovenskej súťaže,“ uviedol klub na svojej oficiálnej webovej stránke.
Na Dubovského časy to ešte nestačí
Historický rekord samostatnej slovenskej ligy však stále zaostáva za najslávnejšími obdobiami klubu.
V najúspešnejšej ére Slovana v 60. a 70. rokoch minulého storočia navštevovalo zápasy najväčšieho slovenského klubu v priemere približne 20-tisíc divákov.
V sezóne 1991/92, keď Slovan získal posledný federálny titul a na ihrisku žiaril Peter Dubovský, dosahovala priemerná návštevnosť takmer 15-tisíc fanúšikov.
Po vzniku samostatnej slovenskej ligy prišiel výrazný pokles. V premiérovej sezóne 1993/94 navštevovalo domáce zápasy Slovana v priemere 7543 divákov a v ďalších rokoch návštevnosť skôr klesala.
Až sezóna 2025/26 posunula klub na historický vrchol samostatnej éry.
Na každý zápas prišla takmer tisícka
Vedenie Slovana rastúci záujem fanúšikov vníma ako povzbudenie do ďalších rokov.
„Veľmi sa tešíme zo zvýšeného záujmu fanúšikov o naše domáce ligové zápasy. Fanúšikov chodí viac a chodia častejšie. Bezmála tisícka permanentkárov v uplynulom ročníku prišla na všetkých šestnásť ligových duelov. Nárast priemernej návštevnosti vnímame najmä ako motiváciu ďalej rásť aj v novej sezóne 2026/27,“ uviedol marketingový riaditeľ ŠK Slovan Bratislava Tomáš Straka.
Šestnásť domácich ligových zápasov belasých navštívilo v uplynulej sezóne spolu 121 196 fanúšikov, čo predstavuje priemer 7575 divákov na stretnutie.
Pre porovnanie, v sezóne 2024/25 bola priemerná návštevnosť na ligových dueloch na Tehelnom poli 7515 fanúšikov. Medziročne tak ešte mierne vzrástla.
Derby lákalo najviac
Najväčší záujem bol tradične o súboje so Spartakom Trnava.
Februárové derby sledovalo priamo na štadióne 14 539 divákov. Päťcifernú hranicu prekročilo aj aprílové derby so Spartakom, na ktoré prišlo 13 621 fanúšikov.
Veľkú kulisu mali aj ďalšie dva zápasy. Rozhodujúci duel o titul proti Dunajskej Strede sledovalo 11 210 divákov a na záverečný ligový zápas sezóny proti Michalovciam prišlo 11 650 fanúšikov.
Ak sa započítajú všetky domáce stretnutia naprieč súťažami, Slovan navštívilo počas sezóny 2025/26 spolu 215 051 fanúšikov.
Najvyššia návšteva bola zaznamenaná na odvete s Kairatom v treťom predkole Ligy majstrov, ktorú sledovalo 21 005 divákov.
Pomohol vernostný program
Slovan zároveň ovládol návštevnícke štatistiky celej Niké ligy. Na Tehelné pole chodilo počas uplynulého ročníka najviac fanúšikov zo všetkých ligových štadiónov na Slovensku.
Klub od sezóny 2025/26 zaviedol vernostný program, ktorý odmeňuje priaznivcov podľa účasti na domácich ligových zápasoch a ponúka im rôzne benefity.
Podľa Tomáša Straku bol práve tento projekt jedným z dôvodov rastu návštevnosti.
„Z našich analýz vyšlo hneď viacero dôvodov rastu návštevnosti na ligových zápasoch. Jedným z nich je určite vernostný program, ktorý si fanúšikovia obľúbili a motivuje ich chodiť na štadión, zbierať body a získavať tak zaujímavé benefity."
Udrží trend
"Rovnako je tu naša snaha poskytnúť fanúšikom komplexný zážitok, počas celej sezóny sme sa snažili skvalitňovať program v predzápasovej fanzóne, aktivity priamo na štadióne či celkový servis pre návštevníkov. Realizovali sme prieskumy spokojnosti, aby sme vedeli, čo zlepšiť. Vnímame, že fanúšikovia radi chodia na Tehelné pole aj so svojimi deťmi, rodinami či priateľmi, a veríme, že na tento trend nadviažeme aj v novej sezóne,“ doplnil Straka.
Klub, ktorý dlhé roky márne hľadal cestu k vyššej návštevnosti, tak po rekordnej sezóne konečne získal argument, ktorým sa môže pochváliť.
Otázkou zostáva, či sa mu podarí tento trend udržať aj bez eufórie z ďalších športových úspechov a európskych pohárov.
V Slovane Bratislava sa po odchode trénera Vladimíra Weissa začína nová éra. Klub hľadá jeho nástupcu a najväčšiu pozornosť zatiaľ púta meno Yayu Tourého. Bývalá hviezda Barcelony a Manchestru City je považovaná za hlavného kandidáta na uvoľnenú pozíciu.
Zároveň sa čoraz intenzívnejšie špekuluje aj o možnom vstupe zahraničného investora, ktorý by mohol výrazne ovplyvniť budúce smerovanie klubu.