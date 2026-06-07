    Šok na Diamantovej lige v domácom prostredí. Duplantis v Štokholme ukončil neuveriteľnú sériu

    Armand Duplantis.
    Armand Duplantis. (Autor: TASR/TT News Agency via AP)
    ČTK|7. jún 2026 o 18:19
    ShareTweet0

    Svetový rekordér skočil len 580 cm.

    /správu aktualizujeme/

    Na Diamantovej lige v Štokholme skončila po 40 pretekoch víťazná séria tyčkara Armanda Duplantisa.

    Svetový rekordér skončil výkonom 580 cm druhý, porazil ho Austrálčan Kurtis Marschall.

    Duplantis, dvojnásobný olympijský víťaz a trojnásobný majster sveta a Európy pod otvoreným nebom, nevyhral prvýkrát od mítingu Diamantovej ligy v Monaku v júli roku 2023.

    Pred domácimi fanúšikmi dnes fenomén nezvládol dva pokusy na rovných šesť metrov a potom ani posledný na 605. Marschall skočil 590, ktoré Duplantis vynechal.

    Atletika

    Atletika

      Armand Duplantis.
      Armand Duplantis.
      Šok na Diamantovej lige v domácom prostredí. Duplantis v Štokholme ukončil neuveriteľnú sériu
      dnes 18:19
      Nachádzate sa tu:
      Domov»Atletika»Šok na Diamantovej lige v domácom prostredí. Duplantis v Štokholme ukončil neuveriteľnú sériu