Skalica udržala vedenie aj v oslabení. Pomohol jej aj vlastný gól Michaloviec

Skalica oslavuje gól. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|14. feb 2026 o 17:22
Skalica oslavuje prvú výhru v jarnej časti.

Niké liga - 20. kolo

Skalica - Michalovce 2:1 (1:0)

Góly: 14. Čurma (vl.), 47. Pudhorocký (Fabiš) – 67. Danek

ČK: 58. Potočný (Skalica) po druhej ŽK

Rozhodcovia: Glova - Ferenc, Bobko

ŽK: Šuver, Mášik - Zubiru, Cottrell

Skalica: Junas – Fabiš, Gaži, Černek, Šuver – Bariš (70. Ujlaky), Abdullahi (76. Onyedika, 90+4. Leginus) – Pudhorocký (90+4. Nagy), Smejkal (70. Mášik), Daniel – Potočný

Michalovce: Lukáč – Bahi, Bednár, Dzotsenidze, Čurma – Zubairu (78. Danko) – Ahl, Cottrell, Ramos, Brosnan (46. Danek) – Lopez (46. Walczak)

Futbalisti MFK Skalica dosiahli prvé ligové víťazstvo od 20. septembra minulého roka.

Záhoráci si v sobotňajšom stretnutí 20. kola Niké ligy poradili s MFK Zemplín Michalovce 2:1 a na dne tabuľky strácajú jeden bod na jedenáste Košice, ktoré mali zápas k dobru proti Tatranu Prešov.

Skaličania sa ujali vedenia v 14. minúte po tom, čo si strelil vlastný gól Matej Čurma. Krátko po zmene strán pridal druhý gól Petr Pudhorocký, ktorého presný zásah sa neskôr ukázal byť víťazný.

Domáci si skomplikovali situáciu v 58. minúte, keď videl druhú žltú kartu a následne červenú Roman Potočný.

Hostia však využili prevahu o jedného hráča iba na jediný gól, ktorý strelil v 68. minúte striedajúci Patrik Danek.

Zemplínčania si zaváhaním skomplikovali situáciu v boji o prvú šestku. Napriek tomu majú všetko vo svojich rukách, keďže na 6. priečke majú trojbodový náskok pred Ružomberkom.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
20
13
3
4
41:28
42
P
V
V
P
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
19
11
5
3
34:16
38
P
V
V
V
R
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
19
11
4
4
43:25
37
V
P
P
P
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
19
11
3
5
35:19
36
R
V
P
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
19
8
3
8
32:28
27
V
P
V
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
20
7
5
8
30:33
26
P
R
V
P
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
19
6
5
8
21:26
23
V
R
V
V
R
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
20
6
3
11
16:35
21
V
P
R
R
P
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
19
4
8
7
19:26
20
P
P
R
V
R
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
19
5
4
10
20:30
19
P
P
R
P
V
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
19
5
2
12
27:39
17
V
V
V
R
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
20
3
7
10
18:31
16
V
P
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

