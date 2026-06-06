Mladík z DAC môže napodobniť Strelca. O jeho služby majú záujem dva anglické kluby

Máté Tuboly v drese DAC.
Máté Tuboly v drese DAC. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|6. jún 2026 o 19:49
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Záložník Dunajskej Stredy sa dostal aj do Jedenástky talentov Niké ligy 2025/2026.

O maďarského futbalového stredopoliara Mátého Tubolyho z DAC Dunajská Streda majú záujem Swansea City a FC Watford.

Podľa portálu skysports.com v uplynulej sezóne pozorne sledovali výkony kapitána maďarskej reprezentácie do 21 rokov.

Tuboly odohral v minulom ročníku v drese úradujúceho slovenského vicemajstra 35 zápasov, v ktorých vsietil tri góly a pridal dve asistencie. Dostal sa aj do Jedenástky talentov Niké ligy 2025/2026.

Záložník DAC tak môže napodobniť Dávida Strelca, ktorý minulé leto prestupoval zo Slovana Bratislava do druholigového FC Middlesbrough.

Swansea obsadila v anglickej Championship 11. miesto, Watford skončil v druhej najvyššej anglickej súťaži na 16. priečke.

Slovensko

    Máté Tuboly v drese DAC.
    Máté Tuboly v drese DAC.
    Mladík z DAC môže napodobniť Strelca. O jeho služby majú záujem dva anglické kluby
    dnes 19:49
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