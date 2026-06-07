Šok na Diamantovej lige v domácom prostredí. Duplantis v Štokholme ukončil neuveriteľnú sériu

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Na Diamantovej lige v Štokholme skončila po 40 pretekoch víťazná séria tyčkara Armanda Duplantisa.
Svetový rekordér skončil výkonom 580 cm druhý, porazil ho Austrálčan Kurtis Marschall.
Duplantis, dvojnásobný olympijský víťaz a trojnásobný majster sveta a Európy pod otvoreným nebom, nevyhral prvýkrát od mítingu Diamantovej ligy v Monaku v júli roku 2023.
Pred domácimi fanúšikmi dnes fenomén nezvládol dva pokusy na rovných šesť metrov a potom ani posledný na 605. Marschall skočil 590, ktoré Duplantis vynechal.