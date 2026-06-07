Challenger v Prostějove: Molčan nezískal titul, prehral vo finále s Argentínčanom Báezom

Alex Molčan a Sebastián Báez dnes hrali finále dvojhry na Challengeri 100 v českom Prostějove 2026.
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Molčan prehral vo finále s Báezom 4:6, 2:6.
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ONLINE PRENOS: Alex Molčan - Sebastián Báez dnes LIVE (finále, Challenger Prostějov 2026, výsledky, nedeľa, NAŽIVO)
Challenger Prostějov Finále 2026
07.06.2026 o 11:10
Báez
2:0
(6:4, 6:2)
Ukončený
Molčan
Prenos
Je dobojované! Alex Molčan svoj piaty titul v rámci challengerov nepridá, keď vo finále v Prostějove podľahol nasadenej jednotke turnaja Sebastiánovi Báezovi z Argentíny v pomere 4:6, 2:6. Sledovali sme pomerne rýchly duel, ktorý trval len niečo krátko cez hodinu. Napriek tomu si ale slovenský tenista vo svetovom rebríčku polepší a je už iba krok od prieniku do najlepšej stovky.
Odo mňa to je už všetko, ak ste fanúšikmi dobrého tenistu, pozývam vás už o pár hodín sledovať finálový súboj mužskej dvojhry na Roland Garros. Majte ešte peknú nedeľu!
Odo mňa to je už všetko, ak ste fanúšikmi dobrého tenistu, pozývam vás už o pár hodín sledovať finálový súboj mužskej dvojhry na Roland Garros. Majte ešte peknú nedeľu!
Koniec zápasu
6:2
Báez to zvládol a je víťazom challengeru v Prostějove!
A-40
Následne ale prichádza eso na téčko, druhý mečbol a championship bod pre Báeza!
40-40
Ten však nasadená jednotka turnaja nevyužíva, keď sa prezentuje dvojchybou.
40-30
Mečbol! Slovenský reprezentant poslal nepresný forhend za zadnú čiaru a Báez má k dispozícii championship bod.
30-30
To je škoda. Molčan nezvládol úder po pravej čiare a napokon sa len vyhadzuje. Máme tu stav po tridsať, nasledujúci bod bude znamenať mečbol alebo brejkbol.
15-30
Toto bol od argentínskeho hráča riskantný bekhendový úder do svojej pravej strany, loptička skončila v aute.
15-15
Tentokrát ale bod smeruje na konto Báeza.
0-15
Začíname úspešným ziskom bodu pre slovenského reprezentanta, hoci je na podaní jeho súper.
5:2
Bolo to tesné, pozrieť sa prišiel aj rozhodca. Loptička ale predsa len skončila tesne za zadnou čiarou, čo znamená aut slovenského tenistu a využitý brejkbol Báeza, ktorý pôjde podávať na celkový triumf v Prostějove!
40-30
Prvý brejkbol je úspešne odvrátený, keď sa Báez vyhadzuje len ďaleko za zadnú čiaru.
40-15
Brejkboly sú skutočne na svete. Molčanovi nesadol úder a bude musieť odvraciať hneď nasledujúce dve výmeny.
30-15
Ďalší bod smeruje na konto nasadenej jednotky, ktorá si môže vybojovať ďalšie brejkboly.
15-15
Následne prichádza zahlásený aut od Argentínčana, bod si pripisuje aj slovenský reprezentant.
15-0
Báez predviedol výbornú výmenu, keď po skvelom bekhendovom riterne zaznamenal aj víťazný forhend.
4:2
Molčan využíva hneď prvý ponúknutý brejkbol a vracia sa z časti do zápasu, keď stále živí nádej na obrat! Znižuje tak na 2:4 a smeruje podávať. Napriek tomu bude musieť neskôr zmazať ešte výhodu jedného brejku.
15-40
Hneď na to ale prichádza dvojchyba Báeza, ktorý dopustil brejkboly slovenského tenistu!
15-30
Brejkboly ale zatiaľ neprichádzajú, keď nasadená šestka turnaja posiela loptičku do siete.
0-30
Do hry síce vstúpila páska, napriek tomu dokázal Molčan zaznamenať víťazný úder cez svoj forhend.
0-15
Po nevydarenom podaní Báeza si prvý bod v rámci nového gemu pripisuje slovenský tenista.
4:1
Bohužiaľ, Molčan nezvládol napokon dopodávať do úspešného konca a prehráva v druhej sade už 1:4. Navyše po prestávke pôjde podávať nasadená jednotka.
A-40
No a hneď po momente so stopou prichádza dvojchyba slovenského tenistu, znamenajúca brejkbol súpera.
40-40
Hoci sa už Molčan pripravoval na ďalší gem po zhlásenom aute a prezretí stopy, rozhodca Rodriguez mal na stopu iný pohľad. Po dlhšej komunikácii so slovenským tenistom ale pokračujeme v geme. Zhoda.
30-40
Dôležitú výmenu zvládol lepšie Molčan, keď sa jeho súper prezentoval pridlhou loptičkou za zadnú čiaru.
30-30
Slovenského tenistu ale podržalo podanie na téčko, odkiaľ už súper nedokázal zriternovať.
30-15
Ani tento forhendový úder Molčanovi nevyšiel, prichádza hrozba ďalších brejkbolov, ktoré by už mohli byť zlomové.
15-15
Molčan poslal podanie von z dvorca, jeho súper tak zvládol vrátiť loptičku len s umiestnením za zadnú čiaru.
15-0
Na podanie sa postavil Molčan, ktorý začína neúspešne po zakončení do siete.
3:1
Báez dokráčal do úspešného konca, keď odpoveď Molčana končí iba v sieti.
40-30
Dôležitá výmena sa končí nepresnosťou od slovenského tenistu, gembol pre Báeza.
30-30
Molčanov úder sa skončil len v tesnom aute za zadnou čiarou, máme tu stav po tridsať a dôležitú výmenu pred nami.
15-30
Toto bol veľmi tesný skrátený úder, napokon ale pristál v aute. Šanca pre Molčana, ktorý je blízko k brejkbolom.
15-15
Následne sa ale jeho úder končí v sieti, máme tu tak stav po pätnásť.
0-15
Dostali sme sa do výmeny, tentokrát ale začína úspešne slovenský reprezentant.
2:1
Vývoj gemu sa napokon zvládol otočiť a slovenská jednotka tak znižuje stav druhého setu na 1:2. Nasleduje prestávka a výmena strán.
30-40
Molčan otáča vývoj aktuálneho gemu a dostáva možnosť gembolu po priamom bode z podania.
30-30
Molčana podržal servis von z dvorca, po ktorom už len upratal loptičku do voľného priestoru, kde síce na poslednú chvíľu dobehol Báez, no už to nestačilo.
30-15
Báez robil čo mohol, napokon už ale nestačil dobehnúť skrátený úder od súpera. Bod smeruje na konto Molčana.
30-0
Dostali sme sa do výmeny cez druhý servis, následne ale dokráčal k zisku bodu znova Báez, ktorý je blízko k ďalším brejkbolom.
15-0
Na podaní je už slovenský reprezentant, ktorý ale zaznamenáva dvojchybu.
2:0
Išli sme cez druhé podanie, napriek tomu Báez neskôr zaútočil na sieť a prišiel si po využitý druhý gembol, po ktorom potvrdzuje brejk a vedie 2:0 v rámci druhej sady.
40-30
Nasledujúcu výmenu však zvládol lepšie Molčan, ktorý si tak pripisuje zisk bodu.
40-15
Molčan sa následne vyhadzuje a Báez má k dispozícii dva gemboly na potvrdenie brejku.
30-15
Toto nebol vôbec ľahký bekhendový úder do pravej strany, napriek tomu to Báez zvládol a pripisuje si bod.
15-15
Teraz už ale prichádza prvý bod aj pre Molčana, keď sa jeho súper prezentoval nepresným forhendom.
15-0
Pokračuje bodová séria nasadenej jednotky turnaja, ktorá je už aktuálne na podaní.
1:0
Škoda. Báez zobral na seba hneď nasledujúcu výmenu, ktorú ukončuje víťazným úderom, keď využíva hneď prvý brejkbol a ide do vedenia 1:0.
40-0
Tak to je škoda. Slovenský tenista robí dvojchybu a ponúka súperovi ihneď na úvod druhého setu celkovo tri brejkboly!
30-0
Teraz sa už Molčan nezvládol ubrániť v ťažkej pozícii a ďalší bod smeruje na konto nasadenej jednotky.
15-0
Na podanie sa už postavil v rámci druhého setu slovenský reprezentant, ktorý však začína s vyhodením po forhendovom zakončení k pravej čiare.
6:4
Báez zvládol dopodávať do úspešného konca a berie prvú sadu v pomere 6:4!
40-15
Hoci Molčan zaútočil kraťasom, nestačilo to. Báez má k dispozícii dva setboly!
30-15
Nasledujúci bod smeruje na konto Báeza, keď sa slovenský tenista prezentoval neúspešným úderom po ľavej čiare.
15-15
Tentokrát hru o trpezlivosť zvládol lepšie Molčan, keď sledoval, ako jeho súper poslal loptičku len do siete.
15-0
Dostali sme sa do výmeny, následne sa ale podarilo uspieť Báezovi, ktorý zvládol svoj skrátený úder.
5:4
Slovenský tenista ustál svoje podanie a po neúspešnom riterne súpera znižuje na 4:5. Po prestávke a výmene strán pôjde Báez podávať na zisk prvej sady.
15-40
Molčan si následne poradil s forhendovým úderom do svojej pravej strany, čo znamenalo zakončenie do protipohybu hráča.
15-30
Báez už nezvládol doviesť defenzívu do úspešného konca, bod smeruje na konto slovenského tenistu.
15-15
Následne si ale Molčan pomáha svojim prvým podaním, po ktorom dostáva hru na stav po pätnásť.
15-0
Loptička sa končí iba v sieti, pokračujeme tak s bodovým ziskom Argentínčana.
5:3
Ďalšia skvelá výmena prináša rozuzlenie v podobe zisku bodu pre Báeza, ktorý vedie už 5:3. Na rad tak príde Molčan, ktorý pôjde podávať na udržanie sa v prvej sade.
40-15
Teraz ale Báez vytiahol výborný forhend k pravej čiare, na ktorý už Molčan nemal šancu zareagovať.
30-15
Riternový úder Molčana končí len v sieti, ďalší bod smeruje na konto podávajúcej nasadenej jednotky.
15-15
Teraz si už ale Báez poradil s výmenou a dostáva hru na stav po pätnásť.
0-15
Začíname bodom pre Molčana, keď sa síce Báez vydal na sieť, následne ale jemným dotykom poslal loptičku za postrannú čiaru.
4:3
Báez už nezvládol svoj posledný úder po čiare a posiela loptičku iba do autu. Molčan tak znižuje stav prvého setu na 3:4.
15-40
Loptička pristála len za zadnej čiare, prichádzajú dva gemboly pre slovenského tenistu, ktorý dnes bojuje o svoj piaty titul v rámci challengerov.
15-30
Sledovali sme jednu z najkrajších výmen v dnešnom finálovom súboji, Molčan si ale postrážil výmenu a napokon uspel so skráteným úderom.
15-15
Prichádza však aut aj zo strany nasadenej šestky turnaja, máme tu stav po pätnásť.
0-15
Teraz už ale riternový úder nasadenej jednotky končí za zadnou čiarou, Molčan začína úspešne svoje podanie.
4:2
Báez si zvládol postrážiť gem a smeruje do vedenia 4:2.
40-30
Následne ale dôležitú výmenu zvládol Báez, predsa len tu je gembol.
30-30
Prichádza nevynútená chyba Báeza, ktorý zahadzuje obrovskú šancu úspešne zakončiť. Namiesto gembolov prichádza stav po tridsať.
30-15
Hoci sme sa dostali do výmeny, znova sa slovenský reprezentant iba vyhadzuje, tentokrát po forhende za zadnú čiaru.
15-15
Išli sme cez druhé podanie, následne sa výmena končí nezvládnutým bekhendovým úderom od slovenského hráča.
0-15
Na podanie sa už postavil Báez, ktorý sa však vyhadzuje iba za zadnú čiaru. Bod pre Molčana.
3:2
Výborný úder Molčana zakončuje gem, keď sa prešovskému rodákovi podarilo prvýkrát získať svoje podanie. Znižuje tak stav prvej sady na 2:3.
30-40
Hneď na to ale prichádza prvá dvojchyba v zápase, robí ju slovenský reprezentant.
15-40
Molčanovi vyšiel skrátený úder, ktorý síce súper zvládol dobehnút, následne však iba odvrátil za zadnú čiaru.
15-30
Zahlásený je aut napokon u nasadenej jednotky turnaja, bod smeruje na konto Molčana.
15-15
Následne sa ale úder končí iba na sieti, máme tu stav po pätnásť.
0-15
Po kvalitnom podaní si Molčan prišiel po zisk bodu až na sieť, kde zvládol upratať loptičku do voľného priestoru.
3:1
Molčanovi to už teraz ale nevyšlo, keď kazí svoj úder po čiare. Báez tak potvrdzuje brejk a v prvom sete vedie 3:1.
40-30
Báez sa po podaní von z dvorca rozhodol zaútočiť na sieť, svoj skrátený úder ale následne kazí do siete.
40-15
Hoci sme sa dostali do výmeny, Báez vyťahuje bekhendový úder k pravej čiare a získava dva gemboly.
30-15
Ďalší zisk bodu smeruje na konto Argentínčana.
15-15
Následne sa ale Argentínčan vyhadzuje mimo dvorca, máme tu stav po pätnásť.
15-0
Na podaní je už nasadená jednotka turnaja, ktorá začína úspešným ziskom bodu.
2:1
Molčan posiela svoje zakončenie iba do siete a sme svedkami ďalšieho strateného podania, už tretieho v rade. Pred výmenou strán tak Báez vedie 2:1.
40-0
Sledujeme veľmi podobnú situáciu, keď Báez dokráčal hneď k trom brejkbolom!
30-0
Molčan navyše kazí svoj úder z forhendu, keď neskrotil vysokú loptičku a je tu ďalší alarmujúci stav.
15-0
Na úvod sme sledovali jednu z dlhších výmen, na úspešnom konci pritom stojí Báez.
1:1
Lenže Argentínčan sa svojim úderom vyhadzuje za zadnú čiaru a Molčan po otočení vývoju gemu využíva brejkbol a vyrovnáva prvú sadu na 1:1!
40-A
Ale pozor! Slovenský tenista otáča priebeh stretnutia a má k dispozícii okrem výhody aj samotný brejkbol!
40-40
Dostali sme sa do pomerne krátkej výmeny, keď Molčan získava bod a pokračujeme zhodou.
40-30
Prvý gembol úspešne odvrátený, Molčan si pripisuje zisk bodu. Zostáva však stále ešte jeden.
40-15
Molčanovi sa nepodarilo uspieť z riternu a prichádzajú na rad dva gemboly.
30-15
Ďalší bod prichádza na stranu Báeza.
15-15
Následne si však Báez prišiel po víťazný úder, po ktorom si pripisuje na svoje konto zisk bodu.
0-15
Na podaní je už argentínsky tenista, úspešne však začína Molčan.
1:0
Báez si napokon prišiel po krížny víťazný úder a využíva tretí brejkbol, po ktorom ide do vedenia 1:0 v rámci úvodnej sady!
40-30
Báez neuspel ani po svojom riterne, zostáva mu však ešte stále posledný brejkbol.
40-15
Chyba prichádza aj na strane Argentínača, ktorý posiela z forhendu úder len do siete.
40-0
Dostali sme sa do výmeny, napriek tomu loptička znova končí iba na sieti. Tri brekboly pre Báeza!
30-0
Lenže vzápätí prichádza ďalšia nepresnosť od Molčana, čo znamená hneď na úvod alarmujúci stav.
15-0
Na podaní už je slovenský reprezentant, ktorý však zakončuje krátku výmenu úderom do siete.
0:0
Stretnutie sa práve začalo.
Obaja hráči sú už na dvorci, kde prebieha predzápasová rozcvička. Dnes začne s podaní Alex Molčan.
Pozdravujem všetkých tenisových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní mužskej dvojhry v Prostějove, kde sa na antuke proti sebe v rámci finále postaví Sebastián Báez (1) a Alex Molčan (6).
Pôjde tretie vzájomné vystúpenie od oboch hráčov, keď sa spolu prvýkrát stretli v roku 2021, kedy musel za stavu 1:1 skrečovať duel Argentínčan. V druhom zápase v roku 2023 si poradil Báez v pomere 2:0 na sety.
Pôjde tretie vzájomné vystúpenie od oboch hráčov, keď sa spolu prvýkrát stretli v roku 2021, kedy musel za stavu 1:1 skrečovať duel Argentínčan. V druhom zápase v roku 2023 si poradil Báez v pomere 2:0 na sety.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 11:10.