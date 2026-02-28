Trenčín si odnáša zo Skalice všetky body. Nádej domácich vyhasla po vylúčení

Niké liga - 22. kolo
MFK Skalica - AS Trenčín 0:1 (0:1)
Gól: 11. Rocha Soares (z 11 m), ŽK: Ujlaky - Adyrbekov, Križan, Katič, ČK: 65. Ujlaky (Skalica) po 2. ŽK.
Rozhodovali: Očenáš – Straka, Halíček
Diváci: 445
Skalica: Junas - Suľa, Černek, Ujlaky, Gaži – Abdullahi (62. Ravas), Bariš (72. Mášik), Pudhorocký (85. Nagy), Smejkal (85. Onyedika) - Daniel – Leginus (72. Niňaj)
Trenčín: Katič - Hussar, Križan, Bessile, Skovajsa - Poom - Hájovský, Musaba (46. Nadareišvili) - Adyrbekov (46. Kam), David (89. Doesburg), Eynel Soares (90.+2 Bangs)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti MFK Skalica prehrali v sobotňajšom stretnutí záverečného 22. kola základnej časti Niké Ligy doma s AS Trenčín 0:1.
O jediný gól duelu sa postaral v 11. minúte Eynel Rocha Soares, keď premenil pokutový kop.
Skaličania vstúpia do bojov o záchranu z poslednej priečky. Na predposledný Prešov strácajú päť bodov.
Na desiate Komárno a priečku zaisťujúcu istotu účasti v budúcom ročníku súťaže majú stratu šesť bodov. Trenčania obsadili po základnej časti 8. priečku.