DAC pokračuje na víťaznej vlne a dostal na čelo. Rozhodol senegalský útočník

Na snímke hráči Dunajskej Stredy sa teší z gólu počas zápasu 18. kola.
Sportnet, TASR|13. dec 2025 o 17:23
V neúplnej tabuľke sa dostal na prvé miesto.

Niké liga - 18. kolo

FK Železiarne Podbrezová – FK DAC 1904 Dunajská Streda 0:1 (0:1)

Gól: 30. Sylla

Rozhodcovia: Smolák – Hancko, Pozor. ŽK: Paraj – Modesto, Popovič

Diváci: 511

Podbrezová: Jurička – Paraj, Mielke, Markovič (79. Kujabi) – Kováčik (79. Havrylenko), Palumets, Chyla (63. Sanusi), Štefánik, Deml (87. Řehák) – Galčík, Šiler

Dunajská Streda: Popovič – Blažek, Tuboly, Nemanič – Kapanadze, Gruber (90. Corr), Ouro, Modesto – Sylla (63. Bationo), Gagua (77. Barro), Ramadan (77. Udvaros)

V 18. kole futbalovej Niké ligy Podbrezová prehrala s DAC Dunajská Streda 0:1 a doma nebodovala v tejto sezóne tretíkrát. Napriek tomu prezimuje v prvej šestke tabuľky.

Tím zo Žitného ostrova vyhral deviaty súťažný zápas za sebou a priebežne sa dostal na čelo tabuľky.

Domáci začali v mrazivom počasí na veľmi ťažkom teréne svižne, najprv Palumets hlavičkoval nad brvno a po ňom Štefánik strieľal z hranice šestnástky , no brankár Popovič vytlačil loptu nad brvno.

DAC málo hrozil, ale predsa len i so šťastím skóroval. Sylla vystrelil spoza veľkého vápna a tečovaná lopta zapadla v sieti.

Na začiatku 2. polčasu mal vyrovnanie na kopačke Štefánik z vnútra pokutového územia, ale Popovič skvele loptu vyrazil a neskôr Galčík prekopol odkrytú bránku v stopercentnej šanci. Aj preto sa stav 0:1 nezmenil.

VIDEO: Tréner DAC Branislav Fodrek


VIDEO: Tréner Podbrezovej Štefan Markulík


Hlasy po zápase

Štefan Markulík, tréner Podbrezovej: „Veľmi dobre sme sa pripravili na záver jesennej časti. Po hernej stránke nám fungovalo takmer všetko. Mali sme šance, Samuel Štefánik nastrelil brvno, no žiaľ inkasovali sme z ojedinelej situácie súpera po teči nášho stopéra. Bol to trošku smolný moment. Avšak ako za to ako sa mužstvo prezentovalo proti aktuálnemu lídrovi tabuľky, že hostia v druhom polčase poriadne neprešli za polovicu ihriska, musím hráčov pochváliť, podali veľmi dobrý výkon. Potrebujeme ho iba podporiť gólmi a minimálne šanca Galčíka mala byť premenená. Mrzia nás nevyužité príležitosti aj výsledok, ale tímu nemám čo vyčítať, iba efektivitu a finálnu fázu. Na tom musíme zapracovať. Hráči nechali na ťažkom ihrisku dušu, sklamaní sme z výsledku, no nie z predvedenej hry.“

Branislav Fodrek, tréner D. Stredy: „To čo sme si zaumienili pred zápasom, tak sa splnilo. Prišli sme po tri body a podarilo sa nám ich získať. Zápas nebol ideálny, ale chlapci to odmakali, odbojovali a ja som im povedal, že dnes sa nám vrátilo trošku šťastia v tom zmysle, že žrde a brvná v predchádzajúcich zápasoch boli o smole a teraz sa to chlapcom vrátilo. Je to trošku šťastné víťazstvo, ale veľmi cenné pre nás a veľmi sa z neho tešíme. Veľmi dobrý výkon podal brankár Popovič i defenzíva, ale treba pochváliť celé mužstvo. Veľa striel bolo zblokovaných. Domáci boli futbalovo lepší, aj sa lepšie pohybovali. My sme si počkali na jeden brejk a vyšiel nám. V druhom polčase sme to so šťastím ubránili. Nie sú to najkrajšie tri body, ale sú aj takéto zápasy.“

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
18
11
5
2
34:13
38
V
V
V
R
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
17
11
3
3
35:24
36
P
P
V
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
18
11
2
5
34:18
35
V
P
V
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
17
10
4
3
40:22
34
P
P
V
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
18
7
3
8
28:28
24
P
V
P
V
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
17
6
4
7
27:30
22
P
P
V
P
R
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
18
5
5
8
20:26
20
R
V
V
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
17
4
8
5
19:24
20
R
V
R
V
P
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
17
5
4
8
19:27
19
R
P
V
P
R
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
18
5
3
10
14:31
18
R
R
P
P
V
11
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
18
2
7
9
15:27
13
P
R
P
P
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
17
3
2
12
22:37
11
V
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

