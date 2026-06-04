Vstupovali s rešpektom, no etablovali sa. Patríme do najvyššej súťaže, vraví kapitánka Bardejova

Futbalistkám Partizána Bardejov sa do najvyššej súťaže podarilo prebojovať až na druhý pokus. V ligovom ročníku 2023/2024 ich v záverečnom finiši druhej ligy predbehlo Komárno, a tak si v nasledujúcej sezóne už postup ujsť nenechali.
Počiatočné nováčikovské obavy svojimi výkonmi rýchlo rozptýlili a už po jesennej časti mali namierené do nadstavbovej skupiny bojujúcej o titul. V úvode jarnej časti zbierali bod za bodom, a tak ich účasť v prvej päťke nemohla minúť.
Na majstrovský titul to síce v tejto sezóne nevyzeralo, no Partizánky mali možnosť zmerať si sily s najlepšími ženskými futbalovými družstvami na Slovensku bez toho, aby sa museli obávať zostupových priečok.
V konečnom hodnotení skončili reprezentantky metropoly Horného Šariša na výbornom štvrtom mieste s bilanciou 26 zápasov, 12 víťazstiev, 3 remízy a 11 prehier pri skóre 40:57. Na svoje konto si pripísali 39 bodov.
Pravdou je, že skóre mohlo byť priaznivejšie. Ovplyvnili ho najmä záverečné stretnutia proti majstrovskej Myjave, ktorá si v posledných kolách upevňovala náskok pred druhým Slovanom Bratislava.
Najlepšou strelkyňou družstva sa stala Patrícia Urblíková s 13 presnými zásahmi. Júlia Iľková skórovala šesťkrát, Zita Baníková pridala päť gólov a Viktória Cuperová s Lindou Hlavinkovou po tri.
Stopérka Zita Baníková a stredopoliarka Viktória Cuperová patria k najskúsenejším a zároveň najlepším hráčkam bardejovského Partizána. Obe sú autoritami nielen na ihrisku, ale aj v kabíne.
Účasť svojho družstva v aktuálnom ligovom ročníku hodnotia nasledovne:
Zita Baníková: „Pre náš tím bola sezóna veľmi úspešná. Po postupe z II. ligy sme sa v sezóne 2025/2026 dokázali úspešne etablovať medzi účastníkmi najvyššej slovenskej súťaže, no nebolo to vôbec jednoduché, keďže prvá a druhá liga sa nedajú porovnávať.
Napriek nováčikovskému postaveniu sme podávali vyrovnané výkony a počas celej sezóny sme sa pohybovali v strede ligovej tabuľky, hoci niektoré výsledky jednoznačne potvrdili kvalitu súperov.
Tím dokázal konkurovať viacerým etablovaným družstvám, pričom sa prezentoval peknou hrou a predovšetkým bojovnosťou, keďže v kádri pôsobí veľa mladých hráčok. V konkurencii popredných klubov, ako sú Spartak Myjava, Slovan Bratislava či Tatran Prešov, sme získali veľmi cenné skúsenosti a potvrdili, že návrat do najvyššej súťaže bol zaslúžený.
Štvrté miesto v konečnom poradí predstavuje úspešný návrat medzi slovenskú elitu a zároveň potvrdzuje potenciál tímu do ďalších sezón.“
Viktória Cuperová: „Ako nováčik sme do 1. ligy vstupovali s rešpektom, no počas celej sezóny sme dokazovali, že do nej patríme. Hoci boli zápasy náročnejšie, ukázali sme, že aj my máme kvalitu.
Získavali sme cenné skúsenosti a postupne sa zlepšovali. Bojovali sme, hrali pekný futbal a darilo sa nám držať krok s najlepšími družstvami v tabuľke, o čom svedčí aj pekné štvrté miesto.“
Najvyššia ženská futbalová súťaž má svoju kvalitu. Už dlhšie v nej dominujú futbalistky Spartaka Myjava, nasledované Slovanom Bratislava. Sústavne sa zlepšuje aj Tatran Prešov, ktorého hráčky si s prehľadom vybojovali bronzovú priečku.
Štvrté miesto Bardejovčaniek je pre nováčika veľkým úspechom a vzhľadom na mladosť kádra ponúka aj perspektívu ďalšieho rastu.
Zita Baníková zhodnotila úroveň súťaže takto: „Úroveň 1. ligy žien možno hodnotiť ako stabilnú, s postupným zlepšovaním podmienok. Rozdiel medzi poprednými a slabšími tímami je stále pomerne výrazný.
Sezónu 2025/2026 tradične ovládli najsilnejšie kluby, predovšetkým Spartak Myjava a Slovan Bratislava, ktoré dlhodobo udávajú tempo celej súťaže. Kvalita zápasov sa zvyšuje najmä v hornej polovici tabuľky, kde sú tímy technicky aj takticky veľmi dobre pripravené.“
Viktória Cuperová je nielen jednou z výrazných opôr družstva, ale na rukáve nosí aj kapitánsku pásku. Na záver dodáva:
„Ďakujem spoluhráčkam a trénerovi za celú sezónu, ktorú sme zvládli, dovolím si povedať, veľmi úspešne. Taktiež chcem v mene celého tímu poďakovať fanúšikom, ktorí nám fandili a podporovali nás v každom zápase.“