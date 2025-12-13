Po triumfe nad favoritmi vyšli gólovo naprázdno. Futbalisti Ružomberka doma získali iba bod

Niké liga - 18. kolo
Ružomberok - Trenčín 0 0
Rozhodovali: Kišš – Straka, Juhos. ŽK: Köstl – Yakubu
Diváci: 543
Ružomberok: Ťapaj – Luterán, Köstl, Král – Fila, Múdry, Grygar, Selecký – Chrien (76. Chobot), Hladík, Tučný (58. Bačík).
Trenčín: Katić – Pavek, Križan, Bessilé, Brandis – Yakubu – Hájovský, Fiala (46. Bazdarić) – Kam (90+. Mathurin).
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti MFK Ružomberok remizovali v 18. kole Niké ligy, záverečnom v jesennej časti, s AS Trenčín 0:0.
Počas celého zápasu boli aktívnejší domáci, viac toho ukázali v ofenzíve, ale do vyložených šanci sa nedostávali.
V 79. minúte po strete Bačíka s Pávekom v ružomberskom veľkom vápne hlavný rozhodca Bálint Kišš najprv ukázal na biely bod, ale po konzultácii so systémom VAR svoj pôvodný verdikt zmenil, čím potešil Trenčanov.
Liptáci sa v závere snažili rozhodnúť, ale do ničoho vážnejšieho sa nedostali.
Hlasy po zápase
Ondřej Smetana, tréner Ružomberka: „Pre nás je to obrovská škoda, že posledný zápas jesene sa nezvládol výsledkovo. Myslím si, že celé stretnutie sme boli lepší. Vytvárali sme si závary pred bránou, pološance, tých vyložených bolo málo, možno jedna-dve. Zápas sa dal zvládnuť. Možno nám chýbalo viac kvality, hlavne v prechodoch, po zisku lopty. Veľa situácií sme pred šestnástkou nedotiahli, no hlavne vo finálnej fáze sme to mohli inak dohrať, ísť viac do zakončenia a do šancí. Chýbala tomu taká klasická deviatka, ktorá by bola vo svojom priestore a čakala na lopty, na centre. Trošku to aj vystihlo celú našu jeseň. Na lavičke sme dnes mali asi päť hráčov, čo dva-tri mesiace skoro nehrali ani zápas. To je moja odpoveď fanúšikom, čo kričali na mňa, aby som striedal.“
Ricardo Moniz, tréner Trenčína: „V Ružomberku to bol, ako už tradične, náročný zápas. Chcem však hľadať pozitíva. Takým je, že sme neinkasovali. No zároveň ma mrzí, že sme nedali gól. Veľkú šancu mal Franko Sabljič, ale nepodarilo sa mu skórovať. Išlo o vyrovnaný zápas. V prvom polčase si domáci vytvorili príležitosti, naopak my sme boli málo nebezpeční. Cez prestávku sme urobili dve zmeny. Zápas mohla rozhodnúť penalta, ale som rád, že ju rozhodca odvolal. Ani podľa môjho názoru nemala byť. Stretnutie sa skončilo spravodlivou remízou. Ani jedno mužstvo si nevypracovalo čistú šancu. Čo sa týka zápasu, mal veľmi dobrú intenzitu. Videli sme dva tímy, čo sa snažia bojovať o hornú šestku. Oba čakajú ešte štyri dôležité zápasy, aby mohli preniknúť do hornej šestky.“