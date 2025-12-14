Slovan štvrtú prehru v rade nedopustil. V šlágri posledného jesenného kola zdolal Žilinu

Niké liga - 18. kolo
Slovan - Žilina 3:2 (2:0)
Góly: 5. a 45.+1. Tolič, 53. Blackman - 58. Roginič, 89. Szánthó
Rozhodovali: Kráľovič - Štrbo, Poláček, ŽK: Mak - Roginič
Slovan: Takáč - Bajrič, Kašia, Wimmer - Blackman, Savvidis (90.+1. Pokorný), Ignatenko, Cruz - Marcelli (83. Barseghjan), Tolič (90.+1. Lichý), Weiss (62. Mak)
Žilina: Belko - Paličšák, Kaša (74. Hranica), Minárik - Kopásek, Škvarka (64. Ďatko), Adang (64. Bzdyl), Bari (74. Szánthó) - Faško, Roginič, Iľko (81. Prokop)
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v nedeľnom zápase 18. kola Niké ligy nad Žilinou 3:2.
Úradujúci majster tak uzavrel kalendárny rok na prvom mieste tabuľky, o bod pred Dunajskou Stredou. Žilina je štvrtá s mankom jedného bodu na Trnavu.
Skóre stretnutia otvoril už v piatej minúte Marko Tolič, ktorý skóroval hlavou pri rohovom kope Sandra Cruza.
Chorvátsky stredopoliar sa postaral aj o druhý gól do šatne, keď pri postrannej čiare vzal loptu Filipovi Kašovi a v šestnástke si poradil s ním, Jánom Minárikom a aj brankárom Ľubomírom Belkom.
Po prestávke poslal center Kevina Wimmera do bránky hlavou Cesar Blackman.
Na jeho gól odpovedal presným zásahom z bezprostrednej blízkosti Marko Roginič a kontaktný pridal Regö Szánthó, no nadstavený čas si už domáca obrana pred ofenzívnou snahou „šošonov“ postrážila.