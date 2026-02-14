Gólový uragán futbalistov Podbrezovej. V úvodných dvoch jarných dueloch strelili 9 gólov

Futbalisti FK Železiarne Podbrezová.
Futbalisti FK Železiarne Podbrezová. (Autor: Facebook/FK Železiarne Podbrezová)
Sportnet, TASR|14. feb 2026 o 17:21
V úvodnom jarnom kole uspela Podbrezová proti futbalistom Trenčína.

Niké liga - 20. kolo

Podbrezová - Ružomberok 5:0 (2:0)

Góly: 36. Lampreht, 45+3 Kováčik, 47. a 77. Šiler, 73. Chyla

Rozhodovali: Dohál – Vitko, Halíček. ŽK: Kováčik, Palumets (obaja Podbrezová)

Podbrezová: Jurička – Lampreht, Luka, Mielke – Kováčik, Palumets (68. Chyla), Štefánik (62. Filippov), Sanusi – Galčík (78. Khiminets), Šiler (79. Kujabi), Silagadze (68. Paraj)

Ružomberok: Húska – Mojžiš, Král, Luterán – Múdry (46. Grygar), Fila, Bačík (84. Slávik), Chobot (55. Tučný) Selecký – Chrien (55. Murgaš), Jackuliak (55. Šašinka)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

V 20. kole futbalovej Niké ligy Podbrezová zdolala na svojom ihrisku Ružomberok jednoznačne 5:0.

Podbrezová tak nadviazala na výkon proti Trenčínu, ktorý v prvom jarnom kole zdolala výsledkom 4:0.

Liptáci zostali na siedmej pozícii a nedotiahli sa tak na šiestu priečku zaručujúcu účasť v nadstavbe o titul.

Domáci vyhrali polčas 2:0, keď na po nevyužitej hlavičke hosťujúceho Mojžiša otvoril skóre z brejku Lampreht, ktorý si spracoval ťažkú loptu za šestnástkou, vnikol do nej a vonkajším priehlavkom pravačkou pekne zakončil pod brvno.

V tretej minúte nadstaveného času pred prestávkou po rohovom kope cez Palumetsa zvýšil v päťke osamotený Kováčik pred Húskom.

Hneď po zmene strán využil únik Šiler a o malú chvíľu na to ešte mieril spoza pokutového územia do brvna.

Štvrtý gól napokon pridal po rohu striedajúci Chyla a piaty po peknej akcii krížnou strelou Šiler.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
20
13
3
4
41:28
42
P
V
V
P
P
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
19
11
5
3
34:16
38
P
V
V
V
R
3
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
19
11
4
4
43:25
37
V
P
P
P
V
4
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
19
11
3
5
35:19
36
R
V
P
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
19
8
3
8
32:28
27
V
P
V
P
V
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
20
7
5
8
30:33
26
P
R
V
P
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
19
6
5
8
21:26
23
V
R
V
V
R
8
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
20
6
3
11
16:35
21
V
P
R
R
P
9
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
19
4
8
7
19:26
20
P
P
R
V
R
10
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
19
5
4
10
20:30
19
P
P
R
P
V
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
19
5
2
12
27:39
17
V
V
V
R
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
20
3
7
10
18:31
16
V
P
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

