    Šokujúci obrat na Gire. Líderka si neudržala ružový dres, slabší záver mala aj Chladoňová

    Holandská cyklistka Demi Volleringová.
    Holandská cyklistka Demi Volleringová. (Autor: TASR/ LaPresse via AP)
    Sportnet|7. jún 2026 o 18:06
    ShareTweet1

    Demi Volleringová je víťazkou Gira d'Italia 2026.

    Giro d'Italia Donne 2026

    Výsledky 9. etapy: (Saluzzo - Saluzzo, 145 km):

    1.

    Elisa Longo Borghiniová

    Taliansko

    UAE Team ADQ

    3:45:09 h 

    2.

    Niamh Fisher-Blacková

    Nový Zéland 

    Lidl - Trek

    + 0 s

    3.

    Antonia Niedermaierová

    Nemecko

    CANYON//SRAM

    + 2 s

    4.

    Demi Volleringová

    Holandsko

    FDJ United - SUEZ

    + 3 s

    5.

    Femke de Vriesová

    Holandsko

    Visma-Lease a Bike

    + 2:23 min

    6.

    Anna van der Breggenová

    Holandsko

    SD Worx - Protime

    + 2:23 min

    45.

    Viktória Chladoňová

    Slovensko

    Visma-Lease a Bike

    + 14:38 min

    Zdalo sa, že po rokoch 2015, 2017, 2020 a 2021 pridá holandská cyklistka Anna van der Breggenová na svoje konto už piaty celkový triumf na Giro d'Italia.

    V sobotu jej výrazne pomohlo skrátenie kráľovskej etapy, a tak mala pred záverečným dňom stále k dispozícii komfortný 49-sekundový náskok.

    Etapa do Saluzza však mala nečakaný priebeh, ktorý napokon pripravil 36-ročnej Holanďanke jednu z najtrpkejších prehier v úspešnej kariére. 

    Z prvého miesta spadla až na tretie, a tak sa šampiónkou 37. ročníka talianskej Grand Tour stala žena, ktorú van der Breggenová tri sezóny viedla z pozície športovej riaditeľky - Demi Volleringová. 

    Rodáčka z Pijnackeru skompletizovala zbierku celkových triumfov na Grand Tour (Giro, Tour de France a 2x Vuelta, pozn.) a symbolicky 65. profesionálnym víťazstvom sa dotiahla na van der Breggenovú.

    VIDEO: Zábery z 9. etapy pretekov Giro d'Italia Donne 2026

    Posledná etapa tohtoročného Gira bola o dosť jednoduchšia než viaceré predtým. Van der Breggenová si poradila s najťažším stúpaním dňa Montoso a vtedy by si proti nej nestavil azda nikto.

    Lenže asi 82 km pred cieľom sa z 8-člennej skupiny favoritiek odčlenila trojica Elisa Longo Borghiniová, Niamh Fisher-Blacková a Antonia Niedermaierová.

    Ich náskok postupne stúpol na hranicu približne dvoch minút, čo virtuálne znamenalo, že by ružový dres získala mladá Nemka tímu CANYON//SRAM.

    Na trati tak vznikli dve malé skupiny bojujúce proti sebe. Volleringová mala šťastie, že v druhej skupine držala tempo jej tímová kolegyňa Lauren Dicksonová a necelých 39 km predviedla rozhodujúci útok.

    V poslednom kilometri stúpania Colletta Di Brondello sa Vollerinová zbavila van der Breggenová a hnaná vidinou ružového dresu zmazala v následnom zjazde a rovinatom úseku aj stratu na vedúcu trojicu. 

    Van der Breggenová už následne nemala proti početnej presile žiadnu šancu a hoci statočne bojovala, stačilo to len na udržanie pódia. 

    Kráľovskú etapu Gira museli skrátiť, hrozili lavíny. Slovenka preteky nedokončila
    Súvisiaci článok
    Kráľovskú etapu Gira museli skrátiť, hrozili lavíny. Slovenka preteky nedokončila

    Cyklistka tímu SD Worx - Protime tak prišla o celkové prvenstvo, podobne ako na Vuelte v poslednej etape. Vtedy bola v ikonickom stúpaní L'Angliru silnejšia 23-ročná Španielka Paula Blasiová. 

    V samotnom dojazde štvorčlennej skupiny bola najrýchlejšia Longo Borghiniová, ktorá síce neobhájila ružový dres, no rozlúčila sa cenným etapovým víťazstvom.

    Posledná etapa príliš nechutila slovenskej cyklistke Viktórie Chladoňovej, ktorá prišila do cieľa až na 45. mieste s mankom takmer 15 minút. Napokon však v celkovom poradí klesla iba o jednu priečku, na 23. pozíciu.

    Konečné celkové poradie

    1.

    Demi Volleringová

    Holandsko

    FDJ United - SUEZ

    29:54:19 h

    2.

    Antonia Niedermaierová

    Nemecko

    CANYON//SRAM

    + 30 s

    3.

    Anna van der Breggenová

    Holandsko

    SD Worx - Protime

    + 1:37 min

    4.

    Elisa Longo Borghiniová

    Taliansko

    UAE Team ADQ

    + 2:44 min

    5.

    Niamh Fisher-Blacková

    Nový Zéland

    Lidl - Trek 

    + 3:26 min

    6.

    Femke de Vriesová

    Holandsko

    Visma-Lease a Bike

    + 5:07 min

    23.

    Viktória Chladoňová

    Slovensko

    Visma-Lease a Bike

    + 34:34 min

    Celkové poradie - biely dres

    1.

    Isabella Holmgrenová

    Kanada

    Lidl - Trek


    2.

    Lore De Schepperová

    Belgicko

    AG Insurance - Soudal



    Viktória Chladoňová

    Slovensko 

    Visma-Lease a Bike


    Cyklistika

    Cyklistika

    Holandská cyklistka Demi Volleringová.
    Holandská cyklistka Demi Volleringová.
    Šokujúci obrat na Gire. Líderka si neudržala ružový dres, slabší záver mala aj Chladoňová
    dnes 18:06|1
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»Šokujúci obrat na Gire. Líderka si neudržala ružový dres, slabší záver mala aj Chladoňová