Gajanová bežala v najrýchlejšom behu Diamantovej ligy. Do cieľa prišla na poslednom mieste

Diamantová liga - Štokholm
Výsledky - ženy na 800 m:
1.
Audrey Werrová
Švajčiarsko
1:53,98 min
2.
Keely Hodgkinsonová
Veľká Británia
1:54,33 min
3.
Roisin Willisová
USA
1:57,56 min
11.
Gabriela Gajanová
Slovensko
2:02,88 min
Slovenská atlétka Gabriela Gajanová obsadila na mítingu Diamantovej ligy v Štokholme 11. miesto v behu na 800 m časom 2,02:88 min.
V silnej konkurencii zvíťazila Švajčiarka Audrey Werrová, ktorá triumfovala v novom svetovom výkone roka 1:53,98. Zabehla rekord mítingu aj Diamantovej ligy.
Gajanová sa od úvodu pohybovala na chvoste, po 400 m začala výrazne strácať a finišovala napokon na poslednej priečke.
Vicemajsterka Európy z Ríma 2024 si však utvorila nové sezónne maximum vonku, v porovnaní so vstupom do tohtoročného diania pod holým nebom 29. mája v poľskej Bydgoszczi (2:03,87) sa zlepšila takmer o sekundu.
„Bola to dnes naozaj extrémne rýchla osemstovka a aj preto je mi veľmi ľúto, že som z nej nedokázala pre seba niečo vyťažiť. Zatiaľ nemám pre svoj výkon žiadne vysvetlenie.
Aj keď v rozcvičke vyzeralo byť všetko v poriadku a bola som dobre naladená, už od prvých metrov po štarte som cítila, akoby som stála na mieste. Vôbec mi to nebežalo.
Budem teraz potrebovať nejaký čas, aby som si k týmto pretekom sadla a vyhodnotila, čo sa vlastne prihodilo,“ uviedla pre web Slovenského atletického zväzu (SAZ) Gajanová, ktorá sa nedokázala priblížiť k osobnému i národnému maximu 1:58,22 z Paríža 2024.
K osobnému i národnému maximu 1:58,22 z Paríža 2024 sa nedokázala priblížiť. Werrová na cieľovej rovinke predstihla Britku Keely Hodgkinsonovú a obrala ju o tohtoročné svetové maximum.
Zároveň utvorila nový švajčiarsky rekord a zabehla tretí najrýchlejší čas histórie.
Od najstaršieho platného svetového rekordu v histórii atletiky v podaní Jarmily Kratochvílovej (1:53,28 min z 26. júla 1983 v Mníchove) ju delilo sedem desatín.
„Stále to ešte vstrebávam, som z toho v šoku. Bola som v špičkovej forme, pripravená psychicky i fyzicky.
Keď odstúpili vodičky, rozhodla som sa držať čo najdlhšie Keely a vydala som zo seba všetko. Je to skutočne bláznivé,“ tešila sa Werrová, vlaňajšia majsterka Európy do 23 rokov.