    Challenger v Prostějove: Molčan nezískal titul, prehral vo finále s Argentínčanom Báezom

    Alex Molčan.
    Alex Molčan. (Autor: TASR)
    Sportnet|7. jún 2026 o 11:16
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    Sledovali ste spolu s nami ONLINE prenos z finále dvojhry mužov na Challengeri 100 v Prostějove 2026: Alex Molčan - Sebastián Báez.

    Alex Molčan a Sebastián Báez dnes hrali finále dvojhry na Challengeri 100 v českom Prostějove 2026.

    Priamy prenos ste mohli sledovať na stanici ČT 2.

    Molčan prehral vo finále s Báezom 4:6, 2:6.

    Tenis ste sledovali spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Alex Molčan - Sebastián Báez dnes LIVE (finále, Challenger Prostějov 2026, výsledky, nedeľa, NAŽIVO)

    Challenger Prostějov Finále 2026
    07.06.2026 o 11:10
    Báez
    2:0
    (6:4, 6:2)
    Ukončený
    Molčan
    Prenos
    Je dobojované! Alex Molčan svoj piaty titul v rámci challengerov nepridá, keď vo finále v Prostějove podľahol nasadenej jednotke turnaja Sebastiánovi Báezovi z Argentíny v pomere 4:6, 2:6. Sledovali sme pomerne rýchly duel, ktorý trval len niečo krátko cez hodinu. Napriek tomu si ale slovenský tenista vo svetovom rebríčku polepší a je už iba krok od prieniku do najlepšej stovky.

    Odo mňa to je už všetko, ak ste fanúšikmi dobrého tenistu, pozývam vás už o pár hodín sledovať finálový súboj mužskej dvojhry na Roland Garros. Majte ešte peknú nedeľu!
    Koniec zápasu
    6:2
    importantBáez to zvládol a je víťazom challengeru v Prostějove!
    A-40
    importantNásledne ale prichádza eso na téčko, druhý mečbol a championship bod pre Báeza!
    40-40
    Ten však nasadená jednotka turnaja nevyužíva, keď sa prezentuje dvojchybou.
    40-30
    importantMečbol! Slovenský reprezentant poslal nepresný forhend za zadnú čiaru a Báez má k dispozícii championship bod.
    30-30
    To je škoda. Molčan nezvládol úder po pravej čiare a napokon sa len vyhadzuje. Máme tu stav po tridsať, nasledujúci bod bude znamenať mečbol alebo brejkbol.
    15-30
    Toto bol od argentínskeho hráča riskantný bekhendový úder do svojej pravej strany, loptička skončila v aute.
    15-15
    Tentokrát ale bod smeruje na konto Báeza.
    0-15
    Začíname úspešným ziskom bodu pre slovenského reprezentanta, hoci je na podaní jeho súper.
    5:2
    importantBolo to tesné, pozrieť sa prišiel aj rozhodca. Loptička ale predsa len skončila tesne za zadnou čiarou, čo znamená aut slovenského tenistu a využitý brejkbol Báeza, ktorý pôjde podávať na celkový triumf v Prostějove!
    40-30
    Prvý brejkbol je úspešne odvrátený, keď sa Báez vyhadzuje len ďaleko za zadnú čiaru.
    40-15
    importantBrejkboly sú skutočne na svete. Molčanovi nesadol úder a bude musieť odvraciať hneď nasledujúce dve výmeny.
    30-15
    Ďalší bod smeruje na konto nasadenej jednotky, ktorá si môže vybojovať ďalšie brejkboly.
    15-15
    Následne prichádza zahlásený aut od Argentínčana, bod si pripisuje aj slovenský reprezentant.
    15-0
    Báez predviedol výbornú výmenu, keď po skvelom bekhendovom riterne zaznamenal aj víťazný forhend.
    4:2
    importantMolčan využíva hneď prvý ponúknutý brejkbol a vracia sa z časti do zápasu, keď stále živí nádej na obrat! Znižuje tak na 2:4 a smeruje podávať. Napriek tomu bude musieť neskôr zmazať ešte výhodu jedného brejku.
    15-40
    importantHneď na to ale prichádza dvojchyba Báeza, ktorý dopustil brejkboly slovenského tenistu!
    15-30
    Brejkboly ale zatiaľ neprichádzajú, keď nasadená šestka turnaja posiela loptičku do siete.
    0-30
    Do hry síce vstúpila páska, napriek tomu dokázal Molčan zaznamenať víťazný úder cez svoj forhend.
    0-15
    Po nevydarenom podaní Báeza si prvý bod v rámci nového gemu pripisuje slovenský tenista.
    4:1
    importantBohužiaľ, Molčan nezvládol napokon dopodávať do úspešného konca a prehráva v druhej sade už 1:4. Navyše po prestávke pôjde podávať nasadená jednotka.
    A-40
    importantNo a hneď po momente so stopou prichádza dvojchyba slovenského tenistu, znamenajúca brejkbol súpera.
    40-40
    Hoci sa už Molčan pripravoval na ďalší gem po zhlásenom aute a prezretí stopy, rozhodca Rodriguez mal na stopu iný pohľad. Po dlhšej komunikácii so slovenským tenistom ale pokračujeme v geme. Zhoda.
    30-40
    Dôležitú výmenu zvládol lepšie Molčan, keď sa jeho súper prezentoval pridlhou loptičkou za zadnú čiaru.
    30-30
    Slovenského tenistu ale podržalo podanie na téčko, odkiaľ už súper nedokázal zriternovať.
    30-15
    Ani tento forhendový úder Molčanovi nevyšiel, prichádza hrozba ďalších brejkbolov, ktoré by už mohli byť zlomové.
    15-15
    Molčan poslal podanie von z dvorca, jeho súper tak zvládol vrátiť loptičku len s umiestnením za zadnú čiaru.
    15-0
    Na podanie sa postavil Molčan, ktorý začína neúspešne po zakončení do siete.
    3:1
    Báez dokráčal do úspešného konca, keď odpoveď Molčana končí iba v sieti.
    40-30
    Dôležitá výmena sa končí nepresnosťou od slovenského tenistu, gembol pre Báeza.
    30-30
    Molčanov úder sa skončil len v tesnom aute za zadnou čiarou, máme tu stav po tridsať a dôležitú výmenu pred nami.
    15-30
    Toto bol veľmi tesný skrátený úder, napokon ale pristál v aute. Šanca pre Molčana, ktorý je blízko k brejkbolom.
    15-15
    Následne sa ale jeho úder končí v sieti, máme tu tak stav po pätnásť.
    0-15
    Dostali sme sa do výmeny, tentokrát ale začína úspešne slovenský reprezentant.
    2:1
    Vývoj gemu sa napokon zvládol otočiť a slovenská jednotka tak znižuje stav druhého setu na 1:2. Nasleduje prestávka a výmena strán.
    30-40
    Molčan otáča vývoj aktuálneho gemu a dostáva možnosť gembolu po priamom bode z podania.
    30-30
    Molčana podržal servis von z dvorca, po ktorom už len upratal loptičku do voľného priestoru, kde síce na poslednú chvíľu dobehol Báez, no už to nestačilo.
    30-15
    Báez robil čo mohol, napokon už ale nestačil dobehnúť skrátený úder od súpera. Bod smeruje na konto Molčana.
    30-0
    Dostali sme sa do výmeny cez druhý servis, následne ale dokráčal k zisku bodu znova Báez, ktorý je blízko k ďalším brejkbolom.
    15-0
    Na podaní je už slovenský reprezentant, ktorý ale zaznamenáva dvojchybu.
    2:0
    Išli sme cez druhé podanie, napriek tomu Báez neskôr zaútočil na sieť a prišiel si po využitý druhý gembol, po ktorom potvrdzuje brejk a vedie 2:0 v rámci druhej sady.
    40-30
    Nasledujúcu výmenu však zvládol lepšie Molčan, ktorý si tak pripisuje zisk bodu.
    40-15
    Molčan sa následne vyhadzuje a Báez má k dispozícii dva gemboly na potvrdenie brejku.
    30-15
    Toto nebol vôbec ľahký bekhendový úder do pravej strany, napriek tomu to Báez zvládol a pripisuje si bod.
    15-15
    Teraz už ale prichádza prvý bod aj pre Molčana, keď sa jeho súper prezentoval nepresným forhendom.
    15-0
    Pokračuje bodová séria nasadenej jednotky turnaja, ktorá je už aktuálne na podaní.
    1:0
    importantŠkoda. Báez zobral na seba hneď nasledujúcu výmenu, ktorú ukončuje víťazným úderom, keď využíva hneď prvý brejkbol a ide do vedenia 1:0.
    40-0
    importantTak to je škoda. Slovenský tenista robí dvojchybu a ponúka súperovi ihneď na úvod druhého setu celkovo tri brejkboly!
    30-0
    Teraz sa už Molčan nezvládol ubrániť v ťažkej pozícii a ďalší bod smeruje na konto nasadenej jednotky.
    15-0
    Na podanie sa už postavil v rámci druhého setu slovenský reprezentant, ktorý však začína s vyhodením po forhendovom zakončení k pravej čiare.
    6:4
    importantBáez zvládol dopodávať do úspešného konca a berie prvú sadu v pomere 6:4!
    40-15
    importantHoci Molčan zaútočil kraťasom, nestačilo to. Báez má k dispozícii dva setboly!
    30-15
    Nasledujúci bod smeruje na konto Báeza, keď sa slovenský tenista prezentoval neúspešným úderom po ľavej čiare.
    15-15
    Tentokrát hru o trpezlivosť zvládol lepšie Molčan, keď sledoval, ako jeho súper poslal loptičku len do siete.
    15-0
    Dostali sme sa do výmeny, následne sa ale podarilo uspieť Báezovi, ktorý zvládol svoj skrátený úder.
    5:4
    Slovenský tenista ustál svoje podanie a po neúspešnom riterne súpera znižuje na 4:5. Po prestávke a výmene strán pôjde Báez podávať na zisk prvej sady.
    15-40
    Molčan si následne poradil s forhendovým úderom do svojej pravej strany, čo znamenalo zakončenie do protipohybu hráča.
    15-30
    Báez už nezvládol doviesť defenzívu do úspešného konca, bod smeruje na konto slovenského tenistu.
    15-15
    Následne si ale Molčan pomáha svojim prvým podaním, po ktorom dostáva hru na stav po pätnásť.
    15-0
    Loptička sa končí iba v sieti, pokračujeme tak s bodovým ziskom Argentínčana.
    5:3
    Ďalšia skvelá výmena prináša rozuzlenie v podobe zisku bodu pre Báeza, ktorý vedie už 5:3. Na rad tak príde Molčan, ktorý pôjde podávať na udržanie sa v prvej sade.
    40-15
    Teraz ale Báez vytiahol výborný forhend k pravej čiare, na ktorý už Molčan nemal šancu zareagovať.
    30-15
    Riternový úder Molčana končí len v sieti, ďalší bod smeruje na konto podávajúcej nasadenej jednotky.
    15-15
    Teraz si už ale Báez poradil s výmenou a dostáva hru na stav po pätnásť.
    0-15
    Začíname bodom pre Molčana, keď sa síce Báez vydal na sieť, následne ale jemným dotykom poslal loptičku za postrannú čiaru.
    4:3
    Báez už nezvládol svoj posledný úder po čiare a posiela loptičku iba do autu. Molčan tak znižuje stav prvého setu na 3:4.
    15-40
    Loptička pristála len za zadnej čiare, prichádzajú dva gemboly pre slovenského tenistu, ktorý dnes bojuje o svoj piaty titul v rámci challengerov.
    15-30
    Sledovali sme jednu z najkrajších výmen v dnešnom finálovom súboji, Molčan si ale postrážil výmenu a napokon uspel so skráteným úderom.
    15-15
    Prichádza však aut aj zo strany nasadenej šestky turnaja, máme tu stav po pätnásť.
    0-15
    Teraz už ale riternový úder nasadenej jednotky končí za zadnou čiarou, Molčan začína úspešne svoje podanie.
    4:2
    Báez si zvládol postrážiť gem a smeruje do vedenia 4:2.
    40-30
    Následne ale dôležitú výmenu zvládol Báez, predsa len tu je gembol.
    30-30
    Prichádza nevynútená chyba Báeza, ktorý zahadzuje obrovskú šancu úspešne zakončiť. Namiesto gembolov prichádza stav po tridsať.
    30-15
    Hoci sme sa dostali do výmeny, znova sa slovenský reprezentant iba vyhadzuje, tentokrát po forhende za zadnú čiaru.
    15-15
    Išli sme cez druhé podanie, následne sa výmena končí nezvládnutým bekhendovým úderom od slovenského hráča.
    0-15
    Na podanie sa už postavil Báez, ktorý sa však vyhadzuje iba za zadnú čiaru. Bod pre Molčana.
    3:2
    Výborný úder Molčana zakončuje gem, keď sa prešovskému rodákovi podarilo prvýkrát získať svoje podanie. Znižuje tak stav prvej sady na 2:3.
    30-40
    Hneď na to ale prichádza prvá dvojchyba v zápase, robí ju slovenský reprezentant.
    15-40
    Molčanovi vyšiel skrátený úder, ktorý síce súper zvládol dobehnút, následne však iba odvrátil za zadnú čiaru.
    15-30
    Zahlásený je aut napokon u nasadenej jednotky turnaja, bod smeruje na konto Molčana.
    15-15
    Následne sa ale úder končí iba na sieti, máme tu stav po pätnásť.
    0-15
    Po kvalitnom podaní si Molčan prišiel po zisk bodu až na sieť, kde zvládol upratať loptičku do voľného priestoru.
    3:1
    Molčanovi to už teraz ale nevyšlo, keď kazí svoj úder po čiare. Báez tak potvrdzuje brejk a v prvom sete vedie 3:1.
    40-30
    Báez sa po podaní von z dvorca rozhodol zaútočiť na sieť, svoj skrátený úder ale následne kazí do siete.
    40-15
    Hoci sme sa dostali do výmeny, Báez vyťahuje bekhendový úder k pravej čiare a získava dva gemboly.
    30-15
    Ďalší zisk bodu smeruje na konto Argentínčana.
    15-15
    Následne sa ale Argentínčan vyhadzuje mimo dvorca, máme tu stav po pätnásť.
    15-0
    Na podaní je už nasadená jednotka turnaja, ktorá začína úspešným ziskom bodu.
    2:1
    importantMolčan posiela svoje zakončenie iba do siete a sme svedkami ďalšieho strateného podania, už tretieho v rade. Pred výmenou strán tak Báez vedie 2:1.
    40-0
    importantSledujeme veľmi podobnú situáciu, keď Báez dokráčal hneď k trom brejkbolom!
    30-0
    Molčan navyše kazí svoj úder z forhendu, keď neskrotil vysokú loptičku a je tu ďalší alarmujúci stav.
    15-0
    Na úvod sme sledovali jednu z dlhších výmen, na úspešnom konci pritom stojí Báez.
    1:1
    importantLenže Argentínčan sa svojim úderom vyhadzuje za zadnú čiaru a Molčan po otočení vývoju gemu využíva brejkbol a vyrovnáva prvú sadu na 1:1!
    40-A
    importantAle pozor! Slovenský tenista otáča priebeh stretnutia a má k dispozícii okrem výhody aj samotný brejkbol!
    40-40
    Dostali sme sa do pomerne krátkej výmeny, keď Molčan získava bod a pokračujeme zhodou.
    40-30
    Prvý gembol úspešne odvrátený, Molčan si pripisuje zisk bodu. Zostáva však stále ešte jeden.
    40-15
    Molčanovi sa nepodarilo uspieť z riternu a prichádzajú na rad dva gemboly.
    30-15
    Ďalší bod prichádza na stranu Báeza.
    15-15
    Následne si však Báez prišiel po víťazný úder, po ktorom si pripisuje na svoje konto zisk bodu.
    0-15
    Na podaní je už argentínsky tenista, úspešne však začína Molčan.
    1:0
    importantBáez si napokon prišiel po krížny víťazný úder a využíva tretí brejkbol, po ktorom ide do vedenia 1:0 v rámci úvodnej sady!
    40-30
    Báez neuspel ani po svojom riterne, zostáva mu však ešte stále posledný brejkbol.
    40-15
    Chyba prichádza aj na strane Argentínača, ktorý posiela z forhendu úder len do siete.
    40-0
    importantDostali sme sa do výmeny, napriek tomu loptička znova končí iba na sieti. Tri brekboly pre Báeza!
    30-0
    Lenže vzápätí prichádza ďalšia nepresnosť od Molčana, čo znamená hneď na úvod alarmujúci stav.
    15-0
    Na podaní už je slovenský reprezentant, ktorý však zakončuje krátku výmenu úderom do siete.
    0:0
    Stretnutie sa práve začalo.
    Obaja hráči sú už na dvorci, kde prebieha predzápasová rozcvička. Dnes začne s podaní Alex Molčan.
    Pozdravujem všetkých tenisových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní mužskej dvojhry v Prostějove, kde sa na antuke proti sebe v rámci finále postaví Sebastián Báez (1) a Alex Molčan (6).

    Pôjde tretie vzájomné vystúpenie od oboch hráčov, keď sa spolu prvýkrát stretli v roku 2021, kedy musel za stavu 1:1 skrečovať duel Argentínčan. V druhom zápase v roku 2023 si poradil Báez v pomere 2:0 na sety.
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 11:10.
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