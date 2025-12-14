Slovan štvrtú prehru v rade nedopustil. V šlágri posledného jesenného kola zdolal Žilinu

Futbalisti Slovana Bratislava oslavujú gól proti Žiline.
Futbalisti Slovana Bratislava oslavujú gól proti Žiline. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|14. dec 2025 o 19:56
Domáci futbalisti sa vďaka triumfu posunuli opäť na čelo tabuľky.

Niké liga - 18. kolo

Slovan - Žilina 3:2 (2:0)

Góly: 5. a 45.+1. Tolič, 53. Blackman - 58. Roginič, 89. Szánthó

Rozhodovali: Kráľovič - Štrbo, Poláček, ŽK: Mak - Roginič

Slovan: Takáč - Bajrič, Kašia, Wimmer - Blackman, Savvidis (90.+1. Pokorný), Ignatenko, Cruz - Marcelli (83. Barseghjan), Tolič (90.+1. Lichý), Weiss (62. Mak)

Žilina: Belko - Paličšák, Kaša (74. Hranica), Minárik - Kopásek, Škvarka (64. Ďatko), Adang (64. Bzdyl), Bari (74. Szánthó) - Faško, Roginič, Iľko (81. Prokop)

Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v nedeľnom zápase 18. kola Niké ligy nad Žilinou 3:2. 

Úradujúci majster tak uzavrel kalendárny rok na prvom mieste tabuľky, o bod pred Dunajskou Stredou. Žilina je štvrtá s mankom jedného bodu na Trnavu.

Skóre stretnutia otvoril už v piatej minúte Marko Tolič, ktorý skóroval hlavou pri rohovom kope Sandra Cruza.

Chorvátsky stredopoliar sa postaral aj o druhý gól do šatne, keď pri postrannej čiare vzal loptu Filipovi Kašovi a v šestnástke si poradil s ním, Jánom Minárikom a aj brankárom Ľubomírom Belkom.

Po prestávke poslal center Kevina Wimmera do bránky hlavou Cesar Blackman.

Na jeho gól odpovedal presným zásahom z bezprostrednej blízkosti Marko Roginič a kontaktný pridal Regö Szánthó, no nadstavený čas si už domáca obrana pred ofenzívnou snahou „šošonov“ postrážila.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
18
12
3
3
38:26
39
V
P
P
V
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
18
11
5
2
34:13
38
V
V
V
R
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
18
11
2
5
34:18
35
V
P
V
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
18
10
4
4
42:25
34
P
P
P
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
18
7
4
7
28:30
25
V
P
P
V
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
18
7
3
8
28:28
24
P
V
P
V
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
18
5
5
8
20:26
20
R
V
V
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
18
4
8
6
19:25
20
P
R
V
R
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
18
5
4
9
20:29
19
P
R
P
V
P
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
18
5
3
10
14:31
18
R
R
P
P
V
11
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
18
4
2
12
24:38
14
V
V
R
P
P
12
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
18
2
7
9
15:27
13
P
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

