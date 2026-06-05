V FC Tatran nastávajú veľké zmeny. Jeho predaj súkromnému investorovi je už spustený

Vo futbalovom klube FC Tatran Prešov dochádza k významným personálnym a organizačným zmenám. Predstavenstvo spoločnosti na svojom zasadnutí 29. mája zaznamenalo odstúpenie dvoch členov predstavenstva, zároveň svoju činnosť v klube ukončil aj výkonný riaditeľ Ľubomír Micheľ.
Zmeny vo vedení klubu sú súčasťou širšieho procesu reorganizácie, ktorého cieľom je pripraviť FC Tatran Prešov na nasledujúce obdobie po zostúpení z najvyššej súťaže. Funkcie športového riaditeľa sa ujal Marek Fabuľa, ktorý už začal s analýzou hráčskych kontraktov a športovej koncepcie mužstva. Na revízii zmluvnej dokumentácie spolupracuje aj vnuk legendárneho československého futbalistu - športový právnik Svetozar Pavlovič.
Mesto Prešov, ktoré je aktuálne 100-percentným vlastníkom klubu, zároveň deklarovalo jasný športový cieľ pre sezónu 2026/2027. “FC Tatran Prešov chce v druhej lige nielen pôsobiť, ale ju aj vyhrať a zabezpečiť si návrat medzi slovenskú futbalovú elitu. Tomu má byť prispôsobené budovanie hráčskeho kádra, realizačného tímu aj celková športová filozofia klubu,” povedal primátor mesta Prešov František Oľha.
Významnou novinkou je aj plánované zapojenie zástupcov fanúšikov do klubových štruktúr. Na základe dohody medzi mestom Prešov, vedením klubu a zástupcami fanúšikovskej skupiny Ultras Tatran 1898, by zástupcovia fanúšikov mali nominovať na rokovanie MsZ návrh na člena dozornej rady. Ďalší zástupca oficiálnych ultras má zase spolupracovať s klubom v oblasti marketingu a komunikácie.
Najbližšou úlohou vedenia bude príprava novej organizačnej štruktúry spoločnosti. Tá má priniesť jasné rozdelenie kompetencií, zodpovedností a riadiacich právomocí jednotlivých funkcií. Podľa predstaviteľov mesta Prešov a klubu je takáto zmena nevyhnutným predpokladom predídeniu chýb z poslednej sezóny a efektívneho fungovania organizácie v nasledujúcich rokoch.
Celé dianie v klube pritom prebieha v čase, keď je FC Tatran Prešov predmetom verejnej obchodnej súťaže. Mesto Prešov ako stopercentný vlastník spoločnosti ponúka na predaj 103 kusov akcií, čo predstavuje 89,6 percenta základného imania spoločnosti FC TATRAN Prešov, a. s., Björnsonova 8, Prešov.
Potenciálni investori môžu svoje návrhy predkladať do 8. júna 2026 do 14.00 hod. Podrobné podmienky verejnej obchodnej súťaže, vrátane potrebnej dokumentácie, sú zverejnené na stránke mesta Prešov:
Mesto Prešov – Obchodná verejná súťaž na predaj akcií FC Tatran Prešov, a. s.
Najbližšie týždne tak budú pre najstarší slovenský futbalový klub mimoriadne dôležité. Okrem prípravy na novú sezónu sa bude rozhodovať aj o jeho budúcom vlastníkovi a ďalšom smerovaní.