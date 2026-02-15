Dunajská Streda nevyužila zaváhanie Slovana. V Komárne jej nestačil ani náskok

Na snímke tréner DAC-u Branislav Fodrek.
Na snímke tréner DAC-u Branislav Fodrek. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|15. feb 2026 o 17:26
ShareTweet0

Stále stráca na lídra tri body a môže prísť po víkende o druhé miesto.

Niké liga - 20. kolo

KFC Komárno - FC DAC 1904 Dunajská Streda 2:2 (0:2)

Góly: 56. Kiss, 69. Žák (z 11 m) - 14. Djukanovič, 30. Tuboly.

Rozhodovali: Choreň – Hrmo, Kuba. ŽK: Ganbayar, Jones - Tuboly, Kacharaba, Nemanič, Udvaros

Komárno: Dlubáč - Kríčk, Šimko, Pillár, Rudzan - Kiss (84. Bayemi), Žák - Ganbayar (65. Mashike), Gamboš (81. Pastorek), Szücs (46. Tamás) - Boďa (65. Jones)

DAC: Bartels - Kapanadze, Kacharaba, Nemanič, Modesto - Gruber (73. Gueye), Ouro (46. Udvaros), Tuboly, Ramadan - Dukanovič (90. Corr), Kukovec (73. Sylla)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti Dunajskej Stredy remizovali v nedeľnom zápase 20. kola Niké ligy na pôde Komárna 2:2. Hostia tak nevyužili naplno zaváhanie vedúceho Slovana Bratislava, ktorý v sobotu prekvapivo prehral s Trenčínom 0:2.

Na druhom mieste stráca DAC na úradujúceho majstra tri body, Komárno poskočilo na desiatu priečku, o skóre pred Prešov.

DAC išiel vedenia v 14. minúte, keď to na dvakrát skúsil zvnútra šestnástky Viktor Djukanovič. Jeho tím do konca polčasu ešte navýšil vedenie po výstavnej štandardnej situácii, ktorú zahrával Samsindin Ouro a hlavičkou zakončil Máté Tuboly.

Po prestávke prekvapilo Komárno najprv pri priamom kope v podaní Filipa Kissa, ktorý sa odrazil do portipohybu brankára Jana-Christopha Bartelsa. Cenný bod pre domácich zariadil v 69. minúte z penalty Dominik Žák. 

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
20
13
3
4
41:28
42
P
V
V
P
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
20
11
6
3
36:18
39
R
P
V
V
V
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
19
11
4
4
43:25
37
V
P
P
P
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
19
11
3
5
35:19
36
R
V
P
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
20
9
3
8
37:28
30
V
V
P
V
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
20
7
5
8
30:33
26
P
R
V
P
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
20
6
5
9
21:31
23
P
V
R
V
V
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
20
6
3
11
16:35
21
V
P
R
R
P
9
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
20
6
2
12
31:40
20
V
V
V
V
R
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
20
5
5
10
22:32
20
R
P
P
R
P
11
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
20
4
8
8
20:30
20
P
P
P
R
V
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
20
3
7
10
18:31
16
V
P
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Na snímke tréner DAC-u Branislav Fodrek.
    Na snímke tréner DAC-u Branislav Fodrek.
    Dunajská Streda nevyužila zaváhanie Slovana. V Komárne jej nestačil ani náskok
    dnes 17:26
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Dunajská Streda nevyužila zaváhanie Slovana. V Komárne jej nestačil ani náskok