Slovan potvrdil v derby prvé miesto. Hrdinom bol proti Trnave dvojgólový Šporar

Niké liga - 22. kolo
ŠK Slovan Bratislava - FC Spartak Trnava 4:0 (1:0)
Góly: 6. a 62. Šporar (druhý z 11 m) , 85. Barseghjan, 87. Marcelli.
Rozhodcovia: Dzivjak - Vorel, Kuba, ŽK: Barseghjan, Gajdoš, Šporar - Frelih, Paur, Kratochvíl
Diváci: 14.539 divákov
Slovan: Takáč - Blackman, Kašia, Markovič, Cruz - Barseghjan (88. Mak), Bajrič, Gajdoš (68. Ibrahim), Marcelli (88. Matsuoka) - Kucharevič (68. Jankovič), Šporar (89. V. Weiss ml.)
Trnava: Frelih - Tomič (78. Koštrna), Sabo, Twardzik, Mikovič - Kratochvíl (78. Chorcheli), Laušič (66. Moiscrapišvili) - Kudlička, Paur (66. Ďuriš), Škrbo (55. Azango) - Metsoko
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zdolali FC Spartak Trnava 4:0 v sobotnom derby stretnutí záverečného kola základnej časti Niké ligy.
Pred vyše 14-tísícovou návštevou skóroval za „belasých“ dvakrát Andraž Šporar a po jednom góle pridali Tigran Barseghjan a Nino Marcelli.
Zverenci Vladimíra Weissa st. obsadili po základnej časti prvé miesto s náskokom troch bodov na druhú Dunajskú Stredu a šiestich bodov na tretiu Žilinu. Spartaku patrí 4. priečka, na Slovan stráca deväť bodov.
Priebeh zápasu
I. polčas
Hneď v úvode rozvlnil sieť Metsoko, ale ťažil z ofsajdového postavenia. V 178. epizóde najslávnejšieho slovenského derby otvoril skóre už v 6. minúte Šporar.
Slovinský zakončovateľ zblízka prekonal Freliha po tom, čo ho do úniku vyslal výbornou prihrávkou Marcelli. Po polhodine hry Blackman zľava tesne minul vzdialenejšiu tyč a krátko nato na opačnej strane natiahol Takáča spoza pokutového územia Sabo.
Po následnom rohovom kope a odraze lopty Kudlička z nádejnej pozície prekopol bránu. V nadstavenom čase mohol po Gajdošovom centri pridať druhý gól domácich Markovič, lenže z tesnej blízkosti hlavičkou minul bránu.
II. polčas
Prvá vážna šanca druhého polčasu patrila Metsokovi, ktorý unikol domácej defenzíve z pravého krídla do nájazdu, ale Takáč podržal Slovan. V 59. minúte tečoval Gajdošovu strelu v pokutovom území Twardzik a hlavný arbiter Dzivjak videl na videu dotyk lopty s rukou.
Loptu si na biely bod postavil Šporar a strelou po Frelihovej ľavej ruke k tyči pridal svoj druhý presný zásah v stretnutí. V 85. minúte sa presadil Barseghjan svojím typickým spôsobom ľavačkou spoza šestnástky a zvýšil na 3:0. Vzápätí predviedol efektný kúsok aj Marcelli, ktorý skóroval pätičkou chrbtom k bráne.
V závere odohral svoje prvé minúty v belasom drese Japonec Daiki Macuoka. Weissovi zverenci tak zvíťazili aj v druhom ligovom derby v prebiehajúcom ročníku. Spartak na svoje prvé ligové víťazstvo pod vedením Antonia Munoza stále čaká.
Hlasy po zápase
Boris Kitka, asistent trénera Slovana: „Bol to zápas špecifický aj dôležitý pre nás, keďže naše predošlé výkony a výsledky neboli dobré. Takže z tohto pohľadu sme spokojní, vyhrať derby takýmto rozdielom. Dnes sme urobili viac lepších vecí ako v predošlých zápasoch a súhlasím s kolegom, že zápas mal dva momenty, ktoré sme otočili vo svoj prospech. Markovič mal čistú šancu na 2:0 a keď išiel Metsoko sám z uhla na bránu, tak nás Takáč podržal a o pár minút sme skórovali. Teší ma, že aj za stavu 2:0 sme sa snažili byť nebezpeční. Výsledok je fantastický, výborná atmosféra, zdolali sme silného súpera rozdielom triedy a verím, že nám to pomôže do ďalších zápasov.“
Andraž Šporar, útočník Slovana, dva góly v zápase: „Možno posledných 20 minút vyzeralo ľahko, ale predtým sme sa trošku trápili. Prvý polčas nebol možno najlepší z našej strany, nebolo veľa akcií ich ani našich, ale v záverečných 20 minútach sa ukázala naša kvalita a myslím si, že celý zápas sme boli lepší. V predošlých zápasoch sme nehrali dobre, ale dnes sme urobili to, čo musíme urobiť pre Slovan. Každý gól je dôležitý, ale je lepšie, keď dáte rýchlo gól, potom je všetko ľahšie.“
Antonio Munoz, tréner Trnavy: „Začali sme dobre, ale po jednej našej strate v strede poľa súper skóroval. Aj vstup do druhého polčasu sme mali dobrý, mohli sme vyrovnať po Metsokovej šanci, ale potom prišla penalta a v rozmedzí dvoch minút sme dostali ďalšie dva góly, čo sa nemôže stávať, ale tak to je.“
Martin Mikovič, kapitán a obranca Trnavy: „Výsledok je katastrofa pre celý klub, pre hráčov, pre fanúšikov ani nehovorím. Dali sme gól z ofsajdu, potom sme urobili v strede chybu a vieme, čo Slovan zdobí už dlhšiu dobu, že prechodovú fázu má dobrú, vie to zvládnuť a má kvalitu v zakončení. Keby sme lepšie dopĺňali pokutové územie, mohlo byť viac zaujímavých situácií. V úvode druhého polčasu mal Metsoko šancu, mohlo byť 1:1, nevyužili sme to. Potom penalta a možno som mohol trošku zakryť Tigranovi tú strelu na ľavačku, ale nemôžeme dostať za dve minúty dva góly, že nám vypne hlavy, ako aj doma s Podbrezovou. Je to hanba pre celý klub, že sme tu prehrali 0:4.“