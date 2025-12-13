Východniarske derby ovládli Michalovce. Prešov nepremenil v nadstavenom čase penaltu

Hráči MFK Zemplín Michalovce v zápase Niké ligy.
Hráči MFK Zemplín Michalovce v zápase Niké ligy. (Autor: Facebook/MFK Zemplín Michalovce)
Sportnet, TASR|13. dec 2025 o 19:53
Z pokutového kopu zlyhal domáci Martin Regáli.

Niké liga - 18. kolo

Prešov - Michalovce 0:1 (0:0)

Gól: 82. Ahl

Rozhodovali: Očenáš – Halíček, Jánošík, ŽK: Šimko, Sagna - Lopez, Ramos

Prešov: Bajza – Kotula, Bondarenko, Menich – Revenco (90+2. Griger), P. Šimko (85. Masaryk), R. Begala (88. Krasniqi), Simon (46. Sagna), Sipľak – Olejník (85. Morim), Regáli.

Michalovce: Lukáč – Čurma, Bednár (56. Park), Dzocenidze, Pauschek – Cottrell, Zubairu, Ramos (90. Šimamura) – Ahl, Lopez, Brosnan (87. Taylor-Hart).

Futbalisti Zemplína Michalovce uzatvorili jesennú časť Niké ligy víťazne, v 18. kole uspeli na trávniku Tatrana Prešov 1:0.

Do jarnej časti tak vstúpia zo šiestej pozície s 25 nazbieranými bodmi. Tatran je v tabuľke ôsmy s 20 bodmi.

Diváci videli množstvo šancí, ale o všetkom podstatnom sa rozhodlo v záverečných minútach.

Hostí poslal do vedenia v 82. minúte Hugo Ahl a ako sa neskôr ukázalo, jeho presný zásah znamenal zisk troch bodov.

Domáci to mohli ešte v samotnom závere zvrátiť, ale Regáli v šiestej minúte nadstaveného času zahodil pokutový kop a pre svoj tím tak nevybojoval aspoň bod za remízu.

Tabuľka Niké ligy

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
18
11
5
2
34:13
38
V
V
V
R
V
2
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
17
11
3
3
35:24
36
P
P
V
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
18
11
2
5
34:18
35
V
P
V
V
V
4
MŠK ŽilinaMŠK ŽilinaMŠK Žilina
17
10
4
3
40:22
34
P
P
V
V
V
5
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
18
7
4
7
28:30
25
V
P
P
V
P
6
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
18
7
3
8
28:28
24
P
V
P
V
P
7
MFK RužomberokMFK RužomberokMFK Ružomberok
18
5
5
8
20:26
20
R
V
V
R
P
8
FC TATRAN PrešovFC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
18
4
8
6
19:25
20
P
R
V
R
V
9
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
17
5
4
8
19:27
19
R
P
V
P
R
10
AS TrenčínAS TrenčínAS Trenčín
18
5
3
10
14:31
18
R
R
P
P
V
11
MFK SkalicaMFK SkalicaMFK Skalica
18
2
7
9
15:27
13
P
R
P
P
P
12
FC KOŠICEFC KOŠICEFC KOŠICE
17
3
2
12
22:37
11
V
R
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

Slovensko

