Dunajská Streda stavila na nemeckú školu. Nový kouč pôsobil aj pri Nagelsmannovi

Robert Klauss
Robert Klauss (Autor: dac1904.sk)
TASR|5. jún 2026 o 21:07
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Trénoval počas kariéry Norimberg aj Rapid Viedeň.

Vedenie futbalového klubu DAC Dunajská Streda sa dohodlo na spolupráci s Robertom Klaussom.

Štyridsaťjedenročný nemecký tréner podpísal s klubom kontrakt na dve sezóny, DAC o tom informoval na svojom webe.

Klauss odštartoval trénerskú dráhu už ako 21-ročný. Pôsobil v Lipsku ako asistent dvoch uznávaných trénerských kapacít Ralfa Rangnicka a Juliana Nagelsmanna.

Potom trénoval Norimberg a Rapid Viedeň. „Pri rozhovoroch s ľuďmi v klube bolo cítiť ich túžbu víťaziť. Práve preto som chcel byť súčasťou tohto projektu. Našiel som tu kvalitnú infraštruktúru, profesionálne zázemie a ľudí, ktorí pracujú s jasnou víziou.

Od prvého momentu som cítil ambíciu a to, že fanúšikovia, mesto aj celý región sú hladní po úspechu. Práve táto ambícia sa zhoduje s mojimi cieľmi. Chcem byť súčasťou ďalšieho rastu DAC-u a pomôcť klubu dosahovať úspechy.

Základy na to sú podľa mňa veľmi silné. Chceme hrať atraktívny futbal a v každej situácii ukázať, že sme pripravení bojovať o víťazstvo,“ uviedol Klauss pre web DAC-u.

Slovensko

    Robert Klauss
    Robert Klauss
    Dunajská Streda stavila na nemeckú školu. Nový kouč pôsobil aj pri Nagelsmannovi
    dnes 21:07|1
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