Gólový uragán futbalistov Podbrezovej. V úvodných dvoch jarných dueloch strelili 9 gólov

Niké liga - 20. kolo
Podbrezová - Ružomberok 5:0 (2:0)
Góly: 36. Lampreht, 45+3 Kováčik, 47. a 77. Šiler, 73. Chyla
Rozhodovali: Dohál – Vitko, Halíček. ŽK: Kováčik, Palumets (obaja Podbrezová)
Podbrezová: Jurička – Lampreht, Luka, Mielke – Kováčik, Palumets (68. Chyla), Štefánik (62. Filippov), Sanusi – Galčík (78. Khiminets), Šiler (79. Kujabi), Silagadze (68. Paraj)
Ružomberok: Húska – Mojžiš, Král, Luterán – Múdry (46. Grygar), Fila, Bačík (84. Slávik), Chobot (55. Tučný) Selecký – Chrien (55. Murgaš), Jackuliak (55. Šašinka)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
V 20. kole futbalovej Niké ligy Podbrezová zdolala na svojom ihrisku Ružomberok jednoznačne 5:0.
Podbrezová tak nadviazala na výkon proti Trenčínu, ktorý v prvom jarnom kole zdolala výsledkom 4:0.
Liptáci zostali na siedmej pozícii a nedotiahli sa tak na šiestu priečku zaručujúcu účasť v nadstavbe o titul.
Domáci vyhrali polčas 2:0, keď na po nevyužitej hlavičke hosťujúceho Mojžiša otvoril skóre z brejku Lampreht, ktorý si spracoval ťažkú loptu za šestnástkou, vnikol do nej a vonkajším priehlavkom pravačkou pekne zakončil pod brvno.
V tretej minúte nadstaveného času pred prestávkou po rohovom kope cez Palumetsa zvýšil v päťke osamotený Kováčik pred Húskom.
Hneď po zmene strán využil únik Šiler a o malú chvíľu na to ešte mieril spoza pokutového územia do brvna.
Štvrtý gól napokon pridal po rohu striedajúci Chyla a piaty po peknej akcii krížnou strelou Šiler.