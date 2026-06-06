Mladík z DAC môže napodobniť Strelca. O jeho služby majú záujem dva anglické kluby

O maďarského futbalového stredopoliara Mátého Tubolyho z DAC Dunajská Streda majú záujem Swansea City a FC Watford.
Podľa portálu skysports.com v uplynulej sezóne pozorne sledovali výkony kapitána maďarskej reprezentácie do 21 rokov.
Tuboly odohral v minulom ročníku v drese úradujúceho slovenského vicemajstra 35 zápasov, v ktorých vsietil tri góly a pridal dve asistencie. Dostal sa aj do Jedenástky talentov Niké ligy 2025/2026.
Záložník DAC tak môže napodobniť Dávida Strelca, ktorý minulé leto prestupoval zo Slovana Bratislava do druholigového FC Middlesbrough.
Swansea obsadila v anglickej Championship 11. miesto, Watford skončil v druhej najvyššej anglickej súťaži na 16. priečke.