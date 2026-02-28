Trenčín si odnáša zo Skalice všetky body. Nádej domácich vyhasla po vylúčení

Futbalisti AS Trenčín
Futbalisti AS Trenčín (Autor: Facebook/AS Trenčín)
Sportnet, TASR|28. feb 2026 o 17:28
Trenčín zvíťazil po góle z penalty.

Niké liga - 22. kolo

MFK Skalica - AS Trenčín 0:1 (0:1)

Gól: 11. Rocha Soares (z 11 m), ŽK: Ujlaky - Adyrbekov, Križan, Katič, ČK: 65. Ujlaky (Skalica) po 2. ŽK.

Rozhodovali: Očenáš – Straka, Halíček

Diváci: 445

Skalica: Junas - Suľa, Černek, Ujlaky, Gaži – Abdullahi (62. Ravas), Bariš (72. Mášik), Pudhorocký (85. Nagy), Smejkal (85. Onyedika) - Daniel – Leginus (72. Niňaj)

Trenčín: Katič - Hussar, Križan, Bessile, Skovajsa - Poom - Hájovský, Musaba (46. Nadareišvili) - Adyrbekov (46. Kam), David (89. Doesburg), Eynel Soares (90.+2 Bangs)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti MFK Skalica prehrali v sobotňajšom stretnutí záverečného 22. kola základnej časti Niké Ligy doma s AS Trenčín 0:1.

O jediný gól duelu sa postaral v 11. minúte Eynel Rocha Soares, keď premenil pokutový kop.

Skaličania vstúpia do bojov o záchranu z poslednej priečky. Na predposledný Prešov strácajú päť bodov.

Na desiate Komárno a priečku zaisťujúcu istotu účasti v budúcom ročníku súťaže majú stratu šesť bodov. Trenčania obsadili po základnej časti 8. priečku.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
22
14
4
4
47:30
46
V
R
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
22
12
7
3
39:20
43
R
V
R
P
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
22
11
7
4
45:27
40
R
R
R
V
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
22
11
4
7
35:28
37
P
P
R
R
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
22
11
3
8
46:29
36
V
V
V
V
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
22
8
5
9
32:36
29
P
V
P
R
V
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
22
6
7
9
24:34
25
R
R
P
V
R
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
22
7
3
12
18:37
24
V
P
V
P
R
9
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
22
7
3
12
35:42
24
V
R
V
V
V
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
22
5
7
10
24:34
22
R
R
R
P
P
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
22
4
9
9
22:35
21
P
R
P
P
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
22
3
7
12
20:35
16
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

