Šokujúci obrat na Gire. Líderka si neudržala ružový dres, slabší záver mala aj Chladoňová

Giro d'Italia Donne 2026
Výsledky 9. etapy: (Saluzzo - Saluzzo, 145 km):
1.
Elisa Longo Borghiniová
Taliansko
UAE Team ADQ
3:45:09 h
2.
Niamh Fisher-Blacková
Nový Zéland
Lidl - Trek
+ 0 s
3.
Antonia Niedermaierová
Nemecko
CANYON//SRAM
+ 2 s
4.
Demi Volleringová
Holandsko
FDJ United - SUEZ
+ 3 s
5.
Femke de Vriesová
Holandsko
Visma-Lease a Bike
+ 2:23 min
6.
Anna van der Breggenová
Holandsko
SD Worx - Protime
+ 2:23 min
45.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
+ 14:38 min
Zdalo sa, že po rokoch 2015, 2017, 2020 a 2021 pridá holandská cyklistka Anna van der Breggenová na svoje konto už piaty celkový triumf na Giro d'Italia.
V sobotu jej výrazne pomohlo skrátenie kráľovskej etapy, a tak mala pred záverečným dňom stále k dispozícii komfortný 49-sekundový náskok.
- Viktória Chladoňová a jej program a výsledky v sezóne 2026
- Viktória Chladoňová a preview pred Giro d'Italia Donne 2026
Etapa do Saluzza však mala nečakaný priebeh, ktorý napokon pripravil 36-ročnej Holanďanke jednu z najtrpkejších prehier v úspešnej kariére.
Z prvého miesta spadla až na tretie, a tak sa šampiónkou 37. ročníka talianskej Grand Tour stala žena, ktorú van der Breggenová tri sezóny viedla z pozície športovej riaditeľky - Demi Volleringová.
Rodáčka z Pijnackeru skompletizovala zbierku celkových triumfov na Grand Tour (Giro, Tour de France a 2x Vuelta, pozn.) a symbolicky 65. profesionálnym víťazstvom sa dotiahla na van der Breggenovú.
VIDEO: Zábery z 9. etapy pretekov Giro d'Italia Donne 2026
Posledná etapa tohtoročného Gira bola o dosť jednoduchšia než viaceré predtým. Van der Breggenová si poradila s najťažším stúpaním dňa Montoso a vtedy by si proti nej nestavil azda nikto.
Lenže asi 82 km pred cieľom sa z 8-člennej skupiny favoritiek odčlenila trojica Elisa Longo Borghiniová, Niamh Fisher-Blacková a Antonia Niedermaierová.
Ich náskok postupne stúpol na hranicu približne dvoch minút, čo virtuálne znamenalo, že by ružový dres získala mladá Nemka tímu CANYON//SRAM.
Na trati tak vznikli dve malé skupiny bojujúce proti sebe. Volleringová mala šťastie, že v druhej skupine držala tempo jej tímová kolegyňa Lauren Dicksonová a necelých 39 km predviedla rozhodujúci útok.
V poslednom kilometri stúpania Colletta Di Brondello sa Vollerinová zbavila van der Breggenová a hnaná vidinou ružového dresu zmazala v následnom zjazde a rovinatom úseku aj stratu na vedúcu trojicu.
Van der Breggenová už následne nemala proti početnej presile žiadnu šancu a hoci statočne bojovala, stačilo to len na udržanie pódia.
Cyklistka tímu SD Worx - Protime tak prišla o celkové prvenstvo, podobne ako na Vuelte v poslednej etape. Vtedy bola v ikonickom stúpaní L'Angliru silnejšia 23-ročná Španielka Paula Blasiová.
V samotnom dojazde štvorčlennej skupiny bola najrýchlejšia Longo Borghiniová, ktorá síce neobhájila ružový dres, no rozlúčila sa cenným etapovým víťazstvom.
Posledná etapa príliš nechutila slovenskej cyklistke Viktórie Chladoňovej, ktorá prišila do cieľa až na 45. mieste s mankom takmer 15 minút. Napokon však v celkovom poradí klesla iba o jednu priečku, na 23. pozíciu.
Konečné celkové poradie
1.
Demi Volleringová
Holandsko
FDJ United - SUEZ
29:54:19 h
2.
Antonia Niedermaierová
Nemecko
CANYON//SRAM
+ 30 s
3.
Anna van der Breggenová
Holandsko
SD Worx - Protime
+ 1:37 min
4.
Elisa Longo Borghiniová
Taliansko
UAE Team ADQ
+ 2:44 min
5.
Niamh Fisher-Blacková
Nový Zéland
Lidl - Trek
+ 3:26 min
6.
Femke de Vriesová
Holandsko
Visma-Lease a Bike
+ 5:07 min
23.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
+ 34:34 min
Celkové poradie - biely dres
1.
Isabella Holmgrenová
Kanada
Lidl - Trek
2.
Lore De Schepperová
Belgicko
AG Insurance - Soudal
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike