Po triumfe nad favoritmi vyšli gólovo naprázdno. Futbalisti Ružomberka doma získali iba bod

Futbalisti MFK Ružomberok.
Futbalisti MFK Ružomberok. (Autor: TASR)
Sportnet, TASR|13. dec 2025 o 17:22
Domáci futbalisti nenadviazali na víťazstva proti Slovanu a Žiline.

Niké liga - 18. kolo

Ružomberok - Trenčín 0 0

Rozhodovali: Kišš – Straka, Juhos. ŽK: Köstl – Yakubu

Diváci: 543

Ružomberok: Ťapaj – Luterán, Köstl, Král – Fila, Múdry, Grygar, Selecký – Chrien (76. Chobot), Hladík, Tučný (58. Bačík).

Trenčín: Katić – Pavek, Križan, Bessilé, Brandis – Yakubu – Hájovský, Fiala (46. Bazdarić) – Kam (90+. Mathurin).

Futbalisti MFK Ružomberok remizovali v 18. kole Niké ligy, záverečnom v jesennej časti, s AS Trenčín 0:0.

Počas celého zápasu boli aktívnejší domáci, viac toho ukázali v ofenzíve, ale do vyložených šanci sa nedostávali.

V 79. minúte po strete Bačíka s Pávekom v ružomberskom veľkom vápne hlavný rozhodca Bálint Kišš najprv ukázal na biely bod, ale po konzultácii so systémom VAR svoj pôvodný verdikt zmenil, čím potešil Trenčanov.

Liptáci sa v závere snažili rozhodnúť, ale do ničoho vážnejšieho sa nedostali.

Hlasy po zápase

Ondřej Smetana, tréner Ružomberka: „Pre nás je to obrovská škoda, že posledný zápas jesene sa nezvládol výsledkovo. Myslím si, že celé stretnutie sme boli lepší. Vytvárali sme si závary pred bránou, pološance, tých vyložených bolo málo, možno jedna-dve. Zápas sa dal zvládnuť. Možno nám chýbalo viac kvality, hlavne v prechodoch, po zisku lopty. Veľa situácií sme pred šestnástkou nedotiahli, no hlavne vo finálnej fáze sme to mohli inak dohrať, ísť viac do zakončenia a do šancí. Chýbala tomu taká klasická deviatka, ktorá by bola vo svojom priestore a čakala na lopty, na centre. Trošku to aj vystihlo celú našu jeseň. Na lavičke sme dnes mali asi päť hráčov, čo dva-tri mesiace skoro nehrali ani zápas. To je moja odpoveď fanúšikom, čo kričali na mňa, aby som striedal.“

Ricardo Moniz, tréner Trenčína: „V Ružomberku to bol, ako už tradične, náročný zápas. Chcem však hľadať pozitíva. Takým je, že sme neinkasovali. No zároveň ma mrzí, že sme nedali gól. Veľkú šancu mal Franko Sabljič, ale nepodarilo sa mu skórovať. Išlo o vyrovnaný zápas. V prvom polčase si domáci vytvorili príležitosti, naopak my sme boli málo nebezpeční. Cez prestávku sme urobili dve zmeny. Zápas mohla rozhodnúť penalta, ale som rád, že ju rozhodca odvolal. Ani podľa môjho názoru nemala byť. Stretnutie sa skončilo spravodlivou remízou. Ani jedno mužstvo si nevypracovalo čistú šancu. Čo sa týka zápasu, mal veľmi dobrú intenzitu. Videli sme dva tímy, čo sa snažia bojovať o hornú šestku. Oba čakajú ešte štyri dôležité zápasy, aby mohli preniknúť do hornej šestky.“

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
18
11
5
2
34:13
38
V
V
V
R
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
17
11
3
3
35:24
36
P
P
V
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
18
11
2
5
34:18
35
V
P
V
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
17
10
4
3
40:22
34
P
P
V
V
V
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
18
7
3
8
28:28
24
P
V
P
V
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
17
6
4
7
27:30
22
P
P
V
P
R
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
18
5
5
8
20:26
20
R
V
V
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
17
4
8
5
19:24
20
R
V
R
V
P
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
17
5
4
8
19:27
19
R
P
V
P
R
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
18
5
3
10
14:31
18
R
R
P
P
V
11
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
18
2
7
9
15:27
13
P
R
P
P
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
17
3
2
12
22:37
11
V
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

