Jediný gól zápasu zamietol ofsajd. Šláger v Žiline víťaza nenašiel

Zľava Kristián Bari (Žilina) a Matúš Kmeť (Dunajská Streda) bojujú o loptu
Fotogaléria (7)
Zľava Kristián Bari (Žilina) a Matúš Kmeť (Dunajská Streda) bojujú o loptu (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|28. feb 2026 o 17:24
Žilina remizovala tretíkrát v rade.

Niké liga - 22. kolo

MŠK Žilina - FC DAC 1904 Dunajská Streda 0:0

Rozhodovali: Kružliak - Štofik, Košecký, ŽK: Kaša, Adang - Blažek, Kmeť

Diváci: 2083

MŠK Žilina: Badžgoň - Minárik, Kaša, Narimanidze - Hranica (77. Ďatko), Káčer (77. Florea), Adang, Bari - Faško (88. Kóša), Roginič (77. Juliš), Szánthó (88. Iľko)

FC DAC 1904 Dunajská Streda: Bartels - Kapanadze, Kačaraba, Nemanič, Mendez - Kmeť (82. Blažek), Ouro, Tuboly, Ramadan (61. Sylla) - Gruber (73. Udvaros), Corr (61. Kukovec)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti MŠK Žilina remizovali v záverečnom 22. kole základnej časti Niké ligy v priamom súboji o druhé miesto v tabuľke s DAC Dunajská Streda 0:0.

Domácim tak patrí pred nadstavbovou časťou tretia a hosťom zo Žitného ostrova druhá priečka.

Úvod prvého polčasu patril herne Žilinčanom, no šanca prišla na strane hostí, v 12. minúte Nemanič hlavičkou opečiatkoval brvno Badžgoňovej bránky.

Hra sa prelievala zo strany na stranu, po góle volal najmä parádny priamy kop Szántóa z 35. minúty, výborný zákrok však predviedol Jan Bartels.

V závere polčasu ešte pohrozila obrane Žiliny dvojica Ramadan - Gruber, no Badžgoň pozorne čítal hru a šancu hostí zmaril.

Fotogaléria zo zápasu MŠK Žilina - DAC Dunajská Streda (Niké liga - 22. kolo)
V popredí sprava Marko Roginič (Žilina) a Tsotne Kapanadze (Dunajská Streda) bojujú o loptu
V popredí zľava Marko Roginič (Žilina) a Tsotne Kapanadze (Dunajská Streda) bojujú o loptu
Sprava Marko Roginič (Žilina) a Alejandro Mendez Garcia (Dunajská Streda) bojujú o loptu
Uprostred zľava Xavier Adang (Žilina) a Pa Assan Corr (Dunajská Streda) bojujú o loptu
7 fotografií
Uprostred sprava Kristián Bari (Žilina) a Matúš Kmeť (Dunajská Streda) bojujú o loptuV popredí sprava Michal Faško (Žilina) a Tsotne Kapanadze (Dunajská Streda) bojujú o loptuZľava Kristián Bari (Žilina) a Matúš Kmeť (Dunajská Streda) bojujú o loptu

V druhom polčase sa obraz hry veľmi nezmenil. Žilina išla do vedenia v 55. minúte po hlavičke Faška, no gól napokon po preskúmaní systémom VAR neplatil.

Šancí bolo potom málo, zaujal však nevydarený únik Nina Kukovca v 71. minúte, či zakončenie Filipa Kašu po rohovom kope priamo do náruče gólmana DAC Bartelsa.

Gól diváci pod Dubňom napokon nevideli.

Hlasy po zápase

Pavol Staňo, tréner MŠK Žilina: „Myslím si, že tréner hostí zápas dobre zhodnotil, hral sa dobrý futbal, ale bez gólových šancí. Škoda, že nám pri góle chýbal nejaký ten milimeter. Teší nás nula vzadu, ale potrebujeme začať dávať góly a bude to dobré.“

Branislav Fodrek, tréner DAC Dunajská Streda: „Myslím si, že sme videli slušný ligový zápas, terén robil problémy obom tímom. Chceli sme vzadu udržať nulu a byť aktívni smerom dopredu. Mali sme pár náznakov, brvno, chýbala nám lepšia finálna fáza.“

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
22
14
4
4
47:30
46
V
R
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
22
12
7
3
39:20
43
R
V
R
P
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
22
11
7
4
45:27
40
R
R
R
V
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
22
11
4
7
35:28
37
P
P
R
R
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
22
11
3
8
46:29
36
V
V
V
V
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
22
8
5
9
32:36
29
P
V
P
R
V
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
22
6
7
9
24:34
25
R
R
P
V
R
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
22
7
3
12
18:37
24
V
P
V
P
R
9
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
22
7
3
12
35:42
24
V
R
V
V
V
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
22
5
7
10
24:34
22
R
R
R
P
P
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
22
4
9
9
22:35
21
P
R
P
P
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
22
3
7
12
20:35
16
P
P
V
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

