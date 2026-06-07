    Iráncov pustia do USA len v deň zápasu MS. Členovia výpravy stále čakajú na víza

    Futbalisti Iránu.
    Futbalisti Iránu. (Autor: TASR/AP)
    TASR|7. jún 2026 o 09:04
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    Ešte v ten istý deň musia krajinu aj opustiť.

    Iránsky národný futbalový tím môže vstúpiť na územie USA iba v deň konania zápasu na MS a ešte v ten istý deň musí krajinu opustiť.

    V sobotu to pred médiami v Tijuane uviedol iránsky veľvyslanec v Mexiku Abolfazl Pasandideh.

    Ambasádor potvrdil informáciu, že všetci iránski futbalisti dostali vstupné víza do USA, nemá ich však 15 členov realizačného tímu. Medzi nimi je aj prezident Iránskej futbalovej federácie (FFIRI) Mehdi Tádž.

    Program Iránu na MS vo futbale 2026

    16.06. 03:00
    | Skupina G | Matchday 5
    Irán
    Irán
    vs.
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    Los Angeles | Los Angeles
    21.06. 21:00
    | Skupina G | Matchday 11
    Belgicko
    Belgicko
    vs.
    Irán
    Irán
    Los Angeles | Los Angeles
    27.06. 05:00
    | Skupina G | Matchday 16
    Egypt
    Egypt
    vs.
    Irán
    Irán
    Seattle | Seattle

    Iránci však veria, že všetci členovia tímu dostanú víza ešte pred úvodným duelom proti Novému Zélandu, ktorý je na programe 15. júna.

    Ázijský zástupca sa na šampionáte v G-skupine stretne ešte aj s Belgickom a Egyptom. Informovala DPA.

    Tabuľka skupiny G

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    BelgickoBelgickoBEL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    EgyptEgyptEGY
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    IránIránIRN
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    Nový ZélandNový ZélandNZL
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti Iránu.
    Futbalisti Iránu.
    Iráncov pustia do USA len v deň zápasu MS. Členovia výpravy stále čakajú na víza
    dnes 09:04
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