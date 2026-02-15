Slovan a Dunajská Streda zaváhali. Šláger priniesol len množstvo šancí a derby na východe

Futbalisti Slovana Bratislava vedú tabuľku Niké ligy po 20. kole o tri body napriek prekvapivej sobotnej prehre s Trenčínom, ktorému podľahli 0:2.
Zaváhal aj ich najbližší prenasledovateľ z Dunajskej Stredy, ktorý remizoval v nedeľu na pôde Komárna 2:2.
Žilina a Trnava sa taktiež priblížili len o bod, keďže duel na trávniku Spartaku sa skončil remízou 0:0. Skupinu o titul si zaistila v sobotu Podbrezová, ktorá deklasovala Ružomberok 5:0.
Slovan je na čele tabuľky so 42 bodmi a minulý víkend začal jarnú časť víťazstvom práve v Dunajskej Strede. Tá viedla v nedeľu v Zlatých Moravciach nad Komárnom 2:0, ale výsledok nedokázala udržať v druhom polčase.
V tesnom závese sú Žilina so stratou bodu a Trnava, ktorá má ešte o jeden menej (37 b) a doma nevyužila možnosť ísť na tretie priečku pred „šošonov“.
Výraznejšie stráca piata Podbrezová (30 b), tá päťgólovým rozdielom rozdrvila „ružu“, ktorá taktiež bojuje o skupinu o titul.
V tej zostáva dve kolá pred koncom základnej fázy len jedno voľné miesto, ktoré môže získať až šesť tímov. Na šiestom postupovom mieste momentálne figurujú Michalovce (26 b) po tom, ako prekvapivo prehrali v Skalici 1:2.
Najbližším prenasledovateľom im je siedmy Ružomberok, ktorá na ne stráca tri body a o dva body nižšie je Trenčín (21 b). Ten zostal v hre po prekvapivej výhre na Slovane a vyhral prvý ligový zápas od 8. novembra.
Trojica tímov na 9-12. mieste v poradí Košice, Komárno, Prešov má po 20 bodov. Cez víkend vyhrali Košice v Prešove 4:1, Komárno ubojovalo spomínaný bod s favorizovaným DAC.
Posledná Skalica vyhrala prvý ostrý zápas od 11. novembra a v lige brala tri body premiérovo od 20. septembra, keď zdolala Košice 1:0. Na chvoste tabuľky je so 16 bodmi.
Niké liga - 20. kolo:
Slovan Bratislava - Trenčín 0:2 (0:2)
Góly: 5. a 27. Soares
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Podbrezová – Ružomberok 5:0 (2:0)
Góly: 36. Lampreht, 45+3 Kováčik, 47. a 77. Šiler, 73. Chyla
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Skalica - Michalovce 2:1 (1:0)
Góly: 14. Čurma (vlastný), 47. Pudhorocký - 68. Danek.
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Prešov - FC Košice 1:4 (1:3)
Góly: 42. Masaryk - 12. a 38. Čerepkai, 35. Gallovič, 51. Jakúbek.
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Komárno - Dunajská Streda 2:2 (0:2)
Góly: 56. Kiss, 69. Žák (z 11 m) - 14. Djukanovič, 30. Tuboly.
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>
Trnava - Žilina 0:0
Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>