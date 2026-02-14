Východniarske derby si podmanili futbalisti Košíc. Prešov si pokazil zápas rýchlym vylúčením

Radosť hráčov FC Košice.
Radosť hráčov FC Košice. (Autor: TASR)
14. feb 2026 o 19:58
Futbalisti Košíc vyhrali už tretí duel v rade.

Niké liga - 20. kolo

Prešov - Košice 1:4 (1:3)

Góly: 42. Masaryk - 12. a 38. Čerepkai, 35. Gallovič, 51. Jakúbek. ČK: 9. Römling (Prešov)

Rozhodcovia: Marhefka – Bednár, Vorel, ŽK: Kóša, Gallovič, Lichý (všetci Košice)

Diváci: 6398

Prešov: Knurovský – Balodis (56. Kotula), Bondarenko, Sipľak – Revenco (46. Taraduda), P. Šimko (57. Simon), R. Begala, Morim (18. Tatolna), Römling – Masaryk (74. Juritka), Regáli

Košice: Kira – Kóša, Krivák, Kružliak – Kovács (76. Kakay), Jakúbek (61. Zsigmund), Gallovič (85. Sovič), Madleňák (76. Lukacevic) – Lichý – Rehuš (46. Miljanič), Čerepkai

Futbalisti Košíc sa víťazstvom nad Tatranom Prešov 4:1 v zápase 20. kole Niké ligy vyšvihli na 9. miesto tabuľky.

Košičania dosiahli štvrtý triumf za sebou a majú 20 bodov, Prešov klesol na 10. miesto tabuľky o skóre za svojho sobotňajšieho súpera.

Hosťom uľahčil cestu za plným bodovým ziskom Moritz Römling, ktorý videl červenú kartu už v deviatej minúte duelu.

V prvom dejstve využili Košice prevahu na ihrisku na tri góly. Jeden strelil Dávid Gallovič a dvakrát sa strelecky presadil Roman Čerepkai.

Skóre skorigoval v 42. minúte Andy Masaryk, no Košičania si víťazstvo postrážili. Poistil ho v 51. minúte presným zásahom Matej Jakúbek.

