Veľký šok na Tehelnom poli. Slovan proti Trenčínu nestrelil ani gól a prehral

Vladimír Weiss (v strede) v súboji s hráčmi Trenčína v zápase 20. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava – AS Trenčín.
Vladimír Weiss (v strede) v súboji s hráčmi Trenčína v zápase 20. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava – AS Trenčín. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|14. feb 2026 o 17:25
Slovan prehral prvý zápas v jarnej časti.

Niké liga - 20. kolo

Slovan Bratislava - Trenčín 0:2 (0:2)

Góly: 5., 27. Soares

Rozhodovali: Kráľovič - Zemko, Košecký

Diváci: 4917

Slovan: Trnovský - Blackman, Bajrič, Markovič, Cruz - Ignatenko, Pokorný (46. Griger), Weiss (78. Yirajang) - Marcelli (74. Mak), Kucharevič (74. Jankovič), Gajdoš (46. Barseghjan)

Trenčín: Katič - Pavek, Križan, Bessile, Brandis - Hájovský - Jepihhin (46. Adamkovič), Musaba, Poom (28. Baždarič), Soares (82. Bangs) - David (66. Doesburg)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti Slovana Bratislava prehrali v sobotňajšom zápase 20. kola Niké ligy s Trenčínom 0:2.

Prekvapujúce víťazstvo hostí režíroval dvojgólový strelec Eynel Soares, brankára „belasých“ Martina Trnovského prekonal v 5. a 27. minúte.

Slovan nezvýšil na čele neúplnej tabuľky štvorbodový náskok pred Dunajskou Stredou, ktorá nastúpi v nedeľu proti Komárnu.

Sériový majster prehral v tomto ročníku už štvrtý ligový zápas, tretí na Tehelnom poli. Predtým tu dokázali uspieť aj Prešov a Ružomberok.

Fotogaléria zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - AS Trenčín (Niké liga - 20. kolo)
Na snímke hráč Slovana Kukharevych Mykola v hlavičkovom súboji s hráčom Trenčína Richardom Križanom (vľavo) v zápase 20. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava – AS Trenčín v Bratislave.
Na snímke hráč Slovana Danylo Ignatenko (v modrom) v súboji s hráčom Trenčína Loic Bessilém v zápase 20. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava – AS Trenčín v Bratislave.
Na snímke hráč Slovana Blackman Cesar v stoji v súboji s hráčom Trenčína Tadeášom Hájovským (na trávniku) v zápase 20. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava – AS Trenčín v Bratislave.
Vladimír Weiss (v strede) v súboji s hráčmi Trenčína v zápase 20. kola futbalovej Niké ligy medzi ŠK Slovan Bratislava – AS Trenčín.
Trenčania zastavili sériu piatich ligových zápasov bez víťazstva a polepšili si v boji o záchranu.

Štatistiky zápasu Slovan Bratislava - AS Trenčín v Niké lige.
Štatistiky zápasu Slovan Bratislava - AS Trenčín v Niké lige. (Autor: SofaScore)

Priebežne sa dostali pred Prešov a Komárno na ôsmu priečku. Z troch bodov sa radovali prvýkrát od 8. novembra, vtedy zverenci trénera Ricarda Moniza zdolali Košice.

Hlasy po zápase

Vladimír Weiss st., tréner Slovana: „Za dnešný výkon sme si nezaslúžili nič. Veril som tomu mužstvu, ktoré odohralo výborný zápas v Dunajskej Strede, kde sme urobili krok vpred a dnes zasa dva späť. Náznaky sme mali, ale zahrali sme veľmi zle. Dostali sme dva identické góly, pred ktorými sme prepadli v defenzíve. Sklamanie je veľké, darovali sme body Trenčínu, ktorý bol dobre pripravený. Asi som mal viac riskovať a dať od začiatku čerstvých hráčov. Dnes sme zlyhali všetci.“

Vladimír Weiss ml., kapitán Slovana: „Nepristúpili sme k zápasu tak, ako by sme chceli. Všetci sme boli od prvej minúty nervózni. Trenčania boli na nás pripravení, napádali nás. Ich víťazstvo je zaslúžené. My sme si nevedeli pripraviť šance tak ako v Dunajskej Strede. Sme si toho vedomí, za výkon sa neskrývame. Stáva sa však veľmi často, že po výbornom výkone príde potom takýto slabší.“

Ricardo Moniz, tréner Trenčína: „Po prehre 0:4 s Podbrezovou tu teraz sedím veľmi šťastný. Slovan je veľký tím, víťazstvo nad ním si vážime, je pre nás veľmi dôležité. K zápasu sme pristúpili pragmaticky. Eynel ukázal svoje skúsenosti a to, prečo sme ho k nám brali. Celý tím veľmi dobre bránil. Slovan bol aj za stavu 0:2 nebezpečný, ale nám sa podarilo ubrániť výsledok.“

Richard Križan, stopér Trenčína: „Fantastický pocit, do poslednej minúty sme na ihrisku dreli a nechali tam všetko. Slovan je moje bývalé pôsobisko, o to väčšia motivácia bola pre mňa zvíťaziť tu. Z našej strany musela prísť odpoveď po prehre s Podbrezovou. Môžeme byť hrdí na to, ako sme sa dnes prezentovali na Tehelnom poli.“

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
20
13
3
4
41:28
42
P
V
V
P
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
19
11
5
3
34:16
38
P
V
V
V
R
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
19
11
4
4
43:25
37
V
P
P
P
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
19
11
3
5
35:19
36
R
V
P
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
19
8
3
8
32:28
27
V
P
V
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
20
7
5
8
30:33
26
P
R
V
P
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
19
6
5
8
21:26
23
V
R
V
V
R
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
20
6
3
11
16:35
21
V
P
R
R
P
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
19
4
8
7
19:26
20
P
P
R
V
R
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
19
5
4
10
20:30
19
P
P
R
P
V
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
19
5
2
12
27:39
17
V
V
V
R
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
20
3
7
10
18:31
16
V
P
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

