Podbrezová dominuje od začiatku jarnej časti. Mrzieť ju môže len inkasovaný gól

Hráči Podbrezovej
Hráči Podbrezovej (Autor: FK Železiarne Podbrezová)
Sportnet, TASR|28. feb 2026 o 17:37
Suverénne vyhrala aj štvrtý zápas.

Niké liga - 22. kolo

FK Železiarne Podbrezová – FC Tatran Prešov 4:1 (3:0)

Góly: 6. Silagadze (z 11 m), 35. Kováčik, 42. Galčík (z 11 m), 90.+2 Palumets – 82. Sipľak (z 11 m).

Rozhodovali: Choreň – Bednár, Zemko, ŽK: Paraj, Galčík, Havrylenko – Bondarenko, Olejník, Regáli

Diváci: 1487

Podbrezová: Jurička – Paraj, Luka, Mielke – Kováčik (61. Chiminec), Štefánik (46. Palumets), Chyla, Deml (80. Mrvaljevič) – Galčík (61. Hakobjan), Kujabi, Silagadze (61. Havrylenko)

Prešov: Bajza – Medveděv (46. Balodis), Bondarenko, Sipľak – Revenco, Simon (46. Barbosa), Regáli, R. Begala, Kotula (46. Tatolna) – Masaryk (69. Juritka), Olejník (79. Morim)

Futbalisti FK Železiarne Podbrezová zdolali v 22. kole Niké ligy na svojom ihrisku nováčika z Prešova jednoznačne 4:1 a zaknihovali štvrtú výhru na jar s impozantným skóre 18:1.

Tím z východu republiky naopak na jar ešte nevyhral a po základnej časti mu patrí predposledná priečka.

Domáci položili základ úspechu už v prvom polčase, ktorý vyhrali 3:0. Do vedenia išli v 6. minúte z penalty po faule na Kujabiho, keď sa z bieleho bodu nemýlil Silagadze. A hoci potom Galčík nevyužil únik, Podbrezová sa predsa len radovala z druhého gólu.

Postaral sa oň po prihrávke Galčíka úplne voľný Kováčik. Gól do šatne zariadil ešte z druhej penalty Roland Galčík, keď potrestal nedovolenú hru Bondarenka. Po zmene strán systém VAR zrušil nariadenú penaltu v prospech Prešova, Regáli pád nafilmoval a videl žltú kartu.

Duel musel byť aj prerušený pre dymovnice zo sektora hostí, ktorí sa napokon dočkali gólu. Druhý faul na Regáliho už posúdil VAR inak a nariadenú penaltu premenil Sipľak. Bodku za zápasom dal gólom na 4:1v nadstavenom čase z vnútra šestnástky Palumets.

Hlasy po zápase

Štefan Markulík, tréner Podbrezovej: „Bol to náročný zápas na veľmi ťažkom teréne. Mužstvo musím pochváliť za pracovitosť a mentálne nastavenie. Súper nám umne zatváral priestory, ťažšie sa nám kombinovalo, na všetko sme potrebovali dva dotyky, lebo lopta skákala. Podarilo sa nám zápas otvoriť z pokutového kopu a následne súper vyšiel z bloku, otvoril priestory a my sme to výborne využili. Prešovu sme v prvom polčase veľa toho nedovolili. V druhom to bolo viac o kontrole zápasu, urobili sme aj nejaké zmeny vzhľadom na program, ktorý nás čaká. Veľmi si vážim, ako chalani zvládli zápas. Nebolo to jednoduché.“

Vladimír Cifranič, tréner Prešova: „Opäť sme začali veľmi zle. Už štvrtý zápas po sebe sme inkasovali gól na začiatku a v takom stave, v akom sme teraz, sa sami zrážame na kolená. Vedeli sme, že nás čaká ťažký zápas. Chceli sme vychádzať z hlbšieho bloku a využiť kontry a priestory, ktoré by nám súper umožnil. Prvý polčas bol z našej strany slabší bez nejakých šancí, no mohli sme ten stav udržať v medziach, kedy by sa s tým dalo ešte niečo robiť. Po ďalších chybách a druhej penalte to bolo 3:0, a hoci sme sa v druhom polčase zlepšili, keď prišli noví hráči a boli sme nebezpečnejší, tak domáci si to skúsene postrážili. Udreli, keď potrebovali. Musíme hrať lepšie, skoncentrovať sa, aby sme ligu v Prešove udržali.“

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
22
14
4
4
47:30
46
V
R
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
22
12
7
3
39:20
43
R
V
R
P
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
22
11
7
4
45:27
40
R
R
R
V
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
22
11
4
7
35:28
37
P
P
R
R
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
22
11
3
8
46:29
36
V
V
V
V
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
22
8
5
9
32:36
29
P
V
P
R
V
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
22
6
7
9
24:34
25
R
R
P
V
R
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
22
7
3
12
18:37
24
V
P
V
P
R
9
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
22
7
3
12
35:42
24
V
R
V
V
V
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
22
5
7
10
24:34
22
R
R
R
P
P
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
22
4
9
9
22:35
21
P
R
P
P
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
22
3
7
12
20:35
16
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

