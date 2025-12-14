Košice potvrdili narastajúcu formu. V poslednom jesennom kole sa odlepili z dna tabuľky

Hráči Košíc sa tešia z gólu.
Hráči Košíc sa tešia z gólu. (Autor: Facebook / FC Košice - oficiálna stránka)
Sportnet, TASR|14. dec 2025 o 17:22
ShareTweet0

O troch bodoch pre FC rozhodol v 88. minúte striedajúci Miroslav Sovič.

Niké liga - 18. kolo

Komárno - Košice 1:2 (0:1)

Góly: 49. Tamás – 35. Száraz (vlastný), 88. Sovič

Rozhodcovia: Gemzický – Hrmo, Čajka, bez kariet

Komárno: Száraz – Špiriak (84. Krčík), Pillár, Šimko, Šmehyl – Gamboš (69. Ožvolda), Kiss – Tamás (84. Bayemi), Žák, Palán (75. Ganbold) – Mashike (75. Boďa)

Košice: Dabrowski – Ďurko (80. Kakay), Kružliak, Teplan – Kovács (69. Magda), Jakúbek, Zsigmund (85. Metu), Madleňák – Gallovič – Čerepkai, Rehuš (69. Sovič)

Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>

Futbalisti Košíc získali v Niké lige druhé víťazstvo za sebou. V nedeľnom zápase 18. kola zvíťazili v Zlatých Moravciach nad Komárnom 2:1.

O troch bodoch pre FC rozhodol v 88. minúte striedajúci Miroslav Sovič. Komárno prehralo v druhom zápase z uplynulých troch.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
18
11
5
2
34:13
38
V
V
V
R
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
17
11
3
3
35:24
36
P
P
V
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
18
11
2
5
34:18
35
V
P
V
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
17
10
4
3
40:22
34
P
P
V
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
18
7
4
7
28:30
25
V
P
P
V
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
18
7
3
8
28:28
24
P
V
P
V
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
18
5
5
8
20:26
20
R
V
V
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
18
4
8
6
19:25
20
P
R
V
R
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
18
5
4
9
20:29
19
P
R
P
V
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
18
5
3
10
14:31
18
R
R
P
P
V
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
18
4
2
12
24:38
14
V
V
R
P
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
18
2
7
9
15:27
13
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

    Hráči Košíc sa tešia z gólu.
    Hráči Košíc sa tešia z gólu.
    Košice potvrdili narastajúcu formu. V poslednom jesennom kole sa odlepili z dna tabuľky
    dnes 17:22
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Futbal»Slovensko»Košice potvrdili narastajúcu formu. V poslednom jesennom kole sa odlepili z dna tabuľky