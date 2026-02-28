Košice pokračujú v kvalitných výkonoch. Na pôde súpera rozhodli už v prvom polčase

Hráči Košíc sa tešia z gólu.
Hráči Košíc sa tešia z gólu. (Autor: FC Košice - oficiálna stránka)
28. feb 2026 o 17:24
Bodovali vo všetkých štyroch zápasoch jarnej časti a v troch vyhrali.

Niké liga - 22. kolo

MFK Zemplín Michalovce - FC Košice 0:2 (0:2)

Góly: 3. Perišič, 21. Rehuš.

Rozhodcovia: Ziemba – Hrmo, Bobko, ŽK: Bahi, Kalemi - Kružliak, Kóša.

Michalovce: Lukáč - Čurma, Park, Bednár (70. Volanakis), Bahi - Ahl, Cottrell (61. Danko), Zubairu (46. Kalemi), Brosnan (61. Danek) - Walczak (46. Lopez), Ramos

Košice: Dabrowski - Magda (73. Ďurko), Kóša, Kružliak - Kovács (63. Kakay), Gallovič, Lichý, Madleňák - Sovič (63. Zsigmund) - Rehuš (63. Miljanič), Perišič (89. Julardžija)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti FC Košice zakončili základnú časť Niké ligy výhrou 2:0 na pôde Michaloviec. Gólom a asistenciou sa na tom podieľal Milan Rehuš.

Košičania tak pôjdu do skupiny o udržanie z 9. miesta, zatiaľ čo Michalovce si už v uplynulom kole zabezpečili účasť medzi najlepšou šestkou.

Rehuš si najprv v 3. minúte našiel prihrávku za obranou domácich a pred bránou našiel voľného Vladimira Perišiča, ktorý hlavou otvoril skóre stretnutia.

V 21. minúte už sám zakončil, keď si v pokutovom území vytvoril priestor na strelu a namieril presne k bližšej žrdi. Košice tak aj jeho zásluhou na jar zatiaľ neprehrali, na konte majú tri výhry a remízu.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
22
14
4
4
47:30
46
V
R
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
22
12
7
3
39:20
43
R
V
R
P
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
22
11
7
4
45:27
40
R
R
R
V
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
22
11
4
7
35:28
37
P
P
R
R
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
22
11
3
8
46:29
36
V
V
V
V
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
22
8
5
9
32:36
29
P
V
P
R
V
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
22
6
7
9
24:34
25
R
R
P
V
R
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
22
7
3
12
18:37
24
V
P
V
P
R
9
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
22
7
3
12
35:42
24
V
R
V
V
V
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
22
5
7
10
24:34
22
R
R
R
P
P
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
22
4
9
9
22:35
21
P
R
P
P
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
22
3
7
12
20:35
16
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

