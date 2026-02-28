Podbrezová dominuje od začiatku jarnej časti. Mrzieť ju môže len inkasovaný gól

Niké liga - 22. kolo
FK Železiarne Podbrezová – FC Tatran Prešov 4:1 (3:0)
Góly: 6. Silagadze (z 11 m), 35. Kováčik, 42. Galčík (z 11 m), 90.+2 Palumets – 82. Sipľak (z 11 m).
Rozhodovali: Choreň – Bednár, Zemko, ŽK: Paraj, Galčík, Havrylenko – Bondarenko, Olejník, Regáli
Diváci: 1487
Podbrezová: Jurička – Paraj, Luka, Mielke – Kováčik (61. Chiminec), Štefánik (46. Palumets), Chyla, Deml (80. Mrvaljevič) – Galčík (61. Hakobjan), Kujabi, Silagadze (61. Havrylenko)
Prešov: Bajza – Medveděv (46. Balodis), Bondarenko, Sipľak – Revenco, Simon (46. Barbosa), Regáli, R. Begala, Kotula (46. Tatolna) – Masaryk (69. Juritka), Olejník (79. Morim)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti FK Železiarne Podbrezová zdolali v 22. kole Niké ligy na svojom ihrisku nováčika z Prešova jednoznačne 4:1 a zaknihovali štvrtú výhru na jar s impozantným skóre 18:1.
Tím z východu republiky naopak na jar ešte nevyhral a po základnej časti mu patrí predposledná priečka.
Domáci položili základ úspechu už v prvom polčase, ktorý vyhrali 3:0. Do vedenia išli v 6. minúte z penalty po faule na Kujabiho, keď sa z bieleho bodu nemýlil Silagadze. A hoci potom Galčík nevyužil únik, Podbrezová sa predsa len radovala z druhého gólu.
Postaral sa oň po prihrávke Galčíka úplne voľný Kováčik. Gól do šatne zariadil ešte z druhej penalty Roland Galčík, keď potrestal nedovolenú hru Bondarenka. Po zmene strán systém VAR zrušil nariadenú penaltu v prospech Prešova, Regáli pád nafilmoval a videl žltú kartu.
Duel musel byť aj prerušený pre dymovnice zo sektora hostí, ktorí sa napokon dočkali gólu. Druhý faul na Regáliho už posúdil VAR inak a nariadenú penaltu premenil Sipľak. Bodku za zápasom dal gólom na 4:1v nadstavenom čase z vnútra šestnástky Palumets.
Hlasy po zápase
Štefan Markulík, tréner Podbrezovej: „Bol to náročný zápas na veľmi ťažkom teréne. Mužstvo musím pochváliť za pracovitosť a mentálne nastavenie. Súper nám umne zatváral priestory, ťažšie sa nám kombinovalo, na všetko sme potrebovali dva dotyky, lebo lopta skákala. Podarilo sa nám zápas otvoriť z pokutového kopu a následne súper vyšiel z bloku, otvoril priestory a my sme to výborne využili. Prešovu sme v prvom polčase veľa toho nedovolili. V druhom to bolo viac o kontrole zápasu, urobili sme aj nejaké zmeny vzhľadom na program, ktorý nás čaká. Veľmi si vážim, ako chalani zvládli zápas. Nebolo to jednoduché.“
Vladimír Cifranič, tréner Prešova: „Opäť sme začali veľmi zle. Už štvrtý zápas po sebe sme inkasovali gól na začiatku a v takom stave, v akom sme teraz, sa sami zrážame na kolená. Vedeli sme, že nás čaká ťažký zápas. Chceli sme vychádzať z hlbšieho bloku a využiť kontry a priestory, ktoré by nám súper umožnil. Prvý polčas bol z našej strany slabší bez nejakých šancí, no mohli sme ten stav udržať v medziach, kedy by sa s tým dalo ešte niečo robiť. Po ďalších chybách a druhej penalte to bolo 3:0, a hoci sme sa v druhom polčase zlepšili, keď prišli noví hráči a boli sme nebezpečnejší, tak domáci si to skúsene postrážili. Udreli, keď potrebovali. Musíme hrať lepšie, skoncentrovať sa, aby sme ligu v Prešove udržali.“