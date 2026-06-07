Dočkal sa až na štvrtý pokus. Zverev získal po veľkej dráme prvý grandslamový titul

Roland Garros 2026
Dvojhra mužov - finále:
Alexander Zverev (Nem.-2) - Flavio Cobolli (Tal.-10) 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5), 6:1
Nemecký tenista Alexander Zverev sa stal víťazom mužskej dvojhry na grandslamovom turnaji Roland Garros.
Vo finále zdolal na parížskej antuke v pozícii nasadenej dvojky Taliana Flavia Cobolliho v piatich setoch 6:1, 4:6, 6:4, 6:7 (5) a 6:1.
Pre nemeckého tenistu ide o prvý grandslamový titul v kariére, ktorý získal v 29 rokoch.
Z francúzskej metropoly si odnáša prémiu 2,8 milióna eur pred zdanením a 2000 bodov do svetového rebríčka ATP, v ktorom si upevnil post svetovej trojky.
Cobolli napriek finálovej prehre prvýkrát v kariére poskočil do najlepšej desiatky na svete. Pred turnajom mu patrila 14. pozícia, v pondelkovom vydaní renkingu bude figurovať na 10. priečke.
„Nie je jednoduché teraz hovoriť. Začnem tebou 'Ale'. Keby sa ma niekto opýtal, kto si zaslúži tento titul najviac, vždy by som povedal tvoje meno. Je pre mňa česť, že môžem zdieľať tento kurt s tebou.
Som za teba šťastný, samozrejme, ja som smutný z prehry. Bol som blízko. Teraz si si splnil svoj sen, ďalší raz ma nechaj vyhrať,“ odkázal Cobolli čerstvému šampiónovi Roland Garros počas slávnostného ceremoniálu.
Zverev uspel v grandslamovom finále na štvrtý pokus. Na dvorci Philippa Chatriera prehral v roku 2024 so Španielom Carlosom Alcarazom.
Práve neprítomnosť víťaza uplynulých dvoch ročníkov v kombinácii so skorým vypadnutím najvyššie nasadeného Taliana Jannika Sinnera zo zdravotných dôvodov, zahrala v prospech Zvereva.
Dvadsaťdeväťročný Nemec stratil na ceste do finále iba dva sety, jeden v 3. kole proti domácemu Quentinovi Halysovi a v semifinále zdolal Čecha Jakuba Menšíka 3:1.
VIDEO: Zostrih zápasu Alexander Zverev - Flavio Cobolli
O päť rokov mladší Cobolli sa prebojoval do finále rovnakým spôsobom, keď stratil iba dva sety.
Pred jeho prvým grandslamovým súbojom o titul v kariére mu navyše sily ušetrilo odstúpenie jeho krajana Mattea Arnaldiho pred ich semifinálovým vzájomným súbojom.
„Ako prvú vec musím pogratulovať tebe Flavio. Máš za sebou neuveriteľné dva týždne, dostal si sa do svojho prvého grandslamového finále. Hral si v ňom skvele, čo sa nepodarí mnoho hráčom.
Úprimne dúfam z hĺbky celého srdca, že budeš držať jednu z grandslamových trofejí veľmi skoro. Gratulujem aj tvojmu tímu, pre mňa jednému z najmilších na celom okruhu. Do budúcna si to veľmi zaslúžite a verím, že sa titulu dočkáte.
Tento kurt je pre mňa veľmi výnimočný v mnohých smeroch. Prežil som na ňom najlepší moment v mojom živote, ale aj najhorší. Štyri roky dozadu som tu ležal na zemi, keď som mal sedem natrhnutých väzov a dve zlomené kosti.
Prehral som tu finále pred dvoma rokmi, ale teraz to má konečne happy end,“ reagoval „Sascha“ Zverev pri svojej reči s trofejou v rukách.
Priebeh zápasu
I. set:
Zverev svojho súpera nepustil v úvodnom sete prakticky k ničomu.
Podal v ňom dominantný výkon, keď predviedol deväť víťazných úderov, zatiaľ čo Cobolli vyprodukoval až 16 nevynútených chýb.
Nemec zobral svojmu súperovi podanie hneď v prvom geme a na vlastnom servise prehral v úvodnom dejstve iba päť fiftínov.
Cobolli stratil podanie ešte dvakrát a prvý set bol jasne v réžii Zvereva, ktorý ho vyhral hladko 6:1.
II. set:
Druhý set bol oveľa vyrovnanejší a Cobolli sa v ňom zlepšil, no Zverev robil viac nevynútených chýb (15).
Talian v siedmom geme dokázal prelomiť servis Zvereva prvýkrát v zápase. Následne si výhodu postrážil a vyrovnal po triumfe 6:4.
Cobollimu viackrát zafungovalo skrátenie hry, čo preniesol aj do úvodu tretieho dejstva.
III. set:
Zverev sa však dokázal upokojiť a vrátil sa k hre z prvého setu. Vo výmenách bol agresívny a pomohol si skvelou hrou na vlastnom podaní.
Po svojom prvom podaní získal 18 z 19 bodov.
Dve šance na brejk Cobolliho nevyužil vo štvrtom geme, za stavu 5:4 však dostal ďalšiu príležitosť, ktorú už využil a dostal sa do vedenia 2:1 na sety.
IV. set:
Na začiatku štvrtého setu stratil Zverev podanie a musel doháňať. Rebrejk sa mu podaril v šiestom geme, keď vyrovnal na 3:3, aby vzápätí znovu prehral na vlastnom podaní.
Cobolli však nedokázal zavrieť set na 6:4 a v desiatom geme nezvládol svoj servis. Zverev v zápase dominoval dlhým výmenám, v ktorých vedel viac pritlačiť súpera a postupne ho donútil k chybám alebo výmenu sám úspešne ukončil.
Cobollimu odišlo podanie a jeho úspešnosť bola väčšinu druhého setu pod úrovňou 40 percent. Diskutabilná situácia nastala za stavu 5:5, keď Zverev ukončil gem esom.
Otlačok loptičky vyzeral byť v aute, hlavný rozhodca však aj po kontrole priamo na dvorci ukázal, že podanie škrtlo čiaru a na Cobolliho počudovanie uznal bod pre Zvereva.
Štvrté dejstvo napokon dospelo do tajbrejku. Nemec si vypracoval vedenie 3:1, jeho mimika však nedokázala skryť nastupujúce zdravotné ťažkosti.
Zverev po tri a pol hodinovom boji začínal mať svalové kŕče, čo Cobolli vycítil, súpera pritlačil, sériou štyroch bodov otočil priebeh tajbrejku a následne si vynútil piaty set.
V. set:
Do neho však nevstúpil ideálne a Zverev mu zobral v prvom geme podanie. Nemecký tenista navyše pôsobil sviežejším dojmom v porovnaní so záverom štvrtého setu.
Brejk potvrdil na vlastnom servise a výhodu dvoch brejkov získal v treťom geme, po ktorom viedol 3:0.
Svalové problémy už trápili aj 24-ročného Taliana, ktorý mal poslednú nádej zvrátiť duel v štvrtom geme.
K dispozícii mal tri brejkbaly, ale nepodarilo sa mu ukrojiť z manka, ktoré sa navýšilo.
Zverev si koncovku setu postrážil a premiérovo bude jeho meno figurovať medzi grandslamovými šampiónmi.