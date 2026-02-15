Šláger priniesol viacero šancí. Výsledok nezmenil postavenie tímov v tabuľke

Na snímke vpravo hráč Trnavy Miloš Kratochvíl a hráč Žiliny Timotej Hranica.
Sportnet, TASR|15. feb 2026 o 19:51
Tranava zostala v tabuľke na štvrtom mieste o bod práve za Žilinou.

Niké liga - 20. kolo

FC Spartak Trnava - MŠK Žilina 0:0

Rozhodovali: Smolák – Štofik, Straka, bez ŽK

Diváci: 3069

Spartak: Frelih – Tomič (20. Koštrna), Sabo, Twardzik, Jureškin – Kudlička (87. Azango), Moiscrapišvili (62. Paur), Kratochvíl, Škrbo – Taiwo, Ďuriš (62. Metsoko)

Žilina: Badžgoň – Pališčák, Kaša, Okál – Hranica, Bzdyl (89. Adang), Káčer, Bari (70. Szánthó) – Faško (70. F. Kóša), Roginič (76. Juliš), Iľko (70. Ďatko)

Futbalisti FC Spartak Trnava remizovali v nedeľnom šlágri 20. kola Niké ligy doma so Žilinou 0:0.

﻿Zostali tak na štvrtej priečke s päťbodovým mankom na lídra Slovan Bratislava a so stratou jedného bodu na tretiu Žilinu.

Trnava po Michalovciach remizovala aj vo svojom druhom jarnom stretnutí. Gól nepadol, hoci šance na skórovanie boli na oboch stranách. V prvom polčase boli aktívnejší hostia, po zmene strán prevzali taktovku hry „andeli“ a zatlačili súpera na jeho polovicu.

Športový riaditeľ Spartaka Martin Škrtel, bývalý tréner Spartaka Karol Pecze a prezident klubu Peter Macho pred zápasom 20. kola Niké ligy medzi FC Spartak Trnava a MŠK Žilina.
Rozhodnúť mohol v 87. minúte Škrbo, v šestnástke si prevzal loptu, ešte si vylepšil pozíciu na strelu, no vypálil vysoko nad. Žilina ani v druhom jarnom stretnutí neinkasovala.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
20
13
3
4
41:28
42
P
V
V
P
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
20
11
6
3
36:18
39
R
P
V
V
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
19
11
4
4
43:25
37
V
P
P
P
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
19
11
3
5
35:19
36
R
V
P
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
20
9
3
8
37:28
30
V
V
P
V
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
20
7
5
8
30:33
26
P
R
V
P
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
20
6
5
9
21:31
23
P
V
R
V
V
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
20
6
3
11
16:35
21
V
P
R
R
P
9
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
20
6
2
12
31:40
20
V
V
V
V
R
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
20
5
5
10
22:32
20
R
P
P
R
P
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
20
4
8
8
20:30
20
P
P
P
R
V
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
20
3
7
10
18:31
16
V
P
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

