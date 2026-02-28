Košice pokračujú v kvalitných výkonoch. Na pôde súpera rozhodli už v prvom polčase

Niké liga - 22. kolo
MFK Zemplín Michalovce - FC Košice 0:2 (0:2)
Góly: 3. Perišič, 21. Rehuš.
Rozhodcovia: Ziemba – Hrmo, Bobko, ŽK: Bahi, Kalemi - Kružliak, Kóša.
Michalovce: Lukáč - Čurma, Park, Bednár (70. Volanakis), Bahi - Ahl, Cottrell (61. Danko), Zubairu (46. Kalemi), Brosnan (61. Danek) - Walczak (46. Lopez), Ramos
Košice: Dabrowski - Magda (73. Ďurko), Kóša, Kružliak - Kovács (63. Kakay), Gallovič, Lichý, Madleňák - Sovič (63. Zsigmund) - Rehuš (63. Miljanič), Perišič (89. Julardžija)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti FC Košice zakončili základnú časť Niké ligy výhrou 2:0 na pôde Michaloviec. Gólom a asistenciou sa na tom podieľal Milan Rehuš.
Košičania tak pôjdu do skupiny o udržanie z 9. miesta, zatiaľ čo Michalovce si už v uplynulom kole zabezpečili účasť medzi najlepšou šestkou.
Rehuš si najprv v 3. minúte našiel prihrávku za obranou domácich a pred bránou našiel voľného Vladimira Perišiča, ktorý hlavou otvoril skóre stretnutia.
V 21. minúte už sám zakončil, keď si v pokutovom území vytvoril priestor na strelu a namieril presne k bližšej žrdi. Košice tak aj jeho zásluhou na jar zatiaľ neprehrali, na konte majú tri výhry a remízu.