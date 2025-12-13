Trnava odčinila prehru zo šlágra. Spočiatku neželaný útočník opäť skóroval

Niké liga - 18. kolo
FC Spartak Trnava – MFK Skalica 2:0 (2:0)
Góly: 41. Chorcheli, 45. Metsoko
Rozhodcovia: Glova – Bobko, Vass, ŽK: Gaži, Mášik, Potočný (všetci Skalica)
Diváci: 2964
Trnava: Frelih – P. Karhan, Koštrna, Twardzik – Mikovič (90. Tomič), Sabo, Kratochvíl, Škrbo (78. Jureškin) – Chorcheli (70. Azango) – Metsoko, Taiwo (70. Paur). Tréner: Durkáč
Skalica: Junas - Suľa, Černek, Šuver, Gaži – Bariš (46. Morong), Mášik (60. Nagy) – Daniel, Podhorský, Smejkal (73. Ravas) – Potočný (83. Šimko). Tréner: Hudec
Súpisky a podrobné štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
Futbalisti Spartaka Trnava potvrdili papierové predpoklady a zvíťazili v osemnástom kole Niké ligy nad Skalicou 2:0.
Červeno-čierni zlomili zápas na svoju stranu v závere prvého dejstva.
V 41. minúte otvoril skóre hlavou Chorcheli, keď zužitkoval ľahučký center Mikoviča na zadnú žrď.
V poslednej minúte prvého dejstva rozvinuli domáci kombinačnú akciu, Chorcheli prihral do pravého krídla Taiwovi, ktorý prudkou prihrávkou do päťky ponúkol skórovanie Metsokovi.
Ten ponúknutou šancou nepohrdol a zblízka strelil druhý gól. Po zmene strán mohol skorigovať Morong, na opačnej strane sa pýtali do siete šance Chorcheliho či Mikoviča, ale skóre sa už nezmenilo.
Hlasy po zápase
Patrik Durkáč, tréner Spartaka: „Súper nás neprekvapil, chystali sme sa práve na tento spôsob boja. Očakávali sme od Skalice, že bude hrať v kompaktnom bloku v strednej zóne, možno trochu nižšie. Chvíľu nám trvalo, kým sme sa dostali do zápasu. Keď opadlo z chlapcov priveľké chcenie, začali sme predvádzať hru, akú sme chceli – rýchly, kombinačný futbal. Možno sa žiadalo častejšie otáčanie ťažísk hry. V konečnom dôsledku sme sa dopracovali k prvému gólu v prvom polčase, na čo sme kládli dôraz. Vedeli sme, že Skalica bude musieť reagovať. V druhom polčase sme chceli udržať koncentráciu a energiu, pretože sme zvolili náročnejší spôsob boja, chceli sme byť aktívni hneď po strate lopty. Nie je jednoduché vydržať v tomto tempe 90 minút, takže tam bola aj pasáž, keď Skalica prebrala iniciatívu. Vznikli aj nejaké chyby, ale bola aj výborná reakcia tímu po strate lopty. Škoda, že sme nepridali tretí gól, ktorý by nás upokojil, bolo to na môj vkus príliš hore – dole, mohli sme to uhrať skúsenejšie, ale chalani boli hladní po góloch, išli na doraz. Z môjho pohľadu zaslúžené víťazstvo.“
Roman Hudec, tréner Skalice: „Nemôžeme byť spokojní, chceli sme minimálne bod. Pri dôslednejšom plnení vecí sme si remízu aj zaslúžili. Do gólu sme hrali veľmi organizovane, na čom sme celý týždeň pracovali. Pred prvým gólom tam možno bol na polovici ihriska faul, ale nejdeme sa na to vyhovárať. Pred druhým gólom nám padla koncentrácia, zápas sa tam lámal. Ak by sme to do polčasu dotiahli do 0:0 alebo 1:0, zápas by sa možno vyvíjal inak. Za pochvalu stojí, že sa chalani nezlomili, ukázali morálno-vôľové vlastnosti a išli sme za vyrovnaním. Mali sme výborné prechodové fázy, len nás zradila finálna tretina ihriska, kde sme neboli až takí kvalitní. Pri jednej strele na bránku sme to nezvládli. Možno, keby sme nestratili koncentráciu, by sme dnes bod zobrali."