Šláger priniesol viacero šancí. Výsledok nezmenil postavenie tímov v tabuľke

Niké liga - 20. kolo
FC Spartak Trnava - MŠK Žilina 0:0
Rozhodovali: Smolák – Štofik, Straka, bez ŽK
Diváci: 3069
Spartak: Frelih – Tomič (20. Koštrna), Sabo, Twardzik, Jureškin – Kudlička (87. Azango), Moiscrapišvili (62. Paur), Kratochvíl, Škrbo – Taiwo, Ďuriš (62. Metsoko)
Žilina: Badžgoň – Pališčák, Kaša, Okál – Hranica, Bzdyl (89. Adang), Káčer, Bari (70. Szánthó) – Faško (70. F. Kóša), Roginič (76. Juliš), Iľko (70. Ďatko)
Futbalisti FC Spartak Trnava remizovali v nedeľnom šlágri 20. kola Niké ligy doma so Žilinou 0:0.
Zostali tak na štvrtej priečke s päťbodovým mankom na lídra Slovan Bratislava a so stratou jedného bodu na tretiu Žilinu.
Trnava po Michalovciach remizovala aj vo svojom druhom jarnom stretnutí. Gól nepadol, hoci šance na skórovanie boli na oboch stranách. V prvom polčase boli aktívnejší hostia, po zmene strán prevzali taktovku hry „andeli“ a zatlačili súpera na jeho polovicu.
Rozhodnúť mohol v 87. minúte Škrbo, v šestnástke si prevzal loptu, ešte si vylepšil pozíciu na strelu, no vypálil vysoko nad. Žilina ani v druhom jarnom stretnutí neinkasovala.