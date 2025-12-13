DAC pokračuje na víťaznej vlne a dostal na čelo. Rozhodol senegalský útočník

Niké liga - 18. kolo
FK Železiarne Podbrezová – FK DAC 1904 Dunajská Streda 0:1 (0:1)
Gól: 30. Sylla
Rozhodcovia: Smolák – Hancko, Pozor. ŽK: Paraj – Modesto, Popovič
Diváci: 511
Podbrezová: Jurička – Paraj, Mielke, Markovič (79. Kujabi) – Kováčik (79. Havrylenko), Palumets, Chyla (63. Sanusi), Štefánik, Deml (87. Řehák) – Galčík, Šiler
Dunajská Streda: Popovič – Blažek, Tuboly, Nemanič – Kapanadze, Gruber (90. Corr), Ouro, Modesto – Sylla (63. Bationo), Gagua (77. Barro), Ramadan (77. Udvaros)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
V 18. kole futbalovej Niké ligy Podbrezová prehrala s DAC Dunajská Streda 0:1 a doma nebodovala v tejto sezóne tretíkrát. Napriek tomu prezimuje v prvej šestke tabuľky.
Tím zo Žitného ostrova vyhral deviaty súťažný zápas za sebou a priebežne sa dostal na čelo tabuľky.
Domáci začali v mrazivom počasí na veľmi ťažkom teréne svižne, najprv Palumets hlavičkoval nad brvno a po ňom Štefánik strieľal z hranice šestnástky , no brankár Popovič vytlačil loptu nad brvno.
DAC málo hrozil, ale predsa len i so šťastím skóroval. Sylla vystrelil spoza veľkého vápna a tečovaná lopta zapadla v sieti.
Na začiatku 2. polčasu mal vyrovnanie na kopačke Štefánik z vnútra pokutového územia, ale Popovič skvele loptu vyrazil a neskôr Galčík prekopol odkrytú bránku v stopercentnej šanci. Aj preto sa stav 0:1 nezmenil.
VIDEO: Tréner DAC Branislav Fodrek
VIDEO: Tréner Podbrezovej Štefan Markulík
Hlasy po zápase
Štefan Markulík, tréner Podbrezovej: „Veľmi dobre sme sa pripravili na záver jesennej časti. Po hernej stránke nám fungovalo takmer všetko. Mali sme šance, Samuel Štefánik nastrelil brvno, no žiaľ inkasovali sme z ojedinelej situácie súpera po teči nášho stopéra. Bol to trošku smolný moment. Avšak ako za to ako sa mužstvo prezentovalo proti aktuálnemu lídrovi tabuľky, že hostia v druhom polčase poriadne neprešli za polovicu ihriska, musím hráčov pochváliť, podali veľmi dobrý výkon. Potrebujeme ho iba podporiť gólmi a minimálne šanca Galčíka mala byť premenená. Mrzia nás nevyužité príležitosti aj výsledok, ale tímu nemám čo vyčítať, iba efektivitu a finálnu fázu. Na tom musíme zapracovať. Hráči nechali na ťažkom ihrisku dušu, sklamaní sme z výsledku, no nie z predvedenej hry.“
Branislav Fodrek, tréner D. Stredy: „To čo sme si zaumienili pred zápasom, tak sa splnilo. Prišli sme po tri body a podarilo sa nám ich získať. Zápas nebol ideálny, ale chlapci to odmakali, odbojovali a ja som im povedal, že dnes sa nám vrátilo trošku šťastia v tom zmysle, že žrde a brvná v predchádzajúcich zápasoch boli o smole a teraz sa to chlapcom vrátilo. Je to trošku šťastné víťazstvo, ale veľmi cenné pre nás a veľmi sa z neho tešíme. Veľmi dobrý výkon podal brankár Popovič i defenzíva, ale treba pochváliť celé mužstvo. Veľa striel bolo zblokovaných. Domáci boli futbalovo lepší, aj sa lepšie pohybovali. My sme si počkali na jeden brejk a vyšiel nám. V druhom polčase sme to so šťastím ubránili. Nie sú to najkrajšie tri body, ale sú aj takéto zápasy.“