    Hollywoodske predstavenie v Monaku. Domáci miláčik nezvládol záver, preteky museli aj prerušiť

    Charles Leclerc.
    Fotogaléria (38)
    Charles Leclerc. (Autor: TASR/Pool Photo via AP)
    Sportnet, TASR, ČTK|7. jún 2026 o 17:27
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    Komisári rozdali aj niekoľko trestov, z výhry sa tešil Kimi Antonelli.

    Formula 1 2026

    Výsledky - Veľká cena Monaka:

    Poradie

    Meno

    Krajina

    Tím

    Čas

    1.

    Andrea Kimi Antonelli

    Taliansko

    Mercedes


    2.

    Lewis Hamilton

    Veľká Británia

    Ferrari

    Taliansky jazdec Kimi Antonelli sa stal najmladším víťazom VC Monaka v histórii F1. Devätnásťročný pretekár Mercedesu v nedeľných pretekoch zužitkoval štart z pole position triumfoval štýlom štart - cieľ.

    Druhý skončil Brit Lewis Hamilton na Ferrari a po nehode domáceho Charlesa Leclerca a červenej vlajke obsadil tretiu priečku jazdec Red Bullu Isack Hadjar.

    Fotogaléria z Veľkej ceny Monaka (Formula 1 2026)
    Kimi Antonelli počas Veľkej ceny Monaka 2026.
    Lewis Hamilton počas Veľkej ceny Monaka 2026.
    Charles Leclerc počas Veľkej ceny Monaka 2026.
    Kimi Antonelli pred Veľkou ceny Monaka 2026.
    38 fotografií
    Max Verstappen pred Veľkou ceny Monaka 2026.Oscar Piastri pred Veľkou ceny Monaka 2026. Sergio Perez pred Veľkou ceny Monaka 2026. Isack Hadjar pred Veľkou ceny Monaka 2026. Oscar Piastri pred Veľkou ceny Monaka 2026. Oliver Bearman pred Veľkou ceny Monaka 2026. Carlos Sainz pred Veľkou ceny Monaka 2026.

    Antonelli sa radoval z piateho víťazstva v kariére, v prebiehajúcej sezóne aj v sérii. Na najvyššom stupni tak stál vo všetkých pretekoch okrem úvodnej VC Austrálie.

    Preteky poznačili tresty, safety car, nehody, technické problémy aj červená vlajka.

    Priebeh pretekov

    Devätnásťročný Talian zvládol štart z pole position, zatiaľ čo druhý v kvalifikácii Max Verstappen mal veľké problémy s monopostom Red Bull.

    Holanďan sa prepadol na samý chvost poradia a zamieril rovno do boxov, aby z pretekov odstúpil. Za Antonelliho sa zaradili Lewis Hamilton a Charles Leclerc na Ferrari.

    Líder šampionátu sa však už v úvodných kolách odpútal svojim prenasledovateľom a vyjazdil si komfortný náskok.

    Boj o priebežnú druhú priečku okorenila 5-sekundová penalizácia pre Hamiltona za prekročenie povolenej rýchlosti v boxovej uličke.

    Opäť sa ukázalo, že v úzkych uliciach Monaka je predbiehanie mimoriadne náročné, a to aj pri nových pravidlách.

    Russell sa dostal pred trápiaceho sa Hadjara až po pit stopoch oboch jazdcov, ale taktiež si nepostrážil rýchlosť v boxovej uličke a dostal 5-sekundový trest.

    Lando Norris sa snažil zdržať Russella v prospech tímového kolegu Oscara Piastriho, ale krajan na Mercedese ho predbehol v tuneli a úradujúci šampión následne odstavil svoj McLaren v boxoch pre technické problémy.

    V 60. kole vyšiel na trať safety car po nehode Lancea Strolla. Ferrari povolalo do boxov oboch jazdcov, ako prvého Hamiltona, ktorý si tak odpykal trest.

    Leclerc po tomto rozhodnutí tímu prišiel o druhú pozíciu, keďže predtým strácal na 7-násobného šampióna menej ako päť sekúnd.

    Russell si naopak trest počas pit stopu neodpykal a po odchode safety caru nabúral do bariéry Leclerc, pre ktorého sa tak preteky na domácej trati skončili.

    Riaditeľstvo pretekov následne v 68. kole aktivovalo červenú vlajku pre problémy s asfaltom v nájazde do predposlednej zákruty, kde havarovali Stroll aj Leclerc.

    Pred reštartom ešte udelilo Russellovi trest prejazdu boxovou uličkou. Antonelli po červenej vlajke prišiel takmer o celý o náskok a musel svoju pozíciu potvrdiť pri reštarte z pevných pozícii, ktorý Talian zvládol a udržal za sebou Hamiltona.

    Boj o tretiu pódiovú priečku napokon vyhral Hadjar, hoci riaditeľstvo pretekov oznámilo, že bude ešte prešetrovať úpravy jeho monopostu počas červenej vlajky.

    Poradie šampionátu

    Po 6 z 22 pretekov:

    /aktualizujeme/

    Pohár konštruktérov

    Po 6 z 22 pretekov:

    /aktualizujeme/

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    Charles Leclerc.
    Charles Leclerc.
    Hollywoodske predstavenie v Monaku. Domáci miláčik nezvládol záver, preteky museli aj prerušiť
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