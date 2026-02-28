Jediný gól zápasu zamietol ofsajd. Šláger v Žiline víťaza nenašiel

Niké liga - 22. kolo
MŠK Žilina - FC DAC 1904 Dunajská Streda 0:0
Rozhodovali: Kružliak - Štofik, Košecký, ŽK: Kaša, Adang - Blažek, Kmeť
Diváci: 2083
MŠK Žilina: Badžgoň - Minárik, Kaša, Narimanidze - Hranica (77. Ďatko), Káčer (77. Florea), Adang, Bari - Faško (88. Kóša), Roginič (77. Juliš), Szánthó (88. Iľko)
FC DAC 1904 Dunajská Streda: Bartels - Kapanadze, Kačaraba, Nemanič, Mendez - Kmeť (82. Blažek), Ouro, Tuboly, Ramadan (61. Sylla) - Gruber (73. Udvaros), Corr (61. Kukovec)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti MŠK Žilina remizovali v záverečnom 22. kole základnej časti Niké ligy v priamom súboji o druhé miesto v tabuľke s DAC Dunajská Streda 0:0.
Domácim tak patrí pred nadstavbovou časťou tretia a hosťom zo Žitného ostrova druhá priečka.
Úvod prvého polčasu patril herne Žilinčanom, no šanca prišla na strane hostí, v 12. minúte Nemanič hlavičkou opečiatkoval brvno Badžgoňovej bránky.
Hra sa prelievala zo strany na stranu, po góle volal najmä parádny priamy kop Szántóa z 35. minúty, výborný zákrok však predviedol Jan Bartels.
V závere polčasu ešte pohrozila obrane Žiliny dvojica Ramadan - Gruber, no Badžgoň pozorne čítal hru a šancu hostí zmaril.
V druhom polčase sa obraz hry veľmi nezmenil. Žilina išla do vedenia v 55. minúte po hlavičke Faška, no gól napokon po preskúmaní systémom VAR neplatil.
Šancí bolo potom málo, zaujal však nevydarený únik Nina Kukovca v 71. minúte, či zakončenie Filipa Kašu po rohovom kope priamo do náruče gólmana DAC Bartelsa.
Gól diváci pod Dubňom napokon nevideli.
Hlasy po zápase
Pavol Staňo, tréner MŠK Žilina: „Myslím si, že tréner hostí zápas dobre zhodnotil, hral sa dobrý futbal, ale bez gólových šancí. Škoda, že nám pri góle chýbal nejaký ten milimeter. Teší nás nula vzadu, ale potrebujeme začať dávať góly a bude to dobré.“
Branislav Fodrek, tréner DAC Dunajská Streda: „Myslím si, že sme videli slušný ligový zápas, terén robil problémy obom tímom. Chceli sme vzadu udržať nulu a byť aktívni smerom dopredu. Mali sme pár náznakov, brvno, chýbala nám lepšia finálna fáza.“