VIDEO: Ukážkový úvodný gól spoza šestnástky. Niké liga na dedine prilákala takmer dvetisíc ľudí

VII. liga SOFZ Spišská Nová Ves - 29. kolo
Markušovce - Smižany 1:1 (1:0)
Góly: 21. Ferenčák - 70. Frankovič (z 11 m)
ČK: 79. Hurajt (Markušovce)
Štatistiky a zostavy zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti Slovan FO Markušovce remizovali v 29. kole VII. ligy SOFZ Spišská Nová Ves na domácom trávniku s TJ Slovan Smižany 1:1.
Duel bol propagovaný v rámci projektu Niké liga na dedine a odvysielaný aj na streamovacej platforme Voyo.
VIDEO: Gól Dávida Ferenčáka
O úvodný gól sa v 21. minúte postaral Dávid Ferenčák, ktorý prekonal brankára hostí obaľovačkou spoza šestnástky. Bol to jeho už 28. ligový gól.
Skóre zápasu vyrovnal v 70. minúte Rastislav Frankovič z pokutového kopu. Duel sledovalo 1900 divákov priamo na štadióne.
Tabuľka VII. ligy SOFZ Spišská Nová Ves
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK OlcnavaFK Olcnava
27
24
1
2
115:23
73
V
V
V
V
V
2
TJ Slovan SmižanyTJ Slovan Smižany
28
23
2
3
105:23
71
R
V
V
V
V
3
Slovan FO MarkušovceSlovan FO Markušovce
27
18
5
4
80:37
59
R
V
V
P
R
4
TJ Lokomotíva MargecanyTJ Lokomotíva Margecany
27
17
4
6
74:35
55
V
P
V
V
V
5
1. ŠK TATRAN Spišské Vlachy1. ŠK TATRAN Spišské Vlachy
27
12
5
10
53:50
41
P
V
P
V
V
6
FK POKROK SEZ KrompachyFK POKROK SEZ Krompachy
27
11
3
13
58:55
36
R
V
P
R
V
7
TJ Spartak BystranyTJ Spartak Bystrany
27
11
2
14
76:76
35
V
V
V
V
V
8
TJ Baník v Mníšku nad HnilcomTJ Baník v Mníšku nad Hnilcom
27
10
4
13
36:52
34
P
V
P
P
P
9
FK 56 IliašovceFK 56 Iliašovce
27
10
4
13
41:57
34
P
P
V
P
P
10
ŠK Breznovica LetanovceŠK Breznovica Letanovce
27
8
8
11
50:76
32
R
P
P
P
V
11
FK Slovan HelcmanovceFK Slovan Helcmanovce
27
9
3
15
50:73
30
P
V
P
P
P
12
OKŠ Spišský HrušovOKŠ Spišský Hrušov
27
6
5
16
42:77
23
P
P
V
P
P
13
Obecný futbalový klub Matejovce nad HornádomObecný futbalový klub Matejovce nad Hornádom
27
6
3
18
30:76
21
V
P
P
P
P
14
Futbalový klub Spišská Nová VesFutbalový klub Spišská Nová Ves
27
6
3
18
47:101
21
V
P
V
V
P
15
Obecný futbalový klub Slovenský Raj Spišské TomášovceObecný futbalový klub Slovenský Raj Spišské Tomášovce
27
4
4
19
33:79
16
P
P
P
P
P
16
OŠK SlovinkyOŠK Slovinky
0
0
0
0
0:0
0
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body