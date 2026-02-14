Skalica udržala vedenie aj v oslabení. Pomohol jej aj vlastný gól Michaloviec

Niké liga - 20. kolo
Skalica - Michalovce 2:1 (1:0)
Góly: 14. Čurma (vl.), 47. Pudhorocký (Fabiš) – 67. Danek
ČK: 58. Potočný (Skalica) po druhej ŽK
Rozhodcovia: Glova - Ferenc, Bobko
ŽK: Šuver, Mášik - Zubiru, Cottrell
Skalica: Junas – Fabiš, Gaži, Černek, Šuver – Bariš (70. Ujlaky), Abdullahi (76. Onyedika, 90+4. Leginus) – Pudhorocký (90+4. Nagy), Smejkal (70. Mášik), Daniel – Potočný
Michalovce: Lukáč – Bahi, Bednár, Dzotsenidze, Čurma – Zubairu (78. Danko) – Ahl, Cottrell, Ramos, Brosnan (46. Danek) – Lopez (46. Walczak)
Futbalisti MFK Skalica dosiahli prvé ligové víťazstvo od 20. septembra minulého roka.
Záhoráci si v sobotňajšom stretnutí 20. kola Niké ligy poradili s MFK Zemplín Michalovce 2:1 a na dne tabuľky strácajú jeden bod na jedenáste Košice, ktoré mali zápas k dobru proti Tatranu Prešov.
Skaličania sa ujali vedenia v 14. minúte po tom, čo si strelil vlastný gól Matej Čurma. Krátko po zmene strán pridal druhý gól Petr Pudhorocký, ktorého presný zásah sa neskôr ukázal byť víťazný.
Domáci si skomplikovali situáciu v 58. minúte, keď videl druhú žltú kartu a následne červenú Roman Potočný.
Hostia však využili prevahu o jedného hráča iba na jediný gól, ktorý strelil v 68. minúte striedajúci Patrik Danek.
Zemplínčania si zaváhaním skomplikovali situáciu v boji o prvú šestku. Napriek tomu majú všetko vo svojich rukách, keďže na 6. priečke majú trojbodový náskok pred Ružomberkom.