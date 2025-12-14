Slovan jesenným majstrom, jar však ponúkne útoky prenasledovateľov. Košice sa v závere vzchopili

S náskokom jedného bodu budú na 1. mieste tabuľky Niké ligy zimovať futbalisti Slovan Bratislava.
Obhajcovia titulu zdolali v poslednom zápase jesennej časti Žilinu 3:2, ale na jar budú musieť odraziť útoky viacerých prenasledovateľov.
Jedným z nich bude aj Žilina, ktorá by v prípade víťazstva na Tehelnom poli „belasých“ dokonca preskočila, ale šláger dopadol lepšie pre zverencov Vladimíra Weissa.
Skóre stretnutia otvoril už v piatej minúte Marko Tolič, ktorý skóroval hlavou pri rohovom kope Sandra Cruza.
Chorvátsky stredopoliar sa postaral aj o druhý gól do šatne, keď pri postrannej čiare vzal loptu Filipovi Kašovi a v šestnástke si poradil s ním, Jánom Minárikom a aj brankárom Ľubomírom Belkom.
Najlepší strelci po jesennej časti
1. Michal Faško (Žilina) 12 gólov
2. Ammar Ramadan (Dunajská Streda) 9
3. Šimon Šmehyl (Komárno), Damir Redzic a Viktor Dukanovič (obaja Dunajská Streda) po 7
6. Martin Regáli (Prešov), Abdulrahman Taiwo (Trnava), Roland Galčík a Radek Šiler (Podbrezová), Samuel Antonio Ramos Linares a Gytis Paulauskas (obaja Michalovce) po 6
Po prestávke poslal center Kevina Wimmera do bránky hlavou Cesar Blackman. Na jeho gól odpovedal presným zásahom z bezprostrednej blízkosti Marko Roginič a kontaktný pridal Regö Szánthó, no nadstavený čas si už domáca obrana pred ofenzívnou snahou „šošonov“ postrážila.
„Šošoni“ však po prehre napokon strácajú 5 bodov. V ich radoch je však momentálne najlepší kanonier súťaže, Michal Faško nastrieľal 12 gólov, o tri viac ako Ammar Ramadan z Dunajskej Stredy.
Žilina má aj najlepšiu ofenzívu v lige, nastrieľala 42 gólov, v tejto štatistike je druhý Slovan s 38 gólmi.
Slovan čaká ešte o štyri dni posledný zápas v Konferenčnej lige s Häckenom, ale nemá šancu postúpiť a tak sa bude môcť sústrediť len na ligu. Účinkovať však bude ešte v Slovenskom pohári.
Napriek víťazstvu nad Žilinou sa nevyhol v uplynulých zápasoch poklesu formy, no zimu chce využiť nielen na doliečenie niektorých opôr, ale aj na posilnenie kádra.
Forma DAC gradovala
Práve DAC stráca na Slovan iba bod, dokonca má o jednu prehru menej ako líder, ale zverenci Branislava Fodreka nazbierali až päť remíz. Ich forma však gradovala a jar bude veľmi zaujímavá.
Práve šláger medzi Dunajskou Stredou a Slovanom otvorí 7. februára jarnú časť ligy a tento súboj veľa napovie.
DAC v poslednom kole jesene zvíťazil v Podbrezovej 1:0 gólom Aliouneho Syllu.
Trnava zdolala Skalicu 2:0 a je na 4. mieste. Na Slovan stráca 4 body, ale počas jesene sa borila aj so zaváhaniami. V polovici novembra dokonca skončil tréner Michal Ščasný.
Klub dočasne viedli športový riaditeľ Martin Škrtel a proti Skalici Patrik Durkáč. Je zrejmé, že Trnavčania v zime privedú na lavičku nového šéfa.
Košice aj Prešov vymenili trénera
Trénera menili počas sezóny aj v Prešove a Košiciach. Tatran ako nováčik začal dobre, uhral remízu 2:2 so Slovanom, ale potom sa prepadal.
To stálo miesto Jaroslava Hyneka, nahradil ho Vladimír Cifranič. Ten mužstvo vytiahol, no v sobotu Tatran prehral doma s Michalovcami 0:1.
Košičania po sérii neúspechov neodvolali len trénera Františka Straku, ale aj športového riaditeľa Mareka Saparu. Straku nahradil Peter Černák, Saparu zasa Terry Westley.
Východniari boli dlho poslední, ale po uplynulých víťazstvách nad Slovanom 2:0 a Komárnom 2:1 sa posunuli na 11. priečku.
Posledná je o bod Skalica, Záhoráci naposledy zvíťazili 20. septembra doma s Košicami 1:0, potom prehrali šesť zápasov a uhrali len štyri remízy. V sobotu nestačili v Trnave Spartaku (0:2).
Michalovce v hornej šestke
Ružomberčania tento mesiac zdolali Slovan i Žilinu na ich pôde, ale v tabuľke im patrí 7. miesto s 20 bodmi. Na prvú šestku strácajú 4 body. V sobotu MFK remizoval s Trenčínom 0:0.
Podbrezovčania po prehre s Dunajskou Stredou uzatvárajú prvú šestku, na konte majú 7 víťazstiev, 3 remízy a 8 prehier.
Michalovce uzatvorili jesennú časť víťazne, uspeli na trávniku Tatrana Prešov 1:0. Anton Šoltis pred štartom sezóny vyhlásil, že tím si trúfa na prvú šestku a to sa mu zatiaľ darí.
V drese Zemplína však už nepokračuje dlhoročný kapitán Igor Žofčák, ten sa na konci augusta rozlúčil s profesionálnou kariérou v zápase so Slovanom (1:1).
Niké liga - 18. kolo:
Slovan Bratislava - Žilina 3:2 (2:0)
Góly: 5. a 45.+1 Tolič, 53. Blackman - 58. Roginič, 89. Szánthó
Ružomberok – Trenčín 0:0
Spartak Trnava – Skalica 2:0 (2:0)
Góly: 41. Chorcheli, 45. Metsoko
Tatran Prešov - Zemplín Michalovce 0:1 (0:0)
Gól: 82. Ahl
Podbrezová – Dunajská Streda 0:1 (0:1)
Gól: 30. Sylla
Komárno - Košice 1:2 (0:1)
Góly: 49. Tamás – 35. Száraz (vlastný), 88. Sovič
