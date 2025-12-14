Slovan jesenným majstrom, jar však ponúkne útoky prenasledovateľov. Košice sa v závere vzchopili

Futbalisti Slovana Bratislava.
Fotogaléria (8)
Futbalisti Slovana Bratislava. (Autor: TASR)
TASR|14. dec 2025 o 20:29
ShareTweet0

Pozrite si súhrn záverečného jesenného 18. kola Niké ligy.

S náskokom jedného bodu budú na 1. mieste tabuľky Niké ligy zimovať futbalisti Slovan Bratislava.

Obhajcovia titulu zdolali v poslednom zápase jesennej časti Žilinu 3:2, ale na jar budú musieť odraziť útoky viacerých prenasledovateľov.

Jedným z nich bude aj Žilina, ktorá by v prípade víťazstva na Tehelnom poli „belasých“ dokonca preskočila, ale šláger dopadol lepšie pre zverencov Vladimíra Weissa.

Skóre stretnutia otvoril už v piatej minúte Marko Tolič, ktorý skóroval hlavou pri rohovom kope Sandra Cruza.

Chorvátsky stredopoliar sa postaral aj o druhý gól do šatne, keď pri postrannej čiare vzal loptu Filipovi Kašovi a v šestnástke si poradil s ním, Jánom Minárikom a aj brankárom Ľubomírom Belkom.

Najlepší strelci po jesennej časti

1. Michal Faško (Žilina) 12 gólov

2. Ammar Ramadan (Dunajská Streda) 9

3. Šimon Šmehyl (Komárno), Damir Redzic a Viktor Dukanovič (obaja Dunajská Streda) po 7

6. Martin Regáli (Prešov), Abdulrahman Taiwo (Trnava), Roland Galčík a Radek Šiler (Podbrezová), Samuel Antonio Ramos Linares a Gytis Paulauskas (obaja Michalovce) po 6

Po prestávke poslal center Kevina Wimmera do bránky hlavou Cesar Blackman. Na jeho gól odpovedal presným zásahom z bezprostrednej blízkosti Marko Roginič a kontaktný pridal Regö Szánthó, no nadstavený čas si už domáca obrana pred ofenzívnou snahou „šošonov“ postrážila.

„Šošoni“ však po prehre napokon strácajú 5 bodov. V ich radoch je však momentálne najlepší kanonier súťaže, Michal Faško nastrieľal 12 gólov, o tri viac ako Ammar Ramadan z Dunajskej Stredy.

Žilina má aj najlepšiu ofenzívu v lige, nastrieľala 42 gólov, v tejto štatistike je druhý Slovan s 38 gólmi.

Slovan čaká ešte o štyri dni posledný zápas v Konferenčnej lige s Häckenom, ale nemá šancu postúpiť a tak sa bude môcť sústrediť len na ligu. Účinkovať však bude ešte v Slovenskom pohári.

Napriek víťazstvu nad Žilinou sa nevyhol v uplynulých zápasoch poklesu formy, no zimu chce využiť nielen na doliečenie niektorých opôr, ale aj na posilnenie kádra.

Fotogaléria zo zápasu ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina (Niké liga - 18. kolo)
Na snímke v pozadí Marko Tolič (Slovan) strieľa gól počas stretnutia 18. kola Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina.
Na snímke futbalisti Slovana sa tešia z gólu počas stretnutia 18. kola Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina.
Na snímke vľavo Sandro Cruz (Slovan) a vpravo Samuel Kopásek (Žilina) bojujú o loptul počas stretnutia 18. kola Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina.
Na snímke vľavo Marko Tolič (Slovan) sa teší z gólu, vpravo prekonaný brankár Ľubomír Belko (Žilina) počas stretnutia 18. kola Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina.
8 fotografií
Na snímke zľava Marko Tolič a Vladimír Weiss ml. (obaja Slovan) sa tešia z gólu, reaguje brankár Ľubomír Belko (Žilina) počas stretnutia 18. kola Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina.Na snímke zľava Kevin Wimmer, Kyriakos Savvidis (obaja Slovan) Xavier Adang (Žilina), brankár Dominik Takáč a Guram Kašia (obaja Slovan) počas stretnutia 18. kola Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina.Na snímke uprostred Nino Marcelli (Slovan) a druhý vľavo Samuel Ďatko (Žilina) bojujú o loptu počas stretnutia 18. kola Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina.Na snímke tréner Slovana Vladimír Weiss st. gestikuluje počas stretnutia 18. kola Niké ligy ŠK Slovan Bratislava - MŠK Žilina.

Forma DAC gradovala

Práve DAC stráca na Slovan iba bod, dokonca má o jednu prehru menej ako líder, ale zverenci Branislava Fodreka nazbierali až päť remíz. Ich forma však gradovala a jar bude veľmi zaujímavá.

Práve šláger medzi Dunajskou Stredou a Slovanom otvorí 7. februára jarnú časť ligy a tento súboj veľa napovie.

DAC v poslednom kole jesene zvíťazil v Podbrezovej 1:0 gólom Aliouneho Syllu.

Trnava zdolala Skalicu 2:0 a je na 4. mieste. Na Slovan stráca 4 body, ale počas jesene sa borila aj so zaváhaniami. V polovici novembra dokonca skončil tréner Michal Ščasný.

Klub dočasne viedli športový riaditeľ Martin Škrtel a proti Skalici Patrik Durkáč. Je zrejmé, že Trnavčania v zime privedú na lavičku nového šéfa.

Košice aj Prešov vymenili trénera

Trénera menili počas sezóny aj v Prešove a Košiciach. Tatran ako nováčik začal dobre, uhral remízu 2:2 so Slovanom, ale potom sa prepadal.

To stálo miesto Jaroslava Hyneka, nahradil ho Vladimír Cifranič. Ten mužstvo vytiahol, no v sobotu Tatran prehral doma s Michalovcami 0:1.

Najlepšia futbalová atmosféra v Prešove. Veľmi nás mrzí, ako zápas dopadol, povedal kapitán
Súvisiaci článok
Najlepšia futbalová atmosféra v Prešove. Veľmi nás mrzí, ako zápas dopadol, povedal kapitán

Košičania po sérii neúspechov neodvolali len trénera Františka Straku, ale aj športového riaditeľa Mareka Saparu. Straku nahradil Peter Černák, Saparu zasa Terry Westley.

Východniari boli dlho poslední, ale po uplynulých víťazstvách nad Slovanom 2:0 a Komárnom 2:1 sa posunuli na 11. priečku.

Posledná je o bod Skalica, Záhoráci naposledy zvíťazili 20. septembra doma s Košicami 1:0, potom prehrali šesť zápasov a uhrali len štyri remízy. V sobotu nestačili v Trnave Spartaku (0:2).

Michalovce v hornej šestke

Ružomberčania tento mesiac zdolali Slovan i Žilinu na ich pôde, ale v tabuľke im patrí 7. miesto s 20 bodmi. Na prvú šestku strácajú 4 body. V sobotu MFK remizoval s Trenčínom 0:0.

Podbrezovčania po prehre s Dunajskou Stredou uzatvárajú prvú šestku, na konte majú 7 víťazstiev, 3 remízy a 8 prehier.

Michalovce uzatvorili jesennú časť víťazne, uspeli na trávniku Tatrana Prešov 1:0. Anton Šoltis pred štartom sezóny vyhlásil, že tím si trúfa na prvú šestku a to sa mu zatiaľ darí.

V drese Zemplína však už nepokračuje dlhoročný kapitán Igor Žofčák, ten sa na konci augusta rozlúčil s profesionálnou kariérou v zápase so Slovanom (1:1).

Niké liga - 18. kolo:

Slovan Bratislava - Žilina 3:2 (2:0)

Góly: 5. a 45.+1 Tolič, 53. Blackman - 58. Roginič, 89. Szánthó

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Ružomberok – Trenčín 0:0

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Spartak Trnava – Skalica 2:0 (2:0)

Góly: 41. Chorcheli, 45. Metsoko

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Tatran Prešov - Zemplín Michalovce 0:1 (0:0)

Gól: 82. Ahl

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Podbrezová – Dunajská Streda 0:1 (0:1)

Gól: 30. Sylla

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Komárno - Košice 1:2 (0:1)

Góly: 49. Tamás – 35. Száraz (vlastný), 88. Sovič

Viac informácií o zápase nájdete na tomto odkaze >>>

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
18
12
3
3
38:26
39
V
P
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
18
11
5
2
34:13
38
V
V
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
18
11
2
5
34:18
35
V
P
V
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
18
10
4
4
42:25
34
P
P
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
18
7
4
7
28:30
25
V
P
P
V
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
18
7
3
8
28:28
24
P
V
P
V
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
18
5
5
8
20:26
20
R
V
V
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
18
4
8
6
19:25
20
P
R
V
R
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
18
5
4
9
20:29
19
P
R
P
V
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
18
5
3
10
14:31
18
R
R
P
P
V
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
18
4
2
12
24:38
14
V
V
R
P
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
18
2
7
9
15:27
13
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Futbalisti Slovana Bratislava.
    Futbalisti Slovana Bratislava.
    Slovan jesenným majstrom, jar však ponúkne útoky prenasledovateľov. Košice sa v závere vzchopili
    dnes 20:29
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Slovan jesenným majstrom, jar však ponúkne útoky prenasledovateľov. Košice sa v závere vzchopili