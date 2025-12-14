Najlepšia futbalová atmosféra v Prešove. Veľmi nás mrzí, ako zápas dopadol, povedal kapitán

Na prešovský štadión si aj v poslednom domácom zápase našlo cestu šesťtisíc divákov, ktorí verili vo víťazné zavŕšenie jesennej časti a posun svojich miláčikov na šieste miesto.
Proti však boli Michalovčania, na ktorých sa usmialo šťastie v podobe tyčky dobre stojacej bránky pod kotlom domácich fanúšikov, na ktorej v nadstavenom čase skončil penaltový pokus domáceho Martina Regáliho.
A tak jediný gól, ktorý strelil necelých desať minút pred koncom michalovský ofenzívny stredopoliar Hugo Ahl, prerušil hosťom trojzápasovú sériu prehier a po výsledku 0:1 priniesol prezimovanie na piatom mieste.
Domácim naopak ukončil štvorzápasovú sériu bez prehry a aspoň bezprostredne trochu pokazil náladu po vydarenej nováčikovskej jeseni.
Tú po zlom úvode a výmene trénera akoby symbolicky naštartovalo v siedmom kole víťazstvo v Michalovciach.
Nezvládnuté hlavy a eufória
Kým v predchádzajúcich domácich zápasoch boli Prešovčania v úvode zápasov dominantným mužstvom, proti Michalovciam akoby nastúpilo úplne iné mužstvo.
Takmer celý prvý polčas až na záverečných pár minút sa vôbec nevedeli dostať do hry, kazili prihrávky, strácali lopty a na druhej strane dobre hrajúci Michalovčania kontrolovali hru, ale zo svojej hernej prevahy nedokázali nič vyťažiť.
„Veľmi nás mrzí, ako tento zápas dopadol. Za prvý polčas by sme si remízu alebo výhru nezaslúžili, ale myslím si, že v druhom polčase sme ten výkon oveľa zlepšili. Mrzí nás to kvôli fantastickým fanúšikom.
Možno to bolo aj prílišným chcením a snahou odvďačiť sa im v poslednom zápase jesene. Do určitej miery sa možno aj to odzrkadlilo na výkone v prvom polčase,“ hľadal príčiny zlého výkonu v prvom polčase Juraj Kotula.
Za pravdu mu dal aj tréner Vladimír Cifranič. „Brzdil som eufóriu z rečí o prvej šestke. Možno aj to mali chlapci v hlavách, ale na druhej strane treba povedať, že sme hrali proti kvalitnému mužstvu, ktoré je jedno z najfutbalovejších v našej lige.
Dokázali to aj v iných zápasoch. Nechytili sme sa od začiatku, mnohí kľúčoví hráči nehrali dnes tak dobre ako v iných zápasoch.
Ale myslím si, že napriek tomu sme ten druhý polčas zvládli trošku lepšie, ale ešte asi je to málo na to, aby sme dokázali ten zápas zvrátiť, alebo doviesť do víťazného konca,“ dodal Cifranič.
Fanúšikov im môžu všetci závidieť
Prešov s novým štadiónom priniesol do ligy aj skvelých fanúšikov. S výnimkou zápasu proti Skalici v ostatných ôsmich dueloch ich vždy prišlo viac ako šesťtisíc, neúnavne svojich hráčov povzbudzovali a urobili novú arénu štadiónom s azda najlepšou futbalovou atmosférou v lige.
Inak tomu nebolo ani v zápase proti Michalovciam, hoci pri slabom výkone najmä v prvom polčase sa občas ozval aj piskot.
Keď Martin Regáli nepremenil v štvrtej minúte nadstaveného času pokutový kop, fanúšikovia začali skandovať jeho meno a po záverečnom hvizde aj mená ďalších a rozbehla sa polhodinová ďakovačka, ktorá čiastočne dvihla hráčom náladu po nevydarenom zápase.
„Musím povedať, že fanúšikovia sú naozaj fantasticky. Sami ste videli. Nedosiahlo sa to, čo sme chceli, my aj oni, ale napriek tomu sme za potlesku vlastne obišli celý štadión, celý kotol počas toho fandil, takže to je niečo fantastické.
Keď sme k nim prišli, len nás povzbudzovali, hovorili nám, že ideme na jar do toho a že budeme vyhrávať zápasy,“ opísal fanúšikovskú ďakovačku Kotula.
Vydarená nováčikovská jeseň
„Dnes nám nevychádzalo skoro nič a aj tak sme mohli ešte z tej penalty vyťažiť aspoň. Bol to taký zápas blbec. Ale samozrejme, keď budeme globálne hodnotiť tento polrok, tak určite skvelý.
Nový štadión, 6000 ľudí na každom zápase, čo je neskutočné. Každý je tu pozitívny, takže o to viac sme chceli ten posledný zápas zvládnuť. Fanúšikovia sú skvelí, neskutočne fandia.
Povzbudzujú nás celý zápas, chodia za nami na ihriská súperov. Inak sa hrá v Trenčíne, keď príde 300 ľudí a inak sa doma, keď pridá šesť tisíc,“ chválil fanúšikov aj kapitán Patrik Šimko.
Fanúšikom ďakoval v závere pozápasovej tlačovej konferencie aj tréner Cifranič, ktorý ešte predtým zhodnotil jeseň a naznačil aj to, čo sa bude diať v zime.
VIDEO: Ďakovačka Prešova po zápase
„Prišiel som k mužstvu po šiestom kole, keď sme boli poslední, vyhrali sme paradoxne v Michalovciach aj so šťastím a odvtedy sme do dnešného dňa prehrali dva zápasy. Mužstvo spravilo určitý progres.
Na to akú máme kvalitu kádra, koľko sme stále mali zranených hráčov a na všetky tie okolnosti sme získali 20 bodov a dnes sme hrali dokonca o prvú šestku.
Určite budeme chcieť o šestku zabojovať, ale nič sa nemení na našom cieli, že sme nováčik a chceme sa v súťaži zachrániť.
Pokiaľ sa dobre pripravíme a pokiaľ ten kader vhodne doplníme, tak ten náš cieľ splníme,“ hovorí Cifranič, ktorý predpokladá zásahy do kádra.
„Potrebujeme pracovať s väčšou kvalitou, takže niektorí hráči určite pôjdu preč. Uvidíme, ako sa doplní ten káder, ale pracuje sa na tom, mali sme nejaké sedenia s vedení. Nechcem byť konkrétny, rieši sa to,“ dodal.
Ahlova gólová pomsta
Jediný gól zápasu napokon strelil švédsky stredopoliar Hugo Ahl, ktorý v minulej sezóne obliekal na jar prešovský dres, ale napokon mu nováčik, vtedy ešte pod vedením trénera Jaroslava Hyneka, miesto v kádri pre najvyššiu súťaž neponúkol a tak zamieril do Michaloviec.
„Bolo to pre mňa špeciálne, špeciálny zápas a bol som veľmi šťastný, že som strelil víťazný gól, bol to veľmi dobrý pocit.
Sme veľmi radi, že sme prvú časť sezóny zakončili s tromi bodmi, najmä na takom náročnom ihrisku, ako je toto. Ale bol to naozaj ťažký zápas pravdepodobne v najlepšej atmosfére, v akej sme v tejto sezóne hrali.
Dnes bolo všetko ťažké a museli sme bojovať až do konca, ale podarilo sa nám to,“ priznal po zápase Ahl.
Šoltis si spomenul na Komárno
Michalovčania sa po zápase svorne tešili aj z toho, že po viacerých zbabraných záveroch sa konečne aj k nim priklonilo šťastie.
Brankár Patrik Lukáč vystihol smer penaltového pokusu Martina Regáliho, ale nevedel povedať, či by penaltu zneškodnil alebo ho zachránila tyčka.
„Ja som mal strašné emócie a neviem, čo som vlastne kričal, ale my sme tie závery zápasov nezvládali v predošlých zápasoch. Dnes sa nám to podarilo a to je naozaj super,“ povedal Prešovčan v službách Michaloviec.
Tréner Anton Šoltis si podľa vlastných slov pri penalte v nadstavenom čase spomenul na zápas s Komárnom. Vtedy ju súper premenil a jeho mužstvo prišlo o víťazstvo.
„K futbalu patrí aj šťastie. My sme ho v niektorých zápasoch nemali, ale dnes sme šťastnejší. Vždy sa niekto teší a niekto smúti,“ dodal.
Aj trénera na jeseň prekvapili hrou
Michalovčanom vyšla jesenná časť súťaže nad očakávania a prezimujú na piatom mieste.
„Chlapcom patrí vďaka, nielen za tento zápas, ale aj za celú sezónu. Aj dnes odohrali veľmi kvalitné stretnutie a mali sme konečne šťastie. Ale aj keby sa tento zápas nezvládol, musíme jeseň hodnotiť pozitívne.
Herné výkony sú veľmi dobré a aj mňa prekvapilo ako chlapci hrajú. Odohrali sme kvalitné zápasy aj proti silnejším súperom. To je ten posun oproti minulej sezóne. Nebojíme sa hrať ani proti tej silnej štvorke, kde sme im boli vyrovnaným, keď nelepším súperom.
Samozrejme, potrebujeme to doladiť ešte aj do výsledkov, ale ja sa dívam na hru, aby bola kvalitná a aby sme bavili ľudí,“ rozhovoril sa pri hodnotení jesene Šoltis.
Podľa neho sa jeho zverenci vzopreli rečiam spred začiatku sezóny. „Pred sezónou nás každý dával na 12. miesto a chlapci sa tomu vzopreli a veľmi kvalitnými výkonmi ukázali, že vedia hrať futbal.
Teraz si oddýchneme, pooslavujeme a od nového roka znova ideme do toho, aby sme boli ešte lepší a mohli pravidelne konkurovať aj tým najlepším tímom,“ dodal tréner Michaloviec