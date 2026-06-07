    VIDEO: Ukážkový úvodný gól spoza šestnástky. Niké liga na dedine prilákala takmer dvetisíc ľudí

    Markušovce - Smižany.
    Markušovce - Smižany. (Autor: Facebook/Niké liga)
    Sportnet|7. jún 2026 o 21:20
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    Markušovce si v televíznom zápase rozdelili body so Smižanmi.

    VII. liga SOFZ Spišská Nová Ves - 29. kolo

    Markušovce - Smižany 1:1 (1:0)

    Góly: 21. Ferenčák - 70. Frankovič (z 11 m)

    ČK: 79. Hurajt (Markušovce)

    Štatistiky a zostavy zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

    Futbalisti Slovan FO Markušovce remizovali v 29. kole VII. ligy SOFZ Spišská Nová Ves na domácom trávniku s TJ Slovan Smižany 1:1.

    Duel bol propagovaný v rámci projektu Niké liga na dedine a odvysielaný aj na streamovacej platforme Voyo.

    VIDEO: Gól Dávida Ferenčáka

    O úvodný gól sa v 21. minúte postaral Dávid Ferenčák, ktorý prekonal brankára hostí obaľovačkou spoza šestnástky. Bol to jeho už 28. ligový gól.

    Skóre zápasu vyrovnal v 70. minúte Rastislav Frankovič z pokutového kopu. Duel sledovalo 1900 divákov priamo na štadióne.

    Tabuľka VII. ligy SOFZ Spišská Nová Ves

    Názov družstvaDružstvo
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    FK OlcnavaFK OlcnavaFK Olcnava
    27
    24
    1
    2
    115:23
    73
    V
    V
    V
    V
    V
    2
    TJ Slovan SmižanyTJ Slovan SmižanyTJ Slovan Smižany
    28
    23
    2
    3
    105:23
    71
    R
    V
    V
    V
    V
    3
    Slovan FO MarkušovceSlovan FO MarkušovceSlovan FO Markušovce
    27
    18
    5
    4
    80:37
    59
    R
    V
    V
    P
    R
    4
    TJ Lokomotíva MargecanyTJ Lokomotíva MargecanyTJ Lokomotíva Margecany
    27
    17
    4
    6
    74:35
    55
    V
    P
    V
    V
    V
    5
    1. ŠK TATRAN Spišské Vlachy1. ŠK TATRAN Spišské Vlachy1. ŠK TATRAN Spišské Vlachy
    27
    12
    5
    10
    53:50
    41
    P
    V
    P
    V
    V
    6
    FK POKROK SEZ KrompachyFK POKROK SEZ KrompachyFK POKROK SEZ Krompachy
    27
    11
    3
    13
    58:55
    36
    R
    V
    P
    R
    V
    7
    TJ Spartak BystranyTJ Spartak BystranyTJ Spartak Bystrany
    27
    11
    2
    14
    76:76
    35
    V
    V
    V
    V
    V
    8
    TJ Baník v Mníšku nad HnilcomTJ Baník v Mníšku nad HnilcomTJ Baník v Mníšku nad Hnilcom
    27
    10
    4
    13
    36:52
    34
    P
    V
    P
    P
    P
    9
    FK 56 IliašovceFK 56 IliašovceFK 56 Iliašovce
    27
    10
    4
    13
    41:57
    34
    P
    P
    V
    P
    P
    10
    ŠK Breznovica LetanovceŠK Breznovica LetanovceŠK Breznovica Letanovce
    27
    8
    8
    11
    50:76
    32
    R
    P
    P
    P
    V
    11
    FK Slovan HelcmanovceFK Slovan HelcmanovceFK Slovan Helcmanovce
    27
    9
    3
    15
    50:73
    30
    P
    V
    P
    P
    P
    12
    OKŠ Spišský HrušovOKŠ Spišský HrušovOKŠ Spišský Hrušov
    27
    6
    5
    16
    42:77
    23
    P
    P
    V
    P
    P
    13
    Obecný futbalový klub Matejovce nad HornádomObecný futbalový klub Matejovce nad HornádomObecný futbalový klub Matejovce nad Hornádom
    27
    6
    3
    18
    30:76
    21
    V
    P
    P
    P
    P
    14
    Futbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová Ves
    27
    6
    3
    18
    47:101
    21
    V
    P
    V
    V
    P
    15
    Obecný futbalový klub Slovenský Raj Spišské TomášovceObecný futbalový klub Slovenský Raj Spišské TomášovceObecný futbalový klub Slovenský Raj Spišské Tomášovce
    27
    4
    4
    19
    33:79
    16
    P
    P
    P
    P
    P
    16
    OŠK SlovinkyOŠK SlovinkyOŠK Slovinky
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
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      Markušovce - Smižany.
      Markušovce - Smižany.
      VIDEO: Ukážkový úvodný gól spoza šestnástky. Niké liga na dedine prilákala takmer dvetisíc ľudí
      dnes 21:20
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      Domov»Futbalnet»VIDEO: Ukážkový úvodný gól spoza šestnástky. Niké liga na dedine prilákala takmer dvetisíc ľudí