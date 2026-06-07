    Gajanová bežala v najrýchlejšom behu Diamantovej ligy. Do cieľa prišla na poslednom mieste

    Gabriela Gajanová.
    Gabriela Gajanová. (Autor: TASR/AP)
    TASR|7. jún 2026 o 19:17
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    Víťazka zabehla tretí najrýchlejší čas histórie.

    Diamantová liga - Štokholm

    Výsledky - ženy na 800 m:

    1.

    Audrey Werrová

    Švajčiarsko

    1:53,98 min

    2.

    Keely Hodgkinsonová

    Veľká Británia

    1:54,33 min

    3.

    Roisin Willisová

    USA

    1:57,56 min

    11.

    Gabriela Gajanová

    Slovensko

    2:02,88 min

    Slovenská atlétka Gabriela Gajanová obsadila na mítingu Diamantovej ligy v Štokholme 11. miesto v behu na 800 m časom 2,02:88 min.

    V silnej konkurencii zvíťazila Švajčiarka Audrey Werrová, ktorá triumfovala v novom svetovom výkone roka 1:53,98. Zabehla rekord mítingu aj Diamantovej ligy.

    Gajanová sa od úvodu pohybovala na chvoste, po 400 m začala výrazne strácať a finišovala napokon na poslednej priečke.

    Vicemajsterka Európy z Ríma 2024 si však utvorila nové sezónne maximum vonku, v porovnaní so vstupom do tohtoročného diania pod holým nebom 29. mája v poľskej Bydgoszczi (2:03,87) sa zlepšila takmer o sekundu.

    „Bola to dnes naozaj extrémne rýchla osemstovka a aj preto je mi veľmi ľúto, že som z nej nedokázala pre seba niečo vyťažiť. Zatiaľ nemám pre svoj výkon žiadne vysvetlenie.

    Aj keď v rozcvičke vyzeralo byť všetko v poriadku a bola som dobre naladená, už od prvých metrov po štarte som cítila, akoby som stála na mieste. Vôbec mi to nebežalo.

    Budem teraz potrebovať nejaký čas, aby som si k týmto pretekom sadla a vyhodnotila, čo sa vlastne prihodilo,“ uviedla pre web Slovenského atletického zväzu (SAZ) Gajanová, ktorá sa nedokázala priblížiť k osobnému i národnému maximu 1:58,22 z Paríža 2024.

    K osobnému i národnému maximu 1:58,22 z Paríža 2024 sa nedokázala priblížiť. Werrová na cieľovej rovinke predstihla Britku Keely Hodgkinsonovú a obrala ju o tohtoročné svetové maximum.

    Zároveň utvorila nový švajčiarsky rekord a zabehla tretí najrýchlejší čas histórie.

    Od najstaršieho platného svetového rekordu v histórii atletiky v podaní Jarmily Kratochvílovej (1:53,28 min z 26. júla 1983 v Mníchove) ju delilo sedem desatín.

    „Stále to ešte vstrebávam, som z toho v šoku. Bola som v špičkovej forme, pripravená psychicky i fyzicky.

    Keď odstúpili vodičky, rozhodla som sa držať čo najdlhšie Keely a vydala som zo seba všetko. Je to skutočne bláznivé,“ tešila sa Werrová, vlaňajšia majsterka Európy do 23 rokov.

    Atletika

    Atletika

      Gabriela Gajanová.
      Gabriela Gajanová.
      Gajanová bežala v najrýchlejšom behu Diamantovej ligy. Do cieľa prišla na poslednom mieste
      dnes 19:17
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