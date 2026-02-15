Slovan a Dunajská Streda zaváhali. Šláger priniesol len množstvo šancí a derby na východe

Na snímke hráč Slovana Danylo Ignatenko (v modrom) v súboji s hráčom Trenčína Loic Bessilém.
Na snímke hráč Slovana Danylo Ignatenko (v modrom) v súboji s hráčom Trenčína Loic Bessilém. (Autor: TASR)
TASR|15. feb 2026 o 22:18
Pozrite si súhrn 20. kola Niké ligy.

Futbalisti Slovana Bratislava vedú tabuľku Niké ligy po 20. kole o tri body napriek prekvapivej sobotnej prehre s Trenčínom, ktorému podľahli 0:2.

Zaváhal aj ich najbližší prenasledovateľ z Dunajskej Stredy, ktorý remizoval v nedeľu na pôde Komárna 2:2.

Žilina a Trnava sa taktiež priblížili len o bod, keďže duel na trávniku Spartaku sa skončil remízou 0:0. Skupinu o titul si zaistila v sobotu Podbrezová, ktorá deklasovala Ružomberok 5:0. 

Slovan je na čele tabuľky so 42 bodmi a minulý víkend začal jarnú časť víťazstvom práve v Dunajskej Strede. Tá viedla v nedeľu v Zlatých Moravciach nad Komárnom 2:0, ale výsledok nedokázala udržať v druhom polčase.

V tesnom závese sú Žilina so stratou bodu a Trnava, ktorá má ešte o jeden menej (37 b) a doma nevyužila možnosť ísť na tretie priečku pred „šošonov“.

Výraznejšie stráca piata Podbrezová (30 b), tá päťgólovým rozdielom rozdrvila „ružu“, ktorá taktiež bojuje o skupinu o titul.

V tej zostáva dve kolá pred koncom základnej fázy len jedno voľné miesto, ktoré môže získať až šesť tímov. Na šiestom postupovom mieste momentálne figurujú Michalovce (26 b) po tom, ako prekvapivo prehrali v Skalici 1:2.

Najbližším prenasledovateľom im je siedmy Ružomberok, ktorá na ne stráca tri body a o dva body nižšie je Trenčín (21 b). Ten zostal v hre po prekvapivej výhre na Slovane a vyhral prvý ligový zápas od 8. novembra.

Trojica tímov na 9-12. mieste v poradí Košice, Komárno, Prešov má po 20 bodov. Cez víkend vyhrali Košice v Prešove 4:1, Komárno ubojovalo spomínaný bod s favorizovaným DAC. 

Posledná Skalica vyhrala prvý ostrý zápas od 11. novembra a v lige brala tri body premiérovo od 20. septembra, keď zdolala Košice 1:0. Na chvoste tabuľky je so 16 bodmi. 

Niké liga - 20. kolo:

Slovan Bratislava - Trenčín 0:2 (0:2)

Góly: 5. a 27. Soares

Na snímke hráč Slovana Kukharevych Mykola v hlavičkovom súboji s hráčom Trenčína Richardom Križanom (vľavo) v zápase 20. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava – AS Trenčín v Bratislave.
Na snímke hráč Slovana Danylo Ignatenko (v modrom) v súboji s hráčom Trenčína Loic Bessilém v zápase 20. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava – AS Trenčín v Bratislave.
Na snímke hráč Slovana Blackman Cesar v stoji v súboji s hráčom Trenčína Tadeášom Hájovským (na trávniku) v zápase 20. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava – AS Trenčín v Bratislave.
Vladimír Weiss (v strede) v súboji s hráčmi Trenčína v zápase 20. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava – AS Trenčín.
Podbrezová – Ružomberok 5:0 (2:0)

Góly: 36. Lampreht, 45+3 Kováčik, 47. a 77. Šiler, 73. Chyla

Skalica - Michalovce 2:1 (1:0)

Góly: 14. Čurma (vlastný), 47. Pudhorocký - 68. Danek.

Prešov - FC Košice 1:4 (1:3)

Góly: 42. Masaryk - 12. a 38. Čerepkai, 35. Gallovič, 51. Jakúbek. 

Komárno - Dunajská Streda 2:2 (0:2)

Góly: 56. Kiss, 69. Žák (z 11 m) - 14. Djukanovič, 30. Tuboly.

Trnava - Žilina 0:0

Hráč Trnavy Roko Jureškin a hráč Žiliny Filip Kaša počas zápasu 20. kola Niké ligy.
Športový riaditeľ Spartaka Martin Škrtel, bývalý tréner Spartaka Karol Pecze a prezident klubu Peter Macho pred zápasom 20. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a MŠK Žilina.
Hráč Trnavy Miloš Kratochvíl a hráč Žiliny Timotej Hranica počas zápasu 20. kola Niké ligy.
Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
20
13
3
4
41:28
42
P
V
V
P
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
20
11
6
3
36:18
39
R
P
V
V
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
20
11
5
4
43:25
38
R
V
P
P
P
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
20
11
4
5
35:19
37
R
R
V
P
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
20
9
3
8
37:28
30
V
V
P
V
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
20
7
5
8
30:33
26
P
R
V
P
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
20
6
5
9
21:31
23
P
V
R
V
V
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
20
6
3
11
16:35
21
V
P
R
R
P
9
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
20
6
2
12
31:40
20
V
V
V
V
R
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
20
5
5
10
22:32
20
R
P
P
R
P
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
20
4
8
8
20:30
20
P
P
P
R
V
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
20
3
7
10
18:31
16
V
P
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

